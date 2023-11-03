Производители химикатов и айтишники: две компании из Новосибирска попали под санкции США — чем они занимаются

Две новосибирские компании и одно физическое лицо попали под санкции США. Новый список опубликовали на сайте финансов Соединенных штатов Америки. Одна из компаний занимается продажей химикатов, а другая — созданием комплектующих для беспилотников.
В новый санкционный список попала компания ООО «Чистые газы плюс», которая зарегистрирована в Новосибирске.
По данным Контур.Фокуса, компанию создали в 2016 году. Ей полностью владеет Игорь Надеев. Основной ОКВЭД компании — торговля промышленными химикатами. Также компания может заниматься производством взрывчатых веществ, промышленных газов и прочих химических продуктов.
Выручка компании на конец 2022 года — 61,1 миллионов рублей, а чистая прибыль — 9,2 миллиона рублей. За все время существования компания заключили контракты на Госзакупках на 2,6 миллионов рублей. Последний контракт был в 2018 году.
Вторая компания из Новосибирска — ООО «ОМП». Она зарегистрирована в 2019 году и имеет статус аккредитованной IT-компании. Выручка компании на конец 2022 года — 2,1 миллиардов, а чистая прибыль — 139,6 миллионов. В компании устроено 6 человек, а средняя зарплата у них — 32 тысячи рублей.
ООО «ОМП» не участвовало в Госзакупках. Её ОКВЭД обозначен как разработка компьютерных программ. Но компания также может производить бытовую технику и коммуникационную продукцию. Также ООО «ОМП» может заниматься различной торговлей. Владелец компании — 38-летний Максим Алексеевич Котельников, который также попал в список санкций США.
В прошлом году под санкции попала управляющая «Сибирским Моллом» компания. В список тогда попали дочерние компании ВЭБ.