freedom
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 1/10
usd 93.17
eur 99.00
Тема дняПрокуратура выселила из дома музыкальную школу
Все новости
Все новости

Производители химикатов и айтишники: две компании из Новосибирска попали под санкции США — чем они занимаются

В новый список попал и новосибирский бизнесмен

162

Одна из компаний занимается разработкой ПО

Поделиться

Две новосибирские компании и одно физическое лицо попали под санкции США. Новый список опубликовали на сайте финансов Соединенных штатов Америки. Одна из компаний занимается продажей химикатов, а другая — созданием комплектующих для беспилотников.

В новый санкционный список попала компания ООО «Чистые газы плюс», которая зарегистрирована в Новосибирске.

По данным Контур.Фокуса, компанию создали в 2016 году. Ей полностью владеет Игорь Надеев. Основной ОКВЭД компании — торговля промышленными химикатами. Также компания может заниматься производством взрывчатых веществ, промышленных газов и прочих химических продуктов.

Выручка компании на конец 2022 года — 61,1 миллионов рублей, а чистая прибыль — 9,2 миллиона рублей. За все время существования компания заключили контракты на Госзакупках на 2,6 миллионов рублей. Последний контракт был в 2018 году.

Вторая компания из Новосибирска — ООО «ОМП». Она зарегистрирована в 2019 году и имеет статус аккредитованной IT-компании. Выручка компании на конец 2022 года — 2,1 миллиардов, а чистая прибыль — 139,6 миллионов. В компании устроено 6 человек, а средняя зарплата у них — 32 тысячи рублей.

ООО «ОМП» не участвовало в Госзакупках. Её ОКВЭД обозначен как разработка компьютерных программ. Но компания также может производить бытовую технику и коммуникационную продукцию. Также ООО «ОМП» может заниматься различной торговлей. Владелец компании — 38-летний Максим Алексеевич Котельников, который также попал в список санкций США.

В прошлом году под санкции попала управляющая «Сибирским Моллом» компания. В список тогда попали дочерние компании ВЭБ.

По теме

СанкцииСШАБизнесНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter