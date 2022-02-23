Управляющую «Сибирским Моллом» компанию занесли в санкционный список США

«Торговый квартал-Новосибирск» попал в список санкций Минфина США вместе еще с 43 компаниями. США опубликовали список санкций после признания Россией ЛНР и ДНР. По документам из госзакупок следует, что «ТкН» является управляющей компанией ТРЦ «Сибирский Молл». По данным «Контур.Фокуса», «Торговый квартал-Новосибирск» принадлежит «Вэб.РФ».
— Санкции означают, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в США и отрезаются от финансовой системы США. Все их активы в юрисдикции США замораживаются, а гражданам и юрлицам США запрещено вести с ними дела без специального разрешения управления по контролю за иностранными активами, — поясняется на сайте РБК.
Журналисту НГС не удалось связаться с представителями компании «Торговый квартал-Новосибирск». Как объяснили в ТРЦ «Сибирский Молл», руководства в выходной день на месте нет.
ООО «ТкН» зарегистрировано по адресу Фрунзе, 238 в 2002 году. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. 100% учредитель новосибирской компании — государственная корпорация развития «Вэб.РФ». По данным «Контур.Фокуса», конечным владельцем, предположительно, является Правительство Российской Федерации. Выручка компании за 2020 год — 734,6 миллиона, чистая прибыль — 43,1 миллиона.
«Торговый квартал-Новосибирск» выступал как заказчик и как участник госзакупок. Сейчас закупка на 2,4 миллиона, в которой ТКН выступает заказчиком, — на рассмотрении комиссии. Закупка оформлена на поставку светодиодных светильников для модернизации системы электроосвещения парковки и аллеи ТРЦ «Сибирский Молл». «Торговый квартал-Новосибирск» управляет ТРЦ «Сибирский Молл».
30 августа 2013 года управляющая компания «Сибирского Молла» ООО «Торговый квартал-Новосибирск» (ТКН) уведомила «Кино Сити» о расторжении договора аренды в одностороннем порядке. Суд запретил «Сибирскому Моллу» выселять «Кино Сити».
Бизнесмены и экономисты рассказали НГС о последствиях признания ДНР и ЛНР.