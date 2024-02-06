Ищут земельный участок: блошиный рынок у ДК Чкалова в Новосибирске снова хотят переселить

В мэрии Новосибирска заявили, что собираются переносить блошиный рынок, расположенный у ДК имени Чкалова, в другое место. В администрации Дзержинского района и в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска сообщили, что там часто ловят нарушителей. Ранее торговцы толкучки жаловались на регулярные гонения со стороны администрации.
— Возле здания №2 на Бродского торгуют товарами, бывшими в употреблении, с земли, в том числе на газоне. Это незаконно. Это здание контролирует администрация Дзержинского района, оно входит в перечень локаций несанкционированной торговли на территории района. Там проходят рейды. У нарушителей изымают товары, — отметили в мэрии.
Также в указанном месте торгуют предметами антиквариата и винтажа, добавили в городской администрации. Администрация района решает вопрос, чтобы предоставить бесплатные и льготные места для торговли коллекционными вещами, а также ищет земельный участок на территории района для размещения ярмарки коллекционных вещей.
В мэрии напомнили, что постоянно борются с торговлей в неустановленных местах.
— Территория между ДК Чкалова и магазином «Чкаловский» — место скопления несанкционированной торговли. Должностные лица мэрии и администрации района во время рейдов освобождают эту территорию от незаконно торгующих граждан. По субботам у ДК Чкалова проходит универсальная ярмарка. Заявку на участие в ярмарке нужно подавать организатору. Его контакты есть в реестре ярмарок, которые организуют на территории Новосибирской области, — отметили в мэрии. В Новосибирске по данным на 01.02.2024 работает 26 согласованных ярмарок.
Ранее НГС писал о том, что продают на тротуарном рынке у метро «Золотая Нива».