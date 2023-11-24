«Дешевого мандарина не будет». Как выбрать главный новогодний фрукт и не разориться

По данным ассоциации «Руспродсоюз», мандарины в этом году подорожали больше, чем любые другие традиционные продукты для новогоднего стола. Средняя стоимость праздничного цитруса подскочила на 35% — со 181,6 до 244,6 рубля за 1 кг. И если обычно зимой цены на мандарины снижаются на 20–25% по сравнению с летним периодом, то в этом году такого не будет, считают эксперты.



Росстат не включает мандарины в свои отчеты, но если судить по полкам крупнейших сетей, то цены находятся примерно в этом диапазоне.

