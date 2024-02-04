Придворная еда. Гид по новосибирским фуд-кортам: от гиганта на 130 заведений до «гастрокорта на районе»

В Новосибирске работают уже шесть гастропространств нового типа, где свою еду предлагает не сетевой фаст-фуд, а точки с национальной кухней или отдельные авторские проекты. Стараются не отставать от них и традиционные фуд-корты в торговых центрах. НГС решил составить большой гид по такого рода проектам, объединив их в одну большую категорию.
Как это будет по-русски
Манерное слово «гастропространства» появилось как попытка хоть как-то обозначить всё то многообразие новых форм привычного уже типа организации точек общепита под названием фудкорт. Это тоже иностранное слово, но оно вошло в русский язык уже давно — с конца 90-х, когда в стране начали появляться первые крупные торговые центры. Никакого русского аналога ему так и не придумали, а для объяснения придётся писать целое предложение: формат организации общественного питания с общим залом и набором заведений, работающих по системе самообслуживания.
В 2010-х в мире возникло новое явление, у которого пока нет единого названия. Сначала на рынках, испытывавших сложности из-за конкуренции с сетевым ритейлом и растущими сервисами доставки, а потом и просто так стали появляться фуд-корты, точки на которых открывали не сети фастфуда, а одиночные гастро-энтузиасты, стремившиеся предложить простую, сравнительно недорогую, но по-своему интересную еду. Эти новые «крафтовые фуд-корты» называют то гастромаркетами, то фуд-холлами, то фуд-моллами. Ещё и их создатели то и дело берут сами подобные новые слова в качестве имён собственных для своих проектов.
Поэтому, чтобы не вносить путаницу, давайте просто любое пространство с точками разной еды и общими посадочными местами называть старыми добрыми фуд-кортами. Тем более, что на этих «крафтовых фуд-кортах» появляются свои сети. А на обычных фуд-кортах в Новосибирске можно встретить совершенно несетевые точки. Те, у которых нет собственной зоны обслуживания, далее будут называться «корнерами», а те, у которых есть хотя бы небольшой свой зал, — кафе. Итак, вот наша первая десятка.
«Гастрокорт» на Центральном рынке
Общая площадь — свыше 7500 кв. м
Количество точек — более 130 корнеров, 2 кафе
Степень уникальности заведений — высокая (больше половины точек не сетевые)
Первый проект такого рода в Новосибирске, стартовавший ещё в 2021 году с одного зала на пять точек. Сейчас общая площадь «Гастрокорта» даже без учёта летних веранд уже превышает 7500 квадратов, а количество заведений перевалило за 130.
Площадка принадлежит владельцам Центрального рынка, на площадях которого и расположен. Стартовав в качестве приложения к продовольственному и промтоварному павильонам, он постепенно вытеснил практически всю торговлю продуктами в отдельные здания (они расположены со стороны улицы Крылова).
«Гастрокорт» сегодня предлагает самый большой выбор национальных кухонь. Кроме блюд уже довольно распространённых вьетнамской, уйгурской и китайской кулинарии, здесь можно попробовать казахский бешбармак, вайнахский жижиг и галнаш, турецкий кебаб (причём в разных видах), шведские фрикадельки и вафли, а также многое другое.
«Гастрокорт» также стал стартовой площадкой для целого выводка небольших сетей, создатели которых, обкатав формат на своей первой точке на Центральном рынке, начали открывать такие же заведения в появившихся позже пространствах.
Судя по составу арендаторов, администрация особенно не пытается на него влиять, полагая, что этот выбор должны сделать сами посетители. Поэтому здесь могут не просто появляться точки одной концепции, но и стоять буквально друг напротив друга. Сейчас, например, там шесть чисто вьетнамских заведений.
Кроме еды проект предлагает различные активности и развлечения: от бесплатного показа киноклассики до кулинарных мастер-классов и уроков танцев. Летом 2023 года на верхней открытой веранде впервые прошёл многолюдный пивной фестиваль. Основной павильон также используется как концертная площадка.
Основные претензии к «Гастрокорту» у посетителей связаны, как правило, с теснотой, обилием запахов еды (часть посадочных мест расположена буквально между рядами с заведениями), а также сомнениями в санитарной безопасности. Пока, впрочем, единственные реальные конфликты здесь были связаны с тем, что охрана «Гастрокорта» не допускала внутрь или пыталась вывести наружу каких-то посетителей.
