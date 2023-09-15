Прогон от Protravel: сибирячка заплатила 400 тысяч за тур на Мальдивы и осталась без отпуска — она такая не одна

Новосибирцы массово заявили, что не смогли улететь в отпуск за границу из-за действий местного турагентства «Protravel». По словам горожан, они заранее оплатили путевки, но в день вылета узнали, что их бронь либо слетела, либо они вовсе не были зарегистрированы ни на перелет в самолете, ни на проживание в отеле. Директор компании, отмечают клиенты, на связь не выходит и не возвращает всю сумму за сорванный отдых. Так, в путешествие за 400 тысяч на Мальдивы не смогла улететь Лия, которая мечтала отметить там день рождения. Семья другой пострадавшей — Анны, попала в Турцию, но им пришлось жить в номере с настоящим муравейником и самим оплатить перелет, хотя до этого они уже отдали за несостоявшийся тур 380 тысяч рублей. По словам директора компании Виктории Бебякиной, проблема была весной и сейчас это в прошлом. НГС узнал все, что известно о компании и попытался разобраться в скандале.
Несостоявшийся отпуск
«Полететь на Мальдивы — моя мечта 15 лет»
Лия узнала о турагентстве Виктории Бебякиной от своего бывшего туристического агента: она посоветовала «Протрэвел» сибирячке после того, как переехала в другой регион. Лия предполагает, что специалист не знала, что в турагентстве не отправляют людей на отдых, несмотря на оплаченный тур.
В конце июня — начале июля этого года девушке начали подбирать возможные варианты путешествия на Мальдивы, она приехала в офис компании на улице Кирова, 29 возле ГПНТБ и заключила договор. Директора в кабинете не было, поэтому документы от имени турагентства подписывала менеджер. Лия внесла предоплату, после оплатила остаток средств по QR-коду на счет ООО «Протрэвел». Всего Лия заплатила за девятидневный тур на Мальдивы с перелетом через Дубай 400 тысяч рублей на двоих.
Улететь девушка должна была 29 августа, тур покупала специально к своему дню рождению — 4 сентября, и планировала за границей отметить праздник с подругой.
— Обычно за 3 дня до вылета отправляют билеты, ваучеры, страховку и другие документы. 27 августа я написала Виктории, что мне ничего не отправили, она ответила, что все будет 28 августа, — объяснила Лия.
Но и 28 августа никаких документов для перелета, по словам девушки, она не получила. Лия еще раз написала директору турагентства, Виктория снова пообещала, что все отправит. В день вылета у сибирячки так ничего и не появилось.
— Я должна вылетать в 20:00, понимаю, что документов нет, еду в офис. Позвонила в авиакомпанию, мне сказали, что такой пассажир как я на рейс не зарегистрирован, то есть моего тура нет, — возмущается Лия.
Девушка поняла, что ее обманули, припугнула менеджера полицией. Сотрудница, по словам клиентки, начала покупать билеты, также на связь вышла директор. В турагентстве спустя время купили для Лии перелет на Мальдивы в одну сторону и пытались забронировать номер день в день. Девушка приехала в аэропорт, узнала, что ей купили билет без багажа и не решилась лететь в отпуск на другой конец света без забронированного отеля. Ваучеры, по ее словам, прислали только в тот момент, когда самолет уже взлетел.
— Полететь на Мальдивы — моя мечта уже 15 лет. Я копила, хотела там оказаться, все запланировала и думала отметить день рождения. Директор на связь не выходит, вернули только 200 тысяч рублей, а менеджер, с которой я общалась, ушла в отпуск, — говорит Лия.
Оказалось, что Лия не первая, кто попал в подобную ситуацию. Девушка пока не подала в суд на компанию, но планирует. Сейчас она написала заявления в МВД и Роспотребнадзор.
Жизнь в грязном отеле с грудным ребенком
Еще одна пострадавшая — Анна, она уже несколько лет покупает туры через компанию. Раньше, по ее словам, было все в порядке: улетали и ее семья и друзья. Как рассказала женщине бывшая сотрудница, у директора Виктории Бебякиной случились проблемы, поэтому она перестала отправлять клиентов в путешествие, не оплачивала услуги туроператору, но брала деньги. Первый такой инцидент, по словам Анны, произошел в марте этого года.
Семья не знала об этом и купила путевку в Турцию на август. Анна должна была полететь в отпуск с мужем и двумя детьми, одному из них 3 года, второй родился недавно. Также путевку в турагентстве купили и друзья женщины, но они смогли улететь.
— Мы заболели, я позвонила менеджеру и спросила, какие будут штрафы, если мы не полетим. Аннулировать тур мы не стали. За сутки до вылета я позвонила в компанию и сказала, что мы сможем полететь, потому что врачи разрешили, — объяснила Анна. — Собираем чемоданы, а через пару часов со мной связывается менеджер, она сказала, что тур аннулирован, якобы другой менеджер по ошибке написала туроператору.
При этом в Турцию семье необходимо было полететь в определенный день, потому что у мужа Анны была назначена там рабочая встреча. Они сами купили билеты на самолет, на котором должны были отправиться по путевке, в турагентстве обещали все компенсировать и забронировать отель.
На билеты новосибирцы потратили 113 тысяч рублей, а до этого за тур заплатили 380 тысяч. После того, как они прилетели в Турцию, турагент рассказала, что восстановить бронирование не получилось. Им оплатили другой отель на сутки и пообещали все решить.
