Придворная еда. Гид по новосибирским фуд-кортам: от гиганта на 130 заведений до «гастрокорта на районе»

Площадка принадлежит владельцам Центрального рынка, на площадях которого и расположен. Стартовав в качестве приложения к продовольственному и промтоварному павильонам, он постепенно вытеснил практически всю торговлю продуктами в отдельные здания (они расположены со стороны улицы Крылова).



«Гастрокорт» сегодня предлагает самый большой выбор национальных кухонь. Кроме блюд уже довольно распространённых вьетнамской, уйгурской и китайской кулинарии, здесь можно попробовать казахский бешбармак, вайнахский жижиг и галнаш, турецкий кебаб (причём в разных видах), шведские фрикадельки и вафли, а также многое другое.