«Будто заколдовали»: пожилым сибирякам навязали пылесос Kirby в кредит за 250 тысяч — их дочь смогла с боем вернуть покупку

Месяц назад родители сибирячки Евгении приобрели в кредит пылесос Kirby за 250 тысяч рублей. Когда эйфория прошла, покупку решили вернуть, но оказалось, что сделать это не так-то просто. Продавец и банк, оформивший заём, сначала отказались идти навстречу: покупателям даже пригрозили разборками в стиле 90-х. Родственникам пожилой пары пришлось пройти через общение с агрессивными торговцами дорогущих пылесосов и равнодушие силовиков, чтобы отменить сделку. Эта история может служить наглядным пособием, как следует поступать в таких случаях.
Пылесос — роскошь
Отец Евгении — учитель, мать — служащая в аптеке. Пенсионеры не могут объяснить, как в апреле на пороге их частного дома появились представители фирмы Kirby — международной компании, которая продает ультрадорогие пылесосы. Торговцы очаровали пожилую пару, продемонстрировав возможности современной техники, которая, по их словам, не только чистит поверхности, но и оздоравливает общую атмосферу: якобы пылесос может избавить даже от аллергии и кожных заболеваний. Сумма в 170 тысяч рублей при таких преимуществах прозвучала обоснованно.
— Мама говорит, что денег таких нет. Мол, кредит брать не хотим, только если в рассрочку. Они говорят: «Хорошо, нужно поехать в офис и оформить все эти документы». С мамой остается один человек, другой на машине забирает папу и везет его в офис в Бердск. В офисе они оформляют на него кредит — 250 тысяч рублей. Не подтверждая никакие доходы, они пишут в договоре, что у него зарплата 150 тысяч рублей, никакие справки ни у кого не запрашивает. Он подписывает документы и вносит еще какой-то платеж на 6 тысяч рублей. Я так и не разобралась, за что: то ли за демонстрацию техники, то ли за уборку, — рассказала Евгения корреспонденту НГС.
Когда глава семьи вернулся, дома он застал своих взрослых внуков, шокированных покупкой бабушки с дедушкой. Продавцы ретировались, оставив демонстрационный аппарат, потому что купленной модели, по их словам, не оказалось в наличии, и нужно было подождать. Семья осталась с пылесосом, кредитом на 250 тысяч и смутным ощущением, что их обвели вокруг пальца.
Вернуть невозвращаемое
Начали думать, что делать дальше. Позвонили Евгении, она в тот момент была в командировке в другом городе. Связались с юристом, который посоветовал написать требование в банк — не перечислять деньги по кредитному договору на счет продавцов. Старший внук вместе с дедом поехал в отделение.
— Сотрудники банка их целый час «морозили», делая вид, что они понимают, что происходит со счетом: мол, им нужно подтверждение из Москвы. Выходной день. Естественно, Москва никакого подтверждения не даст. Звоним юристу, он говорит, вызывайте полицию — они ждут, пока пройдет транзакция. В результате сотрудники банка вынуждены были принять заявление, — пояснила Евгения.
Продавцы в итоге деньги всё-таки получили. Родственники пожилых любителей дорогих пылесосов занялись бумажной работой. В первую очередь составили претензию для продавцов с требованием расторгнуть договор, далее — написали заявление в полицию.
— В полиции, причем, говорят: «Ой, у нас таких дел миллион. Не вы первые, не вы последние». Дежурный положил заявление в папочку. Естественно, на него никто не отреагировал, — отметила Евгения.
Обращение в Роспотребнадзор результата тоже не принесло: в службе подчеркнули, что не видят в действиях продавцов ничего предосудительного, ведь брать кредит никто никого не заставлял. Было написано заявление в прокуратуру Новосибирской области, но, по словам Евгении, ответ на него еще не пришел.
— Коммерсант нам всё время говорит, что не получал от нас никаких претензий и требований расторгнуть договор. В итоге мы нанимаем курьера, чтобы он привез документы им в офис и сфотографировал, что вручил бумаги. Он звонит, угрожает родителям со словами, мол, я вам устрою, у меня таких как вы — пруд пруди. Говорит, что работает и в Бердске, и в Искитиме, и в Новосибирске. Мол, всё законно, — поясняет Евгения.
