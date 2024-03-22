НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 748мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,95
EUR 100,36
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Что за новосибирцы жаловались прокурору

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Похождения Кологривого
Дома, о которых все говорят
Скандалы министра Архипова
Доступное протезирование зубов
Бросила работу ради сыров
Необычная мастерская
Тонкости русского языка
НГС в Telegram
Бизнес Еда Народная премия НГС

В Новосибирске впервые выберут лучшее гастропространство — кто может стать номинантом уже сейчас

НГС насчитал не менее 15 проектов такого рода — рассказываем, кого мы ждем на «Народную премию»

100
1 комментарий
Главный принцип гастропространства — общий зал для разных заведений

В этом году у Народной премии НГС появилась новая номинация — «Гастропространство года». Уже сейчас можно выдвигать своих номинантов. Претендовать на голоса читателей могут больше десяти проектов Новосибирска — все они подходят под критерии номинации. Расскажем об этом подробнее.

Понятие гастропространство появилось в нашем лексиконе совсем недавно и до сих пор требует пояснений. Речь идёт не об отдельных барах и ресторанах, а о проектах, где заведения разных владельцев имеют общий зал.

Самая простая форма гастропространств — это привычный фудкорт

Гастропространства могут выглядеть по-разному. Наиболее привычная форма — это обычный фудкорт в торговом комплексе. Однако, в последние годы в Новосибирске появились и барные и ресторанные дворики, работающие по такому же принципу: одна компания посетителей может заказать напитки или еду в разных заведениях, но сесть за один стол.

«Фудхолл 6\1»

Самой новой для Новосибирска формой гастропространств стали проекты, где собраны прежде всего заведения разных национальных кухонь. Нередко владельцы там сами готовят еду и общаются с посетителями. Кроме еды такие пространства предлагают часто выступления музыкантов и какие-то другие развлечения.

Всего НГС насчитал в Новосибирске не меньше 15 проектов, которые можно считать гастропространствами, так что выбрать есть из чего. Если вам нравятся такие места и вы можете назвать ваше любимое, расскажите о нём нам и, возможно, именно оно станет победителем. Или хотя бы войдёт десятку лучших.

Все о Народной премии НГС можно узнать в нашем сюжете. Этап выдвижения идет до 17 апреля. Затем начнется голосование. Победителей в 10 номинациях мы объявим на торжественной церемонии 22 мая 2024 года.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Фудкорты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Закрыв глаза, им рисуют тройки»: крик души репетитора об обучении детей мигрантов, которые не знают ни слова по-русски
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Убьешь машину и в пробках постоишь»: автоэксперт — о том, почему Октябрьский мост сковали заторы
Вячеслав Ашурков
Руководитель ФАР в Новосибирске
Мнение
Гармаш-Водяной, хиты 90-х и недетские поцелуи: как в фильме «Летучий корабль» смешали русские сказки, советский мультик и тренды
Марина Малкова
главный редактор NGS.RU
Рекомендуем
Знакомства

Василиса, 26

Анатолий, 34

Татьяна, 46

Марат, 44

Станислав, 50

Владимир, 61

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление