Маги, хироманты, астрологи в России: какие проблемы они обещают решить доверчивым клиентам

Натальная карта или гадание на таро — два популярных способа предсказания судьбы Источник: Дарья Пона / 74.RU, Александр Ощепков / NGS.RU











В последние годы в России всё больший спрос получают астрологи и различные предсказатели будущего. Люди верят, что по звездам можно не только определить характер, но и заглянуть в грядущее, а также рассчитать вероятность какого-либо события. При этом российские ученые называют астрологию лженаукой.



Тем не менее спрос, по-видимому, есть, а людей, которые предлагают подобные услуги, легко найти в любом российском городе. К тому же среди них есть тарологи, хироманты, и даже те, кто называет себя магами. Наши коллеги 29.RU рассказывают, сколько денег просят они за свои консультации, а также что думают об этом явлении сотрудники РАН, юрист и психолог.

От натальной карты до «астро-фэншуя»

Астрологов можно найти в любой соцсети, мессенджерах или даже на официальных сайтах. Есть у них и предложения на сайтах объявлений. Например, одна из девушек пишет о себе как о «дипломированном ведическом астрологе» и предлагает ознакомительные консультации за 399 рублей.



— Из предварительного мини-разбора ты узнаешь самое важное: свой восходящий знак гороскопа в ведической астрологии, его плюсы и минусы, — пишет она. — Ты удивишься, когда он, возможно, не совпадет с твоим привычным знаком зодиака. И тут есть над чем задуматься! Расскажу о твоей главной кармический задаче. А понять ее — это значит оказаться в нескольких шагах от новой жизни в любви, достатке и гармонии с самим собой!



«Любовная магия» за 1000 рублей Источник: сайт объявлений











Другая особа представляется «практикующим астрологом и дипломированным психологом». Она специализируется на натальных картах — за составление просит 6700 р. Астролог предлагает получить и ответы на конкретные вопросы: от того, стоит ли делать операцию и ждать ли беременность, до риска увольнения и развода.



Натальной картой называют схему звездного неба в момент рождения человека над местом, где он появился на свет. Астрологи утверждают, что по тому, как выстроились звезды, планеты и созвездия, можно вычислить характер и судьбу определенного человека.



Еще одна услуга — «астро-фэншуй», она стоит больше 6000 рублей. За эти деньги предлагают составить карту уже не одного человека, а целого жилого помещения.



— Новая методика, которая поможет исправить негативное влияние планет, если вы часто болеете, y вас утекают деньги, вы плохо спите, чувствуете дискомфорт в комнате, ссоритесь с любимым по пустякам, малыш ведет себя капризно и нет энергии, сил, значит, вам обязательно нужно посмотреть карту вашей квартиры! — утверждает астролог.



Пример одного из объявлений Источник: сайт объявлений











Не знаете, куда отправить учиться сына или дочь? В Telegram астролог предлагает обратиться к нему за астрологической профориентацией. В качестве цели указано будущее материальное благополучие ребенка:



— Я занимаюсь астрологией и могу провести полноценную профориентацию для вашего ребенка. Уникальность моей профориентации заключается в том, что я подхожу к ее исполнению целостно — учитывая все факторы, определяющие успех человека в его жизни. <…> Нахождение деятельности на пересечении этих категорий позволит любому человеку реализоваться и разбогатеть.



Другой астролог называет себя еще и нумерологом. Он берет от 500 рублей за услугу и обещает помочь разобраться «в себе, в проблемах финансах, отношений, бизнесе, работе». Одна из услуг — разработка «Матрицы судьбы» на 50 страницах. По всей видимости, это та же натальная карта. За услугу просят 300 рублей.



Дипломированные специалисты

Некоторые из астрологов подкрепляют свой профессионализм некими документами. Например, одна из астрологов, рекламирующая свои услуги в Telegram, показывает подписчикам сертификат в виде jpg-файла — якобы он подтверждает, что она прошла астрологический курс у другого, более известного астролога. Кроме того, эта же ведунья рассказывает, что проходит обучение, после которого получит диплом гособразца «астропсихолог».

