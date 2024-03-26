Жерар на столе: в Новосибирске открыли первый французский ресторан — с блюдами по рецептам Депардье и шампанским за полмиллиона

Жерар Депардье будет ждать посетителей «Жерарни» на столах Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске открылся ресторан, названный в честь французского актёра Жерара Депардье. Проект известного ресторатора Дениса Иванова работает пока в тестовом режиме, но с кухней его можно познакомиться уже сейчас. Обозреватель НГС изучил меню и попробовал всё, чем кормят в новом заведении уже сейчас.



При чём тут Депардье

Денис Иванов давно планировал что-то сделать со вторым этажом исторического здания на углу Урицкого и Ленина, где у него уже работает два заведения: бар «Жан Хуан Лу» и летний ресторан Veranda. В 2021 году ресторатор выложил в социальной сети ролик, в котором вместе с Жераром Депардье объявил о намерении вместе открыть в Новосибирске ресторан. Первый же публичный контакт между актером и ресторатором случился ещё в 2018 году, когда Депардье зашел к Иванову в гости в ресторан «СибирьСибирь».



Жерар Депардье приезжал в ресторан к Денису Иванову ещё в 2018 году Источник: предоставлено Денисом Ивановым











Степень участия в проекте знаменитого француза не раскрывается, но, скорее всего, речь идёт просто о предоставлении права на использование имени и образа за какое-то вознаграждение.

Так или иначе присутствие звезды ощущается уже на входе. На стенах в рамках висят рецепты из книги рецептов «Моя Кухня» (Ma cuisine) и шаржи с высказываниями французского актёра о России. Цитаты вроде бы хвалебные, но как будто с двойным дном: «Культура России как матрёшка: каждая содержит в себе какое-то открытие, а заканчивается всё сюрпризом», «Русский юмор — лучшее средство против обледенения», «Россия предлагает вам хлеб, соль и свою улыбку — истинное богатство этой страны» и т.д.

Со временем, видимо, Жерар будет встречать гостей и на столах — в шкафу стоят одинаковые портреты актёра с надписью reserved («забронировано»).

Как это выглядит

Обивка одной из стен большого зала ресторана повторяет расцветку штанов Обеликса Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В ресторане три зала. Самый большой, выходящий окнами на улицу Ленина, украшен обивкой в цветах штанов Обеликса (персонаж французских комиксов, которого Депардье играл в нескольких фильмах) и картиной. На картине подростки из какой-то панельной окраины рассматривают лежащую на земле акулу. Вряд ли это имелось в виду, но изображенный пейзаж вполне можно встретить в Марселе, а роль в сериале об этом городе — пожалуй, последняя по счету крупная работа актёра.

Дизайн ресторана выполнен в традиционном французском стиле Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Зал поменьше призван напомнить интерьер классического французского ресторанчика. Посадка, правда, не такая плотная, как в оригинале: в России мало кто готов сидеть в заведении, «как в Париже» — то есть локоть к локтю. Ещё один зал в красных тонах отведен для VIP-гостей и небольших мероприятий.

По всему помещению развешаны похожие на летающие тарелки устройства, которые оказываются частью системы пожаротушения — этот этаж здания уже полностью деревянный, поэтому приходится принимать повышенные меры предосторожности.



Что в меню и винной карте

Шеф-повар ресторана Павел Коледин во время подготовки к открытию Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Еда по замыслу должна состоять из блюд французской, русской и интернациональной кухонь. Блюда из книги самого Жерара Депардье помечены рисунком большого синего носа. Это единственный тип пометок, так что разбираться, где блюда именно французской кухни (а такая потребность вполне может возникнуть, если человек идёт в ресторан с французским имиджем), придётся самостоятельно.

Пот-а-фё за 690 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Здесь, впрочем, могут помочь названия. Даже если вы не сильны во французком, то на гальское происхождение блюда могут навести непонятные слова террин, биск, пот-о-фё, алиго и прочие. Есть, правда, шанс угодить в Италию, тем более что среди блюд из книги Депардье имеется, например, карпаччо из тунца. Стоит иметь в виду также, что часть позиций с французскими названиями готовятся из местных продуктов: биск — из раков, «говядина по-бургундски» — из оленины.



Цены на горячие блюда начинаются с 440 рублей (столько стоит стейк из капусты), но чтобы иметь хоть какой-то выбор, стоит заложить на блюдо хотя бы 700–800 рублей. Отдельные же позиции уходят (и местами довольно далеко) за 2 тысячи рублей. Отдельный раздел предлагает блюда на компанию: баранья нога, запечённая в глине, за 8900 рублей, утка по-эльзасски — за 5490 рублей.

Начинаясь с 495 рублей за бокал, цены на вино устремляются почти в бесконечность Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В винной карте упор, понятное дело, сделали на Францию, но есть, конечно, и другие страны Европы — включая Россию, с которой винная карта начинается. Цены на вино по бокалам начинаются с 495 рублей, но в списке хватает бутылок дороже 50 тысяч рублей. Есть даже магнум (бутылка объемом 1,5 л) шампанского Cristal за 500 тысяч рублей. Как говорится, можно хорошо посидеть, а можно оплатить первый взнос за ипотеку однёшки на окраине.



