«До сих пор сидят и народ охмуряют»: сибирячка поймала сервисный центр на обмане — юрлицо оказалось закрыто в августе

27 августа жительница Новосибирска Оксана Костюкова отправилась в сервисный центр по просьбе пожилой коллеги — нужно было срочно отремонтировать экран смартфона Honor. Женщина подписала договор и оплатила работу. Спустя несколько часов телефон ей вернули в том же состоянии и предложили дополнительное устранение дефектов еще почти за 7 тысяч рублей. Клиентка заподозрила неладное и решила отказаться. В авторизованном сервисном центре специалисты объяснили, что гаджет даже не вскрывали. Женщина решила потребовать деньги назад и выяснила, что ИП, по которому работает первый сервис, исключен из ЕГРИП. Корреспондент НГС поговорила с обеими сторонами конфликта и побывала в сервисном центре.
Бездействующий предприниматель
Жительница Новосибирска Оксана Костюкова 27 августа обратилась в сервисный центр Asc service на Бориса Богаткова, 53 со срочным ремонтом экрана телефона пожилой коллеги. Как она рассказала корреспонденту НГС, около 11:30 молодой человек на ресепшен заполнил документы на диагностику и передал телефон сотрудникам. Спустя 40 минут женщине перезвонил другой мужчина. Он представился мастером и объяснил, что в аппарате сломан видеоконтроллер изображения. В наличии у них оказался новый, он предложил заменить запчасть, озвучил время и стоимость ремонта — около 2,5–3 часов и 5 200 рублей.
— Мне сообщили, что работу начнут после полной предоплаты. Мы вернулись. В офисе компании уже находились два недовольных клиента, но я не придала этому значения, ведь ситуации случаются разные. Заплатили деньги по терминалу, отправились гулять и ожидать окончания ремонта, — рассказала Оксана.
В 14:30 женщина позвонила в сервис, чтобы уточнить готовность. Со слов мастера, он заменил видеоконтроллер, гаджет теперь работает лучше, но экран все равно «глючит», необходима его полная замена — это еще 6 700 рублей. Оксане эта сумма показалась крупной, и она решила отказаться от дальнейшего сотрудничества с сервисным центром.
— После этого мастер заявил, что они могли бы поменять одновременно экран и видеоконтроллер, ожидание составит еще три часа. Мне это показалось странным, ведь они то же время сейчас чинили аппарат. Я почувствовала неладное и отказалась менять экран, — вспоминает Оксана.
Женщина приехала за телефоном — гаджет вернули в том же виде, в котором и приносили, никаких работ заметно не было. Она тщательно осмотрела помещение. Лист записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя был оформлен на Ильвутченкову Жанну Анатольевну, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области. Оксана стала искать информацию в интернете — ИП оказался исключен из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Корреспондент НГС проверила сведения. По данным «Контур.Фокус», ИП действительно исключили из ЕГРИП 20 августа 2023 года как недействующего. При этом на момент посещения сервиса Оксаной, компания продолжала функционировать и получать деньги за услуги.
Клиентке выдали чек от ООО «Альтхаус», сокращенное наименование — ООО «Алт». В «Контур. Фокус«указано, что это действующее микропредприятие, которое зарегистрировано в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.
В судах общей юрисдикции «Алт» четыре раза выступал ответчиком. Трижды — в делах, связанных с защитой прав потребителей, один раз — с услугами торговли. К концу 2022 года выручка компании составила 37,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,5 миллиона рублей.
Компания принадлежит ростовским предпринимателям Виталию Яковлеву и Алексею Хренову. Первый владеет ещё одной компанией, связанной с ремонтом гаджетов — зарегистрированным в Санкт-Петербурге «Гарант Сервисом». Другой руководит и владеет компаниями, которые управляют производствами и торгуют компьютерами и комплектующими — преимущественно в Москве.
На сайте компании указаны контакты, по которым корреспондент безуспешно НГС пыталась связаться с ее руководством.