Что попробовать: на «Гастрокорте» так много всего, что мы подготовили для него большой отельный гид. К упомянутым здесь заведениям можно добавить открывшиеся недавно «Гастробюро» с интересными комплексами и вкусной пиццей и KUZU с турецким дёнером из баранины.
«Фудхолл 6\1» в ТВК «Калейдоскоп»
Площадь — порядка 2000 кв. м
Количество точек — 24 корнера
Степень уникальности — низкая (уникальных точек меньшинство)
Новейший проект в этом жанре, который заработал лишь в конце января в торгово-выставочном комплексе «Калейдоскоп». Создан и управляется столичной компанией «ИТ Маркет» (развивает сеть Eat Market) как часть реконцепции всего «Калейдоскопа», который владельцы хотят сделать привлекательным для более широкой публики. Ранее он специализировался на отделочных материалах, сантехнике и мебели, сейчас первый этаж отдан под магазины одежды, обуви и, возможно, супермаркет.
«Фудхолл» расположен на третьем этаже, занимая угол здания, выходящий к началу улицы Сибиряков-Гвардейцев. В этой зоне посетителей ждут большой круговой бар, сцена и столики с видом у окна. В общей сложности здесь должны работать больше 30 заведений, На начало февраля обслуживать посетителей были готовы 24 точки. В отличие от «Гастрокорта», точки не дублируют друг друга, их меню если и может пересекаться, то лишь в каких-то второстепенных позициях.
Что попробовать: плов в «Чайхана №1 Султан», свиные рёбра в «Рёберной», турецкий кебаб в «Дёнер Стамбул» и кофе на песке в «Старик Хоттабыч».
«Рестохолл by Универсам»
Площадь — порядка 1500 кв. м
Количество точек — 11 корнеров и один бар
Степень уникальности — выше средней (больше половины точек можно считать уникальными)
Проект владельца «Универсама» на Ленина, который решил отдать под общепит большую часть площади проработавшего здесь 50 лет супермаркета. Самый центральный и сравнительно небольшой фуд-корт нового типа с функцией концертной площадки и самым высоким соотношением количества посадочных мест и работающих здесь точек. Найти стол посетителям будет несложно, а вот ожидание заказа может затянуться.
Создатели «Рестохолла» постарались собрать здесь заведения, которые не дублировали бы друг друга и были более или менее уникальны. Даже заведение с вьетнамской кухней здесь отличается от обычных вьетнамок, которых в городе уже больше трёх десятков.
Что попробовать: большие порции ФоБо в 4Bo, сырых устриц и морских ежей с сидром в «Крабы и сидр», равиоли в Le Quattro.
«Гастромаркет» в ТЦ «Река»
Площадь — около 1000 кв. м
Количество заведений — 18 корнеров
Степень уникальности — высокая
Проект владельцев торгового центра, который, начав с нескольких точек на нижнем уровне, занимает сейчас два этажа. Специализацией «Гастромаркета» можно считать уличную еду в самом её буквальном смысле: большинство блюд здешних точек (хотдоги, беляши, шаурма, такос и т.д.) можно есть на ходу.
Верхний уровень выходит на остановку автобусов и маршруток, что добавляет этому гастропространству атмосферы автовокзала. Зато с другой стороны (с нижнего уровня) фуд-корт выходит на Михайловскую набережную.
Что стоит попробовать: шаурму из говядины в Dastan Kebab, «прокачанные» беляши в Pyshno, прямоугольные хот-доги в Friend`s Kitchen, чёрные бургеры в Hot&Spicy.
Фуд-корт ТЦ «МЕГА»
Площадь — порядка 3500 кв. м вместе с катком
Количество точек — 6 корнеров и 6 кафе
Степень уникальности — низкая
Один из самых старых фуд-кортов Новосибирска, работает с 2007 года. Довольно гармонично сочетает стандартные точки крупных сетей фаст-фуда (KFC, Burger King) и заведения местных проектов (New York Pizza, «Суши Make») с кафе, имеющими отдельное пространство, которых здесь столько же, сколько обычных точек фуд-корта.
