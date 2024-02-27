История богатства и падения миллиардера из списка Forbes Юрия Антипова, у которого забрали заводы. С чем он остался

А начиналось всё в конце 80-х годов прошлого века. Юрий Антипов — коренной челябинец. Родился в 1954 году, в апреле ему будет 70 лет. В бизнес он пришел на заре кооперативного движения. В мае 1988 года приняли закон «О кооперации в СССР», и Антипов с Аристовым стали одними из первых челябинских кооператоров. В тот год они создали кооператив «Энергия».

Крепкие мужики в самом расцвете сил (Антипову — 34 года, Аристов — на 5 лет старше) занимались всем подряд: делали гвозди, развозили по садам удобрения, торговали топливом, производили колбасу в арендованном цехе на Копейском шоссе. В эпоху всеобщего дефицита качественные продукты — а сервелат от «Энергии» был действительно вкусным — пользовались особым спросом. Поначалу руководители кооператива сами развозили продукцию по киоскам на вазовской «шестерке». А там уже выстраивались очереди.

