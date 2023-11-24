«Дешевого мандарина не будет». Как выбрать главный новогодний фрукт и не разориться

В этом году вкус Нового года будет стоить как минимум на треть, а то и в полтора раза дороже года предыдущего. Главный виновник — курс доллара, но подвел и плохой урожай в Марокко. В качестве альтернативы в Россию уже спешат мандарины из Турции, Китая, а вскоре появятся и из Египта. Наши коллеги из «Фонтанки» рассказывают, как правильно выбрать главный праздничный цитрус и почему самый дорогой мандарин необязательно будет самым вкусным.
По данным ассоциации «Руспродсоюз», мандарины в этом году подорожали больше, чем любые другие традиционные продукты для новогоднего стола. Средняя стоимость праздничного цитруса подскочила на 35% — со 181,6 до 244,6 рубля за 1 кг. И если обычно зимой цены на мандарины снижаются на 20–25% по сравнению с летним периодом, то в этом году такого не будет, считают эксперты.
Росстат не включает мандарины в свои отчеты, но если судить по полкам крупнейших сетей, то цены находятся примерно в этом диапазоне.
Почему дорожают мандарины?
По словам самих сетей, мандарины дорожают весьма ощутимо в оптовом звене.
— Если в ноябре 2021 года цена закупки на склад марокканских мандаринов была 80 рублей за кг, в 2022-м — 120 рублей, сейчас — 185 рублей. Рост — 50%, — говорит собеседник в одной из региональных сетей. Турецкие мандарины ритейлер в прошлом году закупал по 70 рублей за кг, сейчас — по 115 рублей, и цены растут дальше, комментирует он.
Главная причина — ослабление рубля.
— Цены в валюте почти не изменились, — сообщили «Фонтанке» в одной из федеральных сетей, но в рублях цитрусовые подскочили в цене процентов на 40–50%.
— Дешевого мандарина не будет из-за курса доллара и сложного корабельного фрахта, — объясняет Максим Донцов, генеральный директор компании «Айбарус», которая специализируется на оптовых поставках фруктов и овощей.
Впрочем, оптовики оценивают подорожание мандаринов не так заметно, как сети.
— Продукция Марокко подорожала на 30%, Турции — на 15–20%, — отмечает он. Причина в том, что урожай в Марокко оказался хуже, чем в прошлом году, объясняет Максим Донцов. Морская логистика тоже стала сложнее. Зато в Турции урожай хороший, а везти ближе, поэтому в среднем продукция на треть дешевле марокканской. В последнее время становится больше продукции из Китая и Египта. Первая по цене ближе к марокканской, вторая — к турецкой. Но китайские мандарины с листочком стали заметнее, поскольку они закрывают межсезонный разрыв между поставками из Южного и Северного полушария.
Как правильно выбрать мандарин?
Сейчас мандарины есть на прилавках российских сетей круглый год, а поставщики меняются в зависимости от времени года. Например, с октября по конец апреля поставки идут из стран Северного полушария.
— Сейчас присутствуют Турция, Марокко и Китай, чуть позже пойдут Египет и Пакистан, — говорит Максим Донцов. Соответственно, покидают прилавки цитрусы из Южного полушария: ЮАР, Аргентины и Перу. Иранский мандарин попадает в ассортимент в «пересменок», потом его вытесняет Турция.
На вкус и цвет мандарины из разных стран отличаются, даже если это один и тот же сорт. И цена далеко не всегда показатель качества. Но общее правило таково: чем фрукт ярче, тем он слаще, говорит Максим Донцов.
— Мандарин часто срывается в зеленом виде и, как банан, дозревает в камерах. Те фрукты, которые поспели на дереве, более сладкие, — отмечает он. Но и зеленоватого цвета кожуры пугаться не стоит: это необязательно значит, что фрукт не дозрел.
«Фонтанка» протестировала мандарины пяти разных видов из четырех стран: Марокко, Турции, Китая и ЮАР — и рассказывает, как выбрать цитрус по душе.
Марокко
Сейчас цитрусы из Марокко только начинают поступать на рынок. Идут преимущественно клементины, они же будут на полках магазинов на сам Новый год — это и есть тот самый знакомый россиянам вкус праздника.
Марокканские мандарины оказались самого небольшого размера, с плотно прилегающей кожурой ярко-оранжевого цвета. Чистятся сложно, сами дольки немного суховаты, на вкус — кисло-сладкие. В Марокко есть несколько регионов, где собирают мандарины. Сейчас на рынок поступают ранние сорта. Поздние сорта, которые начнут попадать на рынок в конце февраля и до мая, будут содержать больше сахара, говорит Максим Донцов.
Турция
Мы взяли мандарины двух сортов — сатцума и окитсу. Сатцума заметно крупнее марокканских собратьев. Чистится легко — кожура мягкая, пористая и легко отстает от мякоти. Цвет неравномерный — есть оранжевые, красновато-оранжевые и желто-оранжевые плоды, но довольно яркие. Вкус кисло-сладкий, но чуть кислее, чем в Марокко.
Окитсу сразу выделяется цветом: фрукты более бледные, часто с зеленоватым оттенком.
— Мандарины этого сорта очень быстро портятся, поэтому их снимают с зеленцой, и они спеют по дороге, — говорит Максим Донцов. Чистятся тоже легко. Этот сорт подойдет тем, кто любит покислее, отдельные мандарины на вкус приближаются к лимону.
Китай
Китайские мандарины имеют отличительную особенность — листочки, а иногда и целые веточки. Эти цитрусы самые крупные, их даже можно принять за апельсины. Кожура очень толстая, сходит легко, однако ломается. Сам фрукт очень сочный.
Это тоже разновидность сатцумы. Но если в Марокко и Турции пока только начало сезона, то в Китае уже середина. А значит, к нам поступает фрукт, который поспел на дереве, и вкус у него более сладкий, объясняет Максим Донцов.
ЮАР
Южноафриканских мандаринов на полках почти не осталось, это остатки поздних сортов Южного полушария. Эти цитрусы имеют яркий окрас и тонкую кожуру, вкус скорее сладкий. Но попавшийся нам образец оказался очень сухим, сока там практически не было, кажется, что еще чуть-чуть и его можно считать сухофруктом. Так что, несмотря на самую высокую стоимость, эти мандарины оказались наименее вкусными.
Чуть позже на рынок начнут поступать египетские мандарины.
— А в этом году там тоже хороший урожай, — говорит Максим Донцов. Эти цитрусы можно будет узнать по ярко-оранжевому, но более ровному, чем у турецких мандаринов, окрасу.
Абхазский мандарин также появляется ближе к концу декабря, но в сетях он практически не встречается, поскольку местные поставщики пока не научились упаковывать и транспортировать товар по стандартам ритейлеров, отмечает Максим Донцов. Так что продукцию из этой страны скорее можно будет найти в небольших фруктовых лавках.