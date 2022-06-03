«Только сегодня путевка по скидке»: три схемы мошенников, которые обманут вас с отпуском

Недавний случай такого мошенничества — база отдыха «Русский нордик». В аккаунтах базы в соцсетях было указано, что площадка находится в Чемальском районе Республики Алтай, но на этом конкретика заканчивалась. Предоплату за отдых нужно было вносить в полном объеме, после чего туристы получали координаты базы — обычно это оказывались труднодоступные места, куда ходят только на конях. Самой же базы на самом деле не существовало, а мошенники получали деньги от туристов.

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