Как это на вкус

Французская классика сделана на крепком уровне, так что «Жерарню» вполне можно рекомендовать тем, кто соскучился или наоборот — хочет познакомиться со всеми этими терринами, луковым супом и прочими достижениями французской кухни. Заранее просто стоит держать в голове, что классика эта по большей части — простая крестьянская еда.

Яркий пример — пот-о-фё (pot au feu — буквально «горшок на огне»), названный в меню «французским варёным стейком» (690 рублей). Это просто кусок говядины на кости, томлёный с овощами до состояния, когда волокна можно резать ложкой. Одновременно суп и горячее, чем-то напоминающее Фо Бо из расплодившихся в последнее время вьетнамских закусочных. Только вместо рисовой лапши — капуста.

Салат Нисуаз за 990 рублей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Ещё одна классическая позиция — салат Нисуаз (990 рублей). Он приготовлен в не вполне типичном усиленном варианте — с яйцом пашот вместо просто варёного и рубленного на куски и артишоками, которых в оригинальном рецепте нет. Сам тунец здесь тоже не прост: он обжарен в не очень горячем масле, в результате чего стал полностью готовым, но не потерял сочности. Само блюдо, к слову, велико даже по французским меркам. В принципе, оно может заменять собой сразу салат и горячее.

Террин из рыбы в хлебной корке Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Из понятного, но не вполне привычного в наших широтах можно рекомендовать террины — французский род запечёных паштетов. Скажем, рыбный (в меню он обозначен как «Ан крут»: имеется в виду, видимо en crute — «в корочке»), кроме собственно паштета, содержит каштаны и тонкий слой желированного рыбного бульона. Хороший вариант не только закуски для начала трапезы, но и просто какого-то небольшого блюда под вино.

Оленина по-бургундски (дегустационная порция) Источник: Стас Соколов / NGS.RU











При этом есть в меню и авторские версии традиционных блюд. Скажем здесь готовят оленину «по-бургундски», заменяя в классическом «бёф бургиньон» добрую половину ингредиентов: говядину — на марала, шампиньоны — на вешенки, а морковь — на тыкву. Получается вкусно, но такая игра будет по-настоящему интересна тем, кто хорошо знаком с первоисточником.

Даже к блюдам из книги рецептов Депардье шеф Павел Коледин местами добавил нюансов. Так в карпаччо из тунца оказалось немного перетёртых томатов.



Атмосфера

Сейчас ресторан работает только по вечерам и формально только по предварительной записи. В воскресенье, впрочем, в зале имелось некоторое количество свободных столов, так что если бы кто-то пришел на удачу, его, скорее всего, нашли бы куда посадить. Публика в зале была очень разной. Тут тебе и обязательные гламурные девушки с их бескрайними губами, и пары, где кавалер явно делает первые шаги, и ужин старых друзей.

Официанты в «Жерарне» одеты по моде начала 20-ого века Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В колонках играла классика французской эстрады (Пиаф, Матье, Азнавур, какие-то современные каверы на классику), но ровно на том уровне, чтобы создавать некий звуковой фон, над которым плывёт поток разговоров за столами. Конечно, не обходилось без фотографирования друг друга и еды, но в целом было ощущение, что ресторан работает не первый год.

Важное уточнение — нигде не было видно кальянов, и хочется верить, что все любители этого развлечения останутся на первом этаже — в «Жан Хуан Лу». Российской обеспеченной публике это, конечно, сложно принять, но хорошие еда и вино в принципе не должны находиться в одном помещении с кальянами.

Большая картина, кажется, отсылает к Марселю — портовому городу, о котором сняли сериал с Жераром Депардье Источник: Стас Соколов / NGS.RU











«Жерарня» — первая, по сути, попытка открыть в Новосибирске французский ресторан. Не только в смысле кухни, но и по общему настроению. Удивительно, что никто не решился на это раньше, да и самому Денису Иванову потребовалась помощь в виде Жерара Депардье. В гастрономическом отношении Франция ассоциируется с высокой кухней, но и в самой этой стране люди ходят преимущественно отнюдь не в мишленовские рестораны. А кухня этой страны богата и разнообразна, так что для города было бы очень неплохо иметь хотя бы один ресторан, готовый такую кухню предложить. Пусть хотя бы в рамках трети меню.

Французскую кухню трудно представить без сыров, коих в этой стране зарегистрировано уже сотни. Из самой этой страны сыр сегодня можно привезти только в чемодане, съездив туда в качестве туриста. Но местные энтузиасты уже научились делать этот продукт на весьма высоком уровне. О том, как это происходит в новосибирской сыроварне Labrie, читайте в материале обозревателя НГС.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.