— В номере был настоящий муравейник, антисанитария, нас запихнули в настоящий ад, а я с грудным ребенком. У меня случился нервный срыв, — объяснила Анна.
В ужасном отеле новосибирцы провели сутки, там, где уже жили их друзья, номер забронировать не получилось, поэтому турагентство поселило их в другой отель на 9 дней, хотя тур был оплачен на 15 дней. После отдыха семье купили билеты из Турции до Новосибирска.
— Была договоренность, что директор оплатит нам билеты туда — 113 тысяч рублей и компенсацию в размере 100 тысяч рублей, потому что мы жили не 13 дней и вообще в другом отеле. Директор обещала все вернуть, когда дождется денег от туроператора, но новый менеджер Светлана рассказала, что не было оплаты туроператору. Уже с марта Виктория не всех людей отправляет, — отмечает Анна.
По словам Анны, она нашла еще нескольких пострадавших. В ближайшее время она хочет написать заявление в полицию.
Проблемы с турами из-за бывшего менеджера — что говорит директор
НГС связался с менеджером Светланой, которая сейчас работает в «Протрэвел», она подтвердила, что клиентов не отправляют на отдых, но директор не объясняет причину.
— Я работаю здесь 2 месяца, когда пришла, посыпались звонки, сообщения от туристов, что они не смогли улететь. Я сама удивилась, с таким никогда не сталкивалась. Начала бронировать туры, мои туристы все сразу оплачивали и улетали. На второй месяц стала бронировать туры, на 18 сентября у моего клиента вылет, а он не оплачен. Я сижу на иголках, — рассказала менеджер Светлана.
По словам сотрудницы, в компании бронируют тур, деньги клиент переводит директору, и она должна за все заплатить туроператору. Но Виктория Бебякина якобы не отправляет деньги, поэтому туры аннулируют. Последних клиентов Светлана смогла отправить сама, потому что на карте турагентства были средства, но пришлось подобрать другой отель.
— Я спрашивала у Виктории, в чем проблема, она ответила: «не лезь, оплата — не ваше дело, я играю с долларом», — передает слова директора Светлана. — Но это невозможно, курс-то растет.
Менеджер отметила, что туры продолжают продавать в надежде на то, что Виктория их оплатит. Теперь все туроператоры, с которыми сотрудничала компания, говорит Светлана, заблокировали доступ и просят 100% предоплату за путешествие.
Сама Виктория Бебякина подтвердила НГС, что проблемы с туристами действительно были, все это произошло из-за менеджера, которая сейчас уволена. Проблемные ситуации, по словам директора, решаются, но новых не возникает. Кроме того, отметила директор, те клиенты, которые не смогли улететь весной, лично угрожали ей и менеджеру.
— У нас все вылеты ближайшие проплачены и на 18 число и 20 число, проблем нет. Светлана не ко всем имеет доступ. Бывает такое, что клиент заплатил 30%, мы оплатить сразу тур не можем, — объяснила директор.
Виктория также отправила голосовые сообщения от своих клиентов о том, как они довольны отпуском и скриншоты с тем, что все билеты клиентам отправлены.
В отзывах на сервисе 2ГИС и Googl возмущенные клиенты пишут, что в компании берут деньги, но в путешествие людей не отправляют и не возвращают средства. Многие отзывы совсем свежие — оставлены около двух недель назад.
Суды, низкая прибыль, разные фамилии и флер — что известно о компании
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Протрэвел» образовано в 2019 году и занимается туризмом. Директором и учредителем компании является Виктория Бебякина. На конец 2022 года выручка организации составила 1,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 41 тысячу рублей. В августе судебные приставы Октябрьского района наложили арест на компанию и потребовали взыскать 20 тысяч рублей.
Также в августе с организацией судился ИП Арсен Абдурахманов о взыскании неосновательного обогащения на 307 тысяч рублей. Производство еще идет. Кроме того, с февраля этого года с компанией судится пять человек по искам о защите прав потребителей в сфере туристических услуг. Иски рассматриваются в судах разных районов Новосибирска.
Виктория Бебякина числится директором и бывшим учредителем компании «Лазурный берег», которая также занимается туризмом. Данные о прибыли известны только на конец 2019 года: выручка организации составила 1,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 56 тысяч рублей. Сайт компании, указанный в «Контур.Фокусе», уже не работает.
При этом Protravel позиционирует себя как международная сеть онлайн-турагентств, оно якобы развивает франшизы, работает в Сибири, а также в Питере, Ставрополе, Москве и нескольких городах Казахстана. Правда контактов офисов на сайте нет. В отзывах в 2ГИС и Google Викторию Бебякину называют руководителем офиса компании в Санкт-Петербурге. Cтраница турагентства во «Вконтакте», которая, кстати, не активна с мая этого года, отсылает как раз к работе агентства в Питере. Администратор страницы Виктория Ежакова. Судя по фотографиям в профиле этой женщины и по фото в мессенджерах Бебякиной — это один человек. Ежакова-Бебякина, если верить информации в ВК, на самом деле живет в Санкт-Петербурге, хотя родом из Новосибирска. В ВК она заходит, но информацию также не обновляет с мая этого года. Напомним, что примерно с того же времени, уверяют менеджеры турагентства и клиенты, там начались проблемы.
В июне прошлого года мы рассказали, как понять, что вас обманывает туроператор, какие мошеннические схемы существуют, и как не попасть на уловки.