Почему именно «астропсихолог»? На одном интернет-сайте, где обучают именно астрологии, объясняют, что они не могут выдавать диплом гособразца «астролог» из-за законодательства в России:



— В России астрология как наука не признается. В список «лженаук» входит в том числе и астрология. В силу этого диплом государственного образца по астрологии не может быть выдан в России на законных основаниях, — поясняют в школе астрологии.



Пример диплома, который должны получить «астропсихологи» Источник: Nbu.su











Но диплом «астропсихолога» можно получить на другом сайте — за обучение там просят заплатить 17 700 рублей. Получить здесь можно и другое специфическое образование: «рунология», «нумерология», «парапсихология» и «эксперт по эзотерическим направлениям». На сайте утверждается, что полученный вами диплом будет внесен в Федеральный реестр сведений документов об образовании, что «гарантирует его официальность».



— Для того чтобы проводить такое обучение, нужно получить лицензию, а получение лицензии в России на самом деле очень простой процесс, — объясняет юрист Тимур Валияров. — Но такое образование не является средним, средним специальным либо высшим. И дипломы, как я понимаю, не являются документом гособразца — пусть эти заведения и называются «университет» или «школа». Это просто курсы. Есть же такие, где учат обращаться с компьютерами — здесь то же самое. То есть можно весьма законно получить лицензию и учить весьма законно на основании лицензии, одобренной Минобром, астрологии, гаданиям — чему угодно.



«Предсказанная ссора может побудить к поиску повода для нее»

В декабре 2023 года Российская академия наук опубликовала меморандум, в котором официально признала астрологию лженаукой. В нем ученые сообщают, что, по данным социологических опросов, примерно каждый седьмой россиянин доверяет гороскопам, а вообще в астрологию продолжают верить миллионы людей по всему миру.



— Астрология — это феномен массовой культуры, включающий широкий спектр преимущественно коммерческих практик, в основе которого лежит представление о влиянии на человеческую жизнь небесных светил, — пишет председатель Комиссии по борьбе с лженаукой при Экспертном совете РАН Евгений Александров. — Утверждается, что по их движениям можно предсказывать будущее, принимать решения по вопросам личной жизни, бизнеса, безопасности и даже здоровья, определять свойства личности человека и его совместимость с другими людьми. При этом астрология зачастую преподносится клиентам в качестве науки.

Приверженцы астрологии верят в то, что расположение звезд влияет на судьбы людей. Но научного подтверждения этому нет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В действительности же, утверждают в РАН, астрология не соответствует большинству научных критериев и не выдерживает экспериментальной проверки. По их словам, популярность астрологии объясняется не влиянием небесных тел на судьбы, а психологическими причинами, позволяющими вводить людей в заблуждение, и активной рекламой.



— «Сбывшиеся прогнозы» зачастую оказываются размытыми, например категория «благоприятный день» может охватывать и повышение по службе, и встречу с друзьями, и просто хорошее настроение, — говорится в меморандуме РАН. — Многие прогнозы уточняются уже после самого события, чем создается иллюзия, будто по натальной карте было прочитано нечто конкретное. Доля несбывшихся прогнозов при этом обычно остается неизвестной. А отбирая только сбывшиеся прогнозы, можно создавать иллюзию прогностической силы. Наконец, некоторые прогнозы могут быть «провоцирующими». Например, предсказанная ссора может побудить клиента к поиску повода для нее. И снова дело будет не во влиянии небесных тел.



Не только астрология

На просторах интернета можно найти и других «специалистов». Кто-то из них гадает по руке, кто-то обещает «белую магию», различные привороты и отвороты. Один из них предлагает «вернуть мужу жену» за 1000 рублей. Причем текст объявления предупреждает о мошенничестве со стороны других «специалистов».



