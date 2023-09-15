Прогон от Protravel: сибирячка заплатила 400 тысяч за тур на Мальдивы и осталась без отпуска — она такая не одна

Несостоявшийся отпуск

«Полететь на Мальдивы — моя мечта 15 лет»

Лия узнала о турагентстве Виктории Бебякиной от своего бывшего туристического агента: она посоветовала «Протрэвел» сибирячке после того, как переехала в другой регион. Лия предполагает, что специалист не знала, что в турагентстве не отправляют людей на отдых, несмотря на оплаченный тур.

В конце июня — начале июля этого года девушке начали подбирать возможные варианты путешествия на Мальдивы, она приехала в офис компании на улице Кирова, 29 возле ГПНТБ и заключила договор. Директора в кабинете не было, поэтому документы от имени турагентства подписывала менеджер. Лия внесла предоплату, после оплатила остаток средств по QR-коду на счет ООО «Протрэвел». Всего Лия заплатила за девятидневный тур на Мальдивы с перелетом через Дубай 400 тысяч рублей на двоих.