Претензия к «мертвым душам»
В тот же день женщина нашла авторизованный центр, и там ей объяснили, что отдельно от экрана видеоконтроллер поменять нельзя, так как в них встроены общие микросхемы. Новые мастера просто заменили экран, и смартфон заработал. Они также заметили, что до них телефон не вскрывали и не ремонтировали. Подозрения Оксаны подтвердились, и через день она отправилась в Asc service с претензией, попросив вернуть 5 200 рублей.
— Молодой человек, принимающий заказы за стойкой, как-то сжался и сказал, что вообще здесь не работает, а просто сидит, не имеет отношения к происходящему. Хотя еще вчера бодро подписывал и штамповал бумаги. Пару минут спустя подошел парень, включил камеры на запись и поинтересовался, какой у меня вопрос. Я его снова озвучила. Мне предложили написать претензию и сделать экспертизу. Но на кого составлять документ, если ИП недействителен? На «мертвые души»? Какие могут быть претензии к тому, кто официально не зарегистрирован? — рассказала Оксана.
Сотрудники объяснили это реорганизацией предприятия: якобы они находятся в процессе, именно поэтому происходят проблемы с документацией.
Корреспондент НГС обратилась в сервисный центр за разъяснением ситуации. Администратор попросил номер договора клиентки (документ имеется в распоряжении редакции) и пообещал связаться позже. В течение нескольких часов звонка не последовало. После безуспешных попыток дозвониться до сервиса на том конце все-таки ответили и вновь заверили, что перезвонят.
Позже на связь вышла Оксана и объяснила, что после звонка журналиста в сервис с ней связался человек, который не представился, но назвался руководителем компании и предложил вернуть потраченные средства. Для этого клиентке необходимо написать расписку о том, что она не имеет претензий к компании.
— Я напомнила им свое предложение расторгнуть договор и добровольно вернуть деньги за не соответствующие нормам услуги, но собеседники отказались. Претензию некому писать: предпринимателя нет в реестре, он недействующий. Теперь все документы я направила в МВД и налоговую для пресечения незаконной предпринимательской деятельности. Это не ошибка мастера или некачественный ремонт — это просто такой бизнес. Видимо, очень доходный, раз они до сих пор там сидят и народ охмуряют, — рассказала Оксана.
«Работаю недавно, разбираюсь со всем»
Директор сервиса на улице Бориса Богаткова, 53 на связь с корреспондентом НГС так и не вышел, и она отправилась в офис компании лично. Администратор за стойкой представился Николаем, рассказал, что работает здесь второй день и пригласил для беседы другого мужчину. Тот назвался временно исполняющим обязанности управляющего филиалом Дмитрием.
— Клиентка наверняка не технически подкованный человек, который смог бы посмотреть и разобраться, происходили ли следы воздействия в смартфоне, — заметил он. — Ей предложили написать заявление на возврат средств. В течение 10 дней его рассмотрит московский филиал и решит, отдавать ли деньги, их нужно документально оформить через бухгалтерию и финконтроль. Но она отказалась, почему — не сказала.
— Насколько мне известно, это произошло из-за отказа расторгнуть договор, исключенного ИП из ЕГРИП и в связи с тем, что ее попросили отозвать претензии. Как быть, если они остались? — уточнила корреспондент.
— Согласно действующему законодательству, я думаю. Женщине предложили написать заявление, далее идет претензия, письменный ответ. Деньги возвращают или нет — обычное дело.
Объяснить, почему филиал работает по недействующему ИП, Дмитрий не смог — признался, что некомпетентен в этом.
— До меня здесь был другой управляющий, он уволился. Я работаю недавно, пока разбираюсь со всем, смотрю, как и что. Возможно, позже дам комментарии. Нам поступают такие сообщения, якобы во всяких «Контурах» содержится такая информация. Вот у меня другая, — при этом сказал он.
Сервис продолжает работу. 5 сентября вечером в помещении находилась девушка и заряжала мобильный телефон. В уголке потребителя все еще находятся документы на ИП, действие которого завершилось 20 августа.
В конце мая пожилая пара из Новосибирска приобрела в кредит пылесос Kirby за 250 тысяч рублей в кредит. Супруги остались недовольны покупкой и попытались вернуть средства.