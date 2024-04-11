«Маргинальных пьяных личностей здесь не встретить»: новосибирцы рассказали, в какие бары ходят и сколько денег в них тратят

Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Новосибирцы любят отдыхать в заведениях — их привлекает вкусная еда, напитки, атмосфера, интерьер. Соотношение цены и качества тоже немаловажный критерий. Выбрать лучший бар города — задача со звездочкой. Наверняка, если мы спросим вас об этом, ответ найдется не сразу. В Новосибирске много достойных заведений, которые заслуживают звания самого-самого. Пока идет этап выдвижения кандидатов в номинацию, мы решили провести небольшой опрос и выяснить, в какие бары и как часто ходят жители города.



Алена говорит, что она ходит в заведения, чтобы приятно провести время: развлечься, вкусно поесть, выпить, пообщаться. Места выбирает согласно своему бюджету, при этом хорошие кухня и бар для нее важнее интерьера и трендовости места.

— Очень люблю рюмочную «Весна», бываю там раз в две недели. Нравится атмосфера и меню: емкое, лаконичное. Средний чек на человека там выходит около 2000 рублей. Я бы присудила «Весне» звание лучших. В Новосибирске мало достойных рюмочных, в которые девушке можно пойти одной или с подругами и не встретить маргинальных личностей, — считает Алена.

Наталья очень любит бар Friends — приходит туда часто, а если девушке хочется вкусно поесть — то это ресторан Twenty Two или траттория La Trenta.

Наталья частый гость в разных заведениях города Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Я больше по ресторанам, пару раз в неделю точно выбираюсь. Посидеть, поболтать, выпить пару коктейлей — уходит обычно около 4000 рублей. Хочу сходить в «Жерарню», из новых была во «Frank by Баста» — я не то чтобы тщательно слежу, но стараюсь быть в курсе, какие заведения открываются в городе, — говорит Наталья.



— Я не пью алкоголь и мне не интересно ходить в бары: места массового скопления пьющих людей меня не привлекают. Из ресторанных заведений могу выделить New Mexico, «Аджики не жаль» и другие рестораны грузинской кухни. Я предпочитаю спокойные семейные места, — говорит Никита.

Оксана — мама двоих детей и ей редко удается выбраться в бар или ресторан. Последний раз была в «Максимилиансе».

Оксана и ее семья больше пользуются доставкой еды на дом, по заведениям ходят редко Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Мы больше пользуемся доставкой еды на дом из «Аджики не жаль», любим хинкали с креветками. Иногда выбираемся посидеть в заведении — может, раз в полгода. Если это просто пятничный ужин, то чек обычно выходит на 5 тысяч рублей, если праздник, то до 30 тысяч рублей, — говорит женщина.



Ксения часто посещает бары города, раз в неделю точно. С подругами они выбираются в Lambick, Pinot или Maverick.



— Красиво, стильно, перечисленные мною места уютные и атмосферные. Мне важен интерьер, а особенно — контингент. Маргинальных пьяных личностей здесь не встретить. Приятные мужчины, готовые угостить девушку вкусным коктейлем — это всегда приятно. Если я плачу за себя сама, то сумма чека выходит в 5–7 тысяч рублей, — говорит девушка.

Евгений с семьей выбирается в заведения примерно раз в неделю и больше предпочитает рестораны, нежели бары и клубы: у мужчины маленький ребенок.

Евгению при выборе места важно наличие парковки Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Чаще это рестораны в ТЦ, например, «Курагадиван» или «Хочупури». Для меня важно соотношение цены и качества: дорого не значит вкусно. Уровень сервиса тоже играет роль: длительное обслуживание, долгая подача — такое мне не нравится. По чеку — 1500–2000 рублей на человека, обычно так. Из новых заведений я был во «Frank by Баста» — в Москве интереснее, у нас уныло: ребра неплохие, но не вау.



Светлана прилетела в Новосибирск из Саратова и успела посетить только два заведения: ресторан Sky Lounge и тратторию «Папа Карло». Девушке нравится посещать уютные места с красивым интерьером и хорошей кухней.

Светлана любит ходить по заведениям с хорошей кухней Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Как мне показалось, заведения в Новосибирске чуточку проще. У нас в Поволжье рестораны и бары больше похожи на московские: пафосные и слишком идеальные — начиная от интерьера, заканчивая кухней. Я люблю вкусно поесть, культура еды — это важная для меня часть жизни. Когда я прилетела, то хотела именно вкусно поесть в приятной обстановке — траттория «Папа Карло» оказалась идеально подходящим местом, — делится девушка.



Андрей говорит, что присудил бы звание лучшего бара местечку The Rooks — говорит, там всегда весело. В последнее время молодой человек почти перестал ходить по заведениям, а раньше часто посещал их с друзьями, тратил около 5–7 тысяч за один поход.

Бар «Республика» — всегда из крайности в крайность: или любят или ненавидят Источник: Алина Скитович / NGS.RU











— Бар «Республика» тоже нормальный вариант, чтобы потусить. И соседнее заведение, «Горячий цех», мне нравится, — говорит Андрей.



Он добавил, что звание лучшего заведения, выбранного кем-то, но не им самим, для него не показатель: он не пойдет в лучший по мнению новосибирцев бар. Так же и с новыми модными местами: заглянуть ради любопытства — да, но ходить, потому что в тренде — нет.



По каким критериям вы выбираете бар, в который пойдете отдохнуть? Соотношение цены и качества Кухня и напитки Контингент Красивый интерьер Популярность места Все вместе Не хожу по барам

На Народной премии НГС номинация с барами — одна из самых популярных. Жители города активно предлагают любимые места — и вы тоже можете сделать это: прием заявок длится до 17 апреля. Выдвигать лучших и достойных можно в 10 номинациях — все они есть на сайте премии.

18 апреля будет сформирован шорт-лист из тех, кого чаще всего предлагали. После начнется второй этап — голосование. Победители будут объявлены на торжественной церемонии 22 мая. Все о народной премии можно узнать в нашем сюжете.



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