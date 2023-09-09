«До сих пор сидят и народ охмуряют»: сибирячка поймала сервисный центр на обмане — юрлицо оказалось закрыто в августе

— Мне сообщили, что работу начнут после полной предоплаты. Мы вернулись. В офисе компании уже находились два недовольных клиента, но я не придала этому значения, ведь ситуации случаются разные. Заплатили деньги по терминалу, отправились гулять и ожидать окончания ремонта, — рассказала Оксана.



В 14:30 женщина позвонила в сервис, чтобы уточнить готовность. Со слов мастера, он заменил видеоконтроллер, гаджет теперь работает лучше, но экран все равно «глючит», необходима его полная замена — это еще 6 700 рублей. Оксане эта сумма показалась крупной, и она решила отказаться от дальнейшего сотрудничества с сервисным центром.

