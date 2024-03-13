«Мне хочется кормить людей»: греческий шеф-повар отказался от элитных ресторанов в центре и открыл таверну на Фабричной

Филимон Лазарос получил известность в Новосибирске благодаря ресторанным проектам для состоятельных горожан, но променял их на скромное заведение возле «Леруа Мерлен» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В начале марта в павильоне по соседству с гипермаркетом «Леруа Мерлен» у Дмитровского моста заработала скромная закусочная «Грекомания». Случайному посетителю может показаться странным, что делает заведение с, прямо скажем, не самой распространенной у нас греческой кухней в таком месте. Ещё больше удивятся те, кто знает создателя заведения по его прежним проектам — дорогим ресторанам на Красном проспекте куда без нескольких тысяч рублей на человека не стоило и заходить.



От тёплого моря — в Сибирь

Греческий повар и ресторатор Филимон Лазарос приехал в Новосибирск в конце 2017 года, что называется, «по семейным обстоятельствам». Греческих заведений в Новосибирске никогда не было, а вот состоятельная публика, которой могло захотеться «вспомнить вечер на Санторини», уже имелась. Большой город с нулевой конкуренцией со стороны других греческих заведений выглядел перспективным местом.

Первое его заведение — ресторан Elliniko — заработало в начале 2018 года в историческом здании на Красном проспекте, 22.

- Хочу, чтобы еда была прямо как у моей мамы, — обещал тогда ресторатор.



В самом начале цены в заведении были чуть выше среднего, но довольно быстро Elliniko превратился в элитное во всех смыслах заведение с дорогой рыбой и морепродуктами и средним чеком в 6–7 тысяч рублей. Ресторану, тем не менее, удалось найти своего гостя. В обед здесь могло быть довольно пусто, но к вечеру шумная компания уже отплясывала Сиртаки. Тюрбо (крупная разновидность камбалы) и осьминога могли себе позволить немногие, но состоятельную публику сюда притягивало сочетание качества продуктов и расслабленная атмосфера средиземноморского отпуска.



Филимон Лазарос в ресторане «Эллинико» в 2018 году Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Трудно сказать, насколько успешным финансово был этот проект. ООО «Эллинико», где Лазаросу принадлежали 50% долей (вторая половина была у Елены Сериковой), показало небольшую прибыль лишь в первый год работы, а уже 2019-й закончило с небольшим (504 тысячи рублей), но убытком. Это юрлицо, впрочем, могло быть не единственным, использовавшимся для ведения бизнеса. Рестораторы частенько приносят два счёта: на кухню и напитки, один из которых бывает выставлен от лица ИП.



В 2019 году Лазарос попытался выйти за рамки заведений для богатых, открыв в помещении ресторана Дениса Иванова Salt греческую таверну «Сиртаки». Сам Salt к тому времени уже несколько лет работал в режиме обслуживания мероприятий, и такое использование уже готового ресторана выглядело разумным. Но повторить успех Elliniko у «Сиртаки» не получилось: для демократичной таверны цены были немного высоковаты, а для посетителей с деньгами — простоватой кухня.

В ресторане Elliniko (фото 2018 году) Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В 2023 году у Elliniko сменилась вывеска: новым названием ресторана стал Mykonos by Lazaros. В заведении появилась огромная фотография Старого Порта в Миконосе, но общее позиционирование осталось тем же. Сайт ресторана до сих пор предлагает дикую рыбу на гриле по цене от 690 до 990 рублей за 100 грамм, каре ягнёнка по 1890 рублей и устрицы по 1000 рублей за штуку. Долго «Миконос», однако, не проработал, ресторан закрылся в конце года.

Еда в таверне «Сиртаки» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сам Лазарос объясняет это сразу несколькими обстоятельствами. Главное, конечно, — это резкий рост стоимости продуктов, которые и так были недешевыми. Дело не только в снижении курса рубля, усложнилась логистика, и та же тюрбо, которая ещё в 2021 году стоила, по словам Лазароса, 2800 рублей за килограмм, в 2023 году обходилась уже на 2 тысячи дороже. Меньше стало и посетителей.



— Кто-то уехал, кому-то стало дорого. А мне хочется кормить людей, чтобы гостей было много, — говорит Филимон, объясняя своё неожиданное решение открыть новый ресторан в необычном месте.

Скромная таверна с видом на Грецию

Зал «Грекомании» в павильоне на Фабричной Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Новый проект Лазароса «Грекомания» заработал в тестовом режиме в галерее одноэтажных павильонов на Фабричной, 55б. Здесь расположены также открытые ранее кафе уйгурской кухни The kafe manty, магазин автомасел и автомойка «Скиф».

У «Грекомании» довольно просторный для такого формата зал на десяток столиков, оформленный в традиционной греческой цветовой гамме: белое и голубое. На одной из стен висит огромная фотография Старого порта в Миконосе, на другой — большое зеркало, тоже переехавшее из прежнего ресторана. Нашлось применение и декоративному зеркалу чуть поменьше, со ставнями.

Мусака в «Грекомании» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В меню так же блюда традиционной греческой кухни: мусака (запеканка с овощами, мясом и соусом бешамель), гирос (жареное мясо и овощи с соусом в лепешке), жаренный на гриле сыр халуми и т.д. Салаты, халуми и гирос стоят по 390 рублей, соус тцатцики с питой — 190 рублей.

Самое дорогое блюдо — узо мезе, набор из густых соусов, оливок, сыра, вяленых помидоров — стоит 690 рублей. Это, конечно, дороже, чем порция мантов в соседнем заведении, но уже вполне сопоставимо с шашлычной, находящейся чуть ближе к Фабричной.

Филимон Лазарос за стойкой «Грекомании» Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Филимон Лазарос говорит, что нынешний список блюд в меню стартовый, он будет расширяться. Что же касается не слишком престижного места для своего нового проекта, то ресторатор надеется больше на доставку, для которой важнее просто быть рядом с потенциальными потребителями, а где именно это «рядом» находится, уже не принципиально. Кроме того, сравнительно недорогое в плане аренды помещение можно использовать как базу для кейтеринга, то есть обслуживания мероприятий и праздников.

«Грекомания» надеется зарабатывать на доставке Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Нужно заметить при этом, что «Грекомания» — это не единственное заведение с блюдами греческой кухни в Новосибирске. В начале года в новом бизнес-центре на улице Спартака заработал ресторан «Санатрело», где этим блюдам отведена примерно треть меню.

Филимон Лазарос приложил руку к запуску этого заведения, в меню даже есть раздел от «мамы Лазароса». Изначально планировалось, что проект будет совместным, но сейчас единственным владельцем компании, которая управляет рестораном, является Мераби Тостиашвили. Ему же принадлежит и само здание «в стиле Санкт-Петербурга».



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