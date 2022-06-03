«Только сегодня путевка по скидке»: три схемы мошенников, которые обманут вас с отпуском
Разбираемся, какие схемы мошенничества с турами существуют и как их избежать
«Оформим тур по низким ценам!» — заманчиво мелькают объявления о путевках в соцсетях. Рука так и тянется кликнуть на него, чтобы выяснить, какие цены предлагает неведомая турфирма. Но стоит ли так легко поддаваться соблазну? Как понять, реклама ли это от проверенной компании или же обманный маневр мошенников? Разобрались, какие схемы мошенничества с турами существуют и как можно избежать обмана.
Какие схемы мошенничества с турами бывают?
В Роскачестве выделили три основных схемы мошенничества с турами: это создание сайтов-двойников известных туркомпаний или операторов, фейковые сайты отелей или турфирм, а также специальные туры по скидкам.
В первом случае кибермошенники дублируют дизайн сайта известной туркомпании или авиаперевозчика в надежде на то, что люди доверятся узнаваемости фирмы. В таком случае бдительность туристов падает, и они могут купить тур. А при создании фейкового сайта простора для творчества у мошенников намного больше. Они создают с нуля полноценный сайт отеля, пансионата или турфирмы, наполняют его информацией, фотографиями и контактами. С туристами будут держать связь до тех пор, пока не получат оплату.
Недавний случай такого мошенничества — база отдыха «Русский нордик». В аккаунтах базы в соцсетях было указано, что площадка находится в Чемальском районе Республики Алтай, но на этом конкретика заканчивалась. Предоплату за отдых нужно было вносить в полном объеме, после чего туристы получали координаты базы — обычно это оказывались труднодоступные места, куда ходят только на конях. Самой же базы на самом деле не существовало, а мошенники получали деньги от туристов.
Проверить, не фейковый ли перед вами сайт, довольно просто — посмотрите, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности. Самостоятельно дату регистрации домена можно узнать с помощью Whois-сервисов, например whois.ru, nic.ru, reg.ru и др. Если со дня регистрации домена прошло меньше двух недель, стоит отказаться от покупки билетов на этом сайте.
Специальные туры со скидками — основной способ заманить туристов на сайт несуществующей турфирмы. Обычно мошенники предлагают «уникальные» и «индивидуальные» туры по сниженным ценам, поскольку у них есть «свои каналы».
— Не ведитесь на массовые скидки. Встречается такое, что турагент говорит: вы сходите в другие агентства, проконсультируйтесь, узнайте, а потом с подобранными турами и отелями приходите ко мне, я вас забронирую дешевле. Довольно часто такие истории заканчиваются тем, что люди отдают деньги, на следующий день приходят, а турагента нет, — рассказывает редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов.
Как избежать обмана?
Директор агентства «Корас» Наталья Сахнова считает, что лучший способ избавиться от мошенников — государственное регулирование.
— Должна быть лицензия у агентства в первую очередь. Раньше компании проходили лицензирование, сейчас же таких правил нет. Есть определенные тонкости, которые знаем только мы, мы даже нашим туристам, которые индивидуально собираются в поездки, рассказываем разные моменты, — пояснила Наталья Сахнова.
По словам редактора портала Profi.Travel Антона Тримайлова, при покупке тура нужно соблюдать базовую грамотность — работать с проверенными турагентствами, хорошо знакомыми вам или вашим друзьям, собирать кассовые чеки, хранить договоры и внимательно смотреть на то, что вы подписываете.
— Сейчас запускается реестр турагентств — у всех, кто покупает туры, будет возможность проверить, что их агент уполномочен работать, у него есть реестровый номер и он имеет право продавать туры конкретного туроператора. Также готовится информационная система «Электронная путевка» — ее смысл в том, что вашему туру присваивается уникальный регистрационный номер, вы сможете зайти по нему в систему на сайте и посмотреть всю информацию, — пояснил Антон Тримайлов.
По словам редактора портала Profi.Travel, лучше всего оформлять туры непосредственно в офисе агентств, а не заниматься этим через соцсети или мессенджеры. Важно и почитать отзывы о турагентстве, в котором собираетесь оформлять путевку.
— Лучше всего по рекомендациям друзей идти в проверенные места, где ваш тур возьмет опытный менеджер. По опыту ваших путешествий мы понимаем, что вам нужно, если вы нам доверяете, — советует директор агентства «Корас» Наталья Сахнова.
С ней согласен и Антон Тримайлов:
— Работайте с турагентствами, которые вы или ваши друзья знают очень давно. Часто бывает, что оформляют туры онлайн в соцсетях турагентств или какая-нибудь девушка ведет блог в инстаграме с фотографиями «Отправлю вас в тур дешево». У нее есть личный кабинет туроператора, она бронирует вас за минимальную комиссию, и в какой-то момент у нее оказывается в руках сумма денег, которая зовет к тому, чтобы забрать их и уехать в другой город.
Если же вы всё-таки купили тур у мошенников, нужно сразу же обратиться в полицию и предоставить максимум доказательств. Платежная информация, скриншоты, переписки — всё это только увеличит шансы на то, что деньги вернутся к вам.
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