«Будто заколдовали»: пожилым сибирякам навязали пылесос Kirby в кредит за 250 тысяч — их дочь смогла с боем вернуть покупку

— Коммерсант нам всё время говорит, что не получал от нас никаких претензий и требований расторгнуть договор. В итоге мы нанимаем курьера, чтобы он привез документы им в офис и сфотографировал, что вручил бумаги. Он звонит, угрожает родителям со словами, мол, я вам устрою, у меня таких как вы — пруд пруди. Говорит, что работает и в Бердске, и в Искитиме, и в Новосибирске. Мол, всё законно, — поясняет Евгения.



Женщина предоставила в редакцию запись телефонного разговора с руководителем компании Михаилом Солдатовым (договор на покупку пылесоса составлен на ИП Солдатов М. И.). В диалоге с пенсионером мужчина ведет себя высокомерно и постоянно ссылается на свою занятость.



— Я на вас отвлекаюсь, время трачу, а мое время дорого стоит. Вы какие-то сложности создаете, в банк звоните, мол, мы мошенники, в полицию звоните. Вы что думаете, у нас не найдется на вас рук, что ли? — звучит на записи его голос.

