В Новосибирске впервые выберут лучшее гастропространство — кто может стать номинантом уже сейчас

Главный принцип гастропространства — общий зал для разных заведений Источник: Стас Соколов











В этом году у Народной премии НГС появилась новая номинация — «Гастропространство года». Уже сейчас можно выдвигать своих номинантов. Претендовать на голоса читателей могут больше десяти проектов Новосибирска — все они подходят под критерии номинации. Расскажем об этом подробнее.



Понятие гастропространство появилось в нашем лексиконе совсем недавно и до сих пор требует пояснений. Речь идёт не об отдельных барах и ресторанах, а о проектах, где заведения разных владельцев имеют общий зал.

Самая простая форма гастропространств — это привычный фудкорт Источник: Стас Соколов











Гастропространства могут выглядеть по-разному. Наиболее привычная форма — это обычный фудкорт в торговом комплексе. Однако, в последние годы в Новосибирске появились и барные и ресторанные дворики, работающие по такому же принципу: одна компания посетителей может заказать напитки или еду в разных заведениях, но сесть за один стол.

«Фудхолл 6\1» Источник: Стас Соколов











Самой новой для Новосибирска формой гастропространств стали проекты, где собраны прежде всего заведения разных национальных кухонь. Нередко владельцы там сами готовят еду и общаются с посетителями. Кроме еды такие пространства предлагают часто выступления музыкантов и какие-то другие развлечения.



Всего НГС насчитал в Новосибирске не меньше 15 проектов, которые можно считать гастропространствами, так что выбрать есть из чего. Если вам нравятся такие места и вы можете назвать ваше любимое, расскажите о нём нам и, возможно, именно оно станет победителем. Или хотя бы войдёт десятку лучших.

Все о Народной премии НГС можно узнать в нашем сюжете. Этап выдвижения идет до 17 апреля. Затем начнется голосование. Победителей в 10 номинациях мы объявим на торжественной церемонии 22 мая 2024 года.