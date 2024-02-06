Ищут земельный участок: блошиный рынок у ДК Чкалова в Новосибирске снова хотят переселить

— Возле здания №2 на Бродского торгуют товарами, бывшими в употреблении, с земли, в том числе на газоне. Это незаконно. Это здание контролирует администрация Дзержинского района, оно входит в перечень локаций несанкционированной торговли на территории района. Там проходят рейды. У нарушителей изымают товары, — отметили в мэрии.



Также в указанном месте торгуют предметами антиквариата и винтажа, добавили в городской администрации. Администрация района решает вопрос, чтобы предоставить бесплатные и льготные места для торговли коллекционными вещами, а также ищет земельный участок на территории района для размещения ярмарки коллекционных вещей.

