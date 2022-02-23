Управляющую «Сибирским Моллом» компанию занесли в санкционный список США

«Торговый квартал-Новосибирск» попал в список санкций Минфина США вместе еще с 43 компаниями. США опубликовали список санкций после признания Россией ЛНР и ДНР. По документам из госзакупок следует, что «ТкН» является управляющей компанией ТРЦ «Сибирский Молл». По данным «Контур.Фокуса», «Торговый квартал-Новосибирск» принадлежит «Вэб.РФ».

— Санкции означают, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в США и отрезаются от финансовой системы США. Все их активы в юрисдикции США замораживаются, а гражданам и юрлицам США запрещено вести с ними дела без специального разрешения управления по контролю за иностранными активами, — поясняется на сайте РБК.

