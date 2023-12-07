«Первый купили, не прошло и часа». Как эколог построила бизнес на траурных венках, уйдя в декрет

Стандартная классика из 90-х

Елена и Антон сравнительно недавно пришли в похоронную сферу. До пандемии он работал менеджером по продажам в строительной компании, она — специалистом по охране труда. Мысль сменить деятельность появилась после печального события — смерти бабушки. Елена попросила мужа купить венок на похороны и удивилась тому, что он принес.