— Я владею белой эффективной магией, работаю больше 23 лет! — говорится в нем. — Работаю честно. Все мы ходим под богом, нельзя обманывать людей — это большой грех. Но, к сожалению, в наше время сейчас много аферистов, обманщиков и много неопытных специалистов. Их работа и не профессионализм может принести к очень плохим последствиям и вред вашему здоровью. Я не говорю уже про результат, которого вообще может не быть. Будьте очень внимательны, берегите себя и своих близких, здоровья вам, счастья, любви и всего самого наилучшего.



Источник: Avito.ru











Некоторые готовы предсказывать будущее, даже не видя вас вживую — сгодится и фотография вашей руки. Например, мужчина-хиромант просит за такую консультацию от 500 рублей.



— Я хиромант с практикой свыше 40 лет, также таролог, — представляется он. — Рассказываю все основные сферы вашей жизни: здоровье, риски, переезды, браки и их количество (качество), крупные покупки, финансы, даю совет по необходимости (для принятия правильного решения), выполняю расклады таро на все сферы жизни.



Еще одна предсказательница (на фотографии плохого качества — старушка в платке, сидящая перед свечей и раскрытой книгой), утверждает, что у нее есть дар предвидения. Цены — от 300 рублей.



— Меня называют провидицей, экстрасенсом, магом, ясновидящей, ведуньей. Я умею «видеть» людей, их прошлое и будущее, предчувствую важные события на расстоянии. В нашем роду по женской линии были провидицы и предсказательницы. Я снимаю магические воздействия: проклятие, сглаз, порчу, делаю привороты, провожу обряды, помогаю при помощи заговоров. Я использую старинные и собственные авторские заговоры, биоэнергетические приемы, древние проверенные обряды.



«Люди не хотят напрягаться»

Проректор Института консультативной психологии и консалтинга, психолог Наталья Панфилова считает, что люди, которые идут к астрологам, магам и хиромантам, хотят, чтобы за них кто-то принял решение.



— Феномен разных астрологов, предсказателей, магов, волшебников довольно хорошо изучен, — говорит она. — Дело в том, что и клиенты психологов часто хотят «волшебную таблетку» — чтобы ничего самому не предпринимать, а тебе дали совет, который точно будет работать. Я думаю, что люди, которые обращаются к астрологам, идут по этому же пути. То есть они хотят получить какую-то эксклюзивную информацию, которая поможет им принять правильное решение. Чтобы кто-то их подстраховал, дал гарантии, что следующий шаг, который они предпримут, будет им на пользу.

Некоторым людям проще довериться судьбе, чем принять свое собственное решение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Психолог говорит, что магическое мышление было во все времена — у разных народов существовали и гадалки, и маги, потому что человеку хочется верить в чудо.



— В каком-то смысле люди не хотят напрягаться, — продолжает Наталья Панфилова. — Они хотят, чтобы что-то за них приняло решение, или сказать: «Я ничего не мог сделать, потому что это мне на роду написано». Это скорее не взрослая позиция у человека, когда он перекладывает ответственность на высшие силы, на звезды, на того же астролога. Вера в свой счастливый случай — это, может быть, и хорошая вера, но она не должна быть такой оголтелой, когда ты всё делаешь для того, чтобы притянуть этот счастливый случай, и ни на что другое не обращаешь внимание, только воду заговариваешь или какие-нибудь узелки вяжешь.



Вред астрологии и других недоказательных «наук» психолог видит в том, что некоторые из клиентов могут даже не пытаться подключить свои собственные внутренние ресурсы.



— Мне кажется, в этом кроется опасность — когда человек ничего не предпринимает, потому что он смирился. А может быть, стоило бы побороться? Либо он делает какие-то странные действия, только рассчитывая на внешние силы. Не зря же у русских есть пословица: «Бог-то он Бог, только сам не будь плох», — говорит специалист.