Фишкой «МЕГИ» можно смело считать маленькую ярмарочную галерею «Добрянки» с интересными (хоть и недешевыми) продуктами и готовыми блюдами, которые можно купить со стороны фуд-корта.
Что попробовать: таёжный бургер в Мясоroob, пирожки в «Добрянке», кофе в Skuratov.
Фуд-корт ТРЦ «Галерея Новосибирск»
Площадь — свыше 5000 кв. м
Количество заведений — 7 корнеров и 4 кафе
Степень уникальности — низкая
Существенно расширившийся после переезда на четвёртый этаж фуд-корт имеет уникальную в своём роде опцию — длинный ряд мест на высоких табуретах у окна, спиной к залу. В зале просторная «детская» с игрушками и, в целом, довольно грамотное зонирование, разделяющее пространство на перетекающие друг в друга зоны.
Два из 13 слотов до сих пор свободны — возможно это подвигло администрацию поставить рядом две точки бургерных сетей: компанию «Вкусно — и точка» здесь составляет воскресший Carl`s Jr. Ещё одним необычным арендатором можно считать столовую сети «Солнечный день» — это первый пример такого рода в таком формате.
Что попробовать: калифорнийские бургеры в Carl`s Jr, азиатскую лапшу в No Spicy please, булки с корицей и кремом в Cinnabon.
Фуд-корт ТРЦ «Аура»
Площадь — свыше 6000 кв. м
Заведений — 6 корнеров и 7 кафе
Степень уникальности — низкая
Наименее «фастфудовсткий» фуд–корт — корнеров здесь даже меньше, чем кафе. Из-за этого в общем зале частенько бывает пустовато. Кроме большой тройки быстрой еды имеются локальные проекты со среднеазиатской и американской едой.
В целом, фудкорт «Ауры» примечателен, скорее, максимальной концентрацией кафе разной кухни (Италия, Паназия, Средняя Азия и Кавказ) в одном месте. К имеющимся здесь семи заведениями скоро добавится ещё и кофейня Kook.
Что пробовать: кутабы в «Ваш Лаваш», мак-н-чиз в Mac Eaters, том ям в Tom Yum Bar express.
Фуд-корт ТРЦ «Ройял Парк»
Площадь — 1200 кв. м
Количество заведений — 9 корнеров
Степень уникальности — средняя
Самый старый фуд-корт города, прошедший через разные периоды, но сумевший обрести своё индивидуальное лицо. Здесь самая большая доля точек с азиатской едой и работает несколько заведений, которых нет больше нигде в городе. Но есть, конечно, и набор стандартных массовых брендов.
Фуд-корт невелик и места для кафе на нём уже не нашлось — в «Ройял Парке» они расположены в других частях здания.
Что пробовать: суп дендянтиге в Chingu, бун с говядиной в Pho Viet, бургер «От шефа» в Burger Club
Фуд-корт в ТРЦ «Сибирский молл»
Площадь — свыше 2000 кв. м
Количество заведений — 9 корнеров и 2 кафе
Степень уникальности — низкая
Довольно стандартный фуд-корт крупного ТРЦ без каких-то особенностей. Сформирован преимущественно точками крупных сетей международного или местного масштабов.
Что попробовать: острые крылья в KFC, пиццу Манхэттен, чай черника-банан в Tapioka Tea
«Вкусные точки» в «Кировском рынке»
Размеры — порядка 600 кв. м
Количество заведений — 6 корнеров
Степень уникальности — средняя
Самый маленький и малоизвестный «крафтовый фуд-корт» открылся на втором этаже небольшого торгового центра на Немировича-Данченко. В его составе пока работает только шесть точек, теоретически их количество можно увеличить на одну–две за счёт небольшого свободного пространства в глубине здания.
Набор концепций более или менее стандартный: вьетнамка, паназиатская лапша, манты, бургеры, томлёные рёбра, манты. Из общего ряда выделяется разве что точка с дорогими авторскими пончиками по 250–300 рублей. Сети представляют Wok in Wall и Monty.
Что попробовать: фо шот ванг в Nem, вишнёвый бургер в Meat Boy Burger, пончики «Мистер малина» в кондитерской «Всё дело в креме»
В январе в Новосибирске открылось первое заведение сети из Сочи, которая сочетает два подхода. В «Мидийном месте» заказ нужно делать самому у стойки, зато и заказать можно хоть устриц с шампанским.