Женщина предоставила в редакцию запись телефонного разговора с руководителем компании Михаилом Солдатовым (договор на покупку пылесоса составлен на ИП Солдатов М. И.). В диалоге с пенсионером мужчина ведет себя высокомерно и постоянно ссылается на свою занятость.
— Я на вас отвлекаюсь, время трачу, а мое время дорого стоит. Вы какие-то сложности создаете, в банк звоните, мол, мы мошенники, в полицию звоните. Вы что думаете, у нас не найдется на вас рук, что ли? — звучит на записи его голос.
Мужчина отмечает, что за расторжение договора придется «платить»: процент банку, секретарше за составление договора, менеджеру за продажу. Услышав, что клиент и слышать не хочет о проблемах предпринимателя, он срывается.
— Я сейчас трубку скину и вы *** (синоним слова, обозначающего мужской половой орган) аппарат вернете. *** (экспрессивное высказывание), у вас останется этот пылесос, и будете кредит платить, — заявляет коммерсант.
Переговоры зашли в тупик.
Последняя надежда
По совету юриста родственники пенсионеров составили обращение в Центробанк с просьбой проверить сотрудника банка, выдавшего кредит, на предмет сговора с коммерсантами. Письмо подействовало: через некоторое время банк потребовал от предпринимателей вернуть деньги на счет.
В начале мая, по словам Евгении, Солдатов прислал платежку с перечислением денег в банк, и предупредил, что приедет забрать пылесос. В ответ ему заявили, что пока кредитный договор не будет закрыт, он пылесос назад не получит.
— Вечером приезжает какой-то мужчина с актом приема-передачи: типа, мы передаем ему пылесос по договору купли-продажи. Юрист говорит — нельзя такие документы брать: мало ли куда он потом пойдет с этим актом. Мы сказали мужчине, что эти документы принимать никто не будет. Он опять начинает угрожать: «Вы что, проблем захотели? Я вам сейчас устрою!» Мы вызвали полицию и друзей, которые его быстренько выпроводили. Когда приехала полиция, он начал говорить, что его бьют, что ему не возвращают товар. Полицейский посмотрел договор и говорит, мол, у нас на вас заявлений — миллион. Нас спрашивает — сами решите с ним вопрос? Мы говорим: «Окей, сами решим», — рассказала Евгения.
На следующий день приехал Михаил Солдатов. Он тоже попытался забрать пылесос по акту приема-передачи, но по требованию семьи вынужден был написать расписку, что вернул 6 тысяч рублей, забрал пылесос и претензий не имеет. Сделку удалось закрыть через месяц после покупки.
«Они не первые»
Михаил Солдатов на звонок корреспондента НГС поднял трубку сразу. На вопрос, можно ли поговорить с Михаилом Ивановичем, он протянул: «Не знаа-а-аю… А что?» Услышав суть вопроса, предприниматель представил ситуацию со своей стороны.
— Эти пылесосы во всем мире продаются. В 98 странах. В России в 50 городах. Все их покупают, у кого деньги есть. Просто новенькую сотрудницу взяли, она и указала нам на этих клиентов — это ее родственники, знакомые. Обычно мы работаем так: например, у вас есть пылесос Kirby, мы просим у вас рекомендацию, кому техника может быть интересна. В Бердске мы обслуживаем 250 человек, сервисный центр здесь, — рассказал Солдатов.
На демонстрацию, по словам бизнесмена, отправился тоже «новенький» сотрудник, который «каким-то образом» продал пылесос.
— Приехали в офис, оформили кредит. Потом расторгли договор — мирно-спокойно. Всё. Конфликтная ситуация была, но несущественная. Мы спокойно расторгли договор, забрали демонстрационный аппарат. Нет претензий, — описал ситуацию коммерсант.
Солдатов отметил, что конфликт инициировали «дети покупателей», которые не видели возможности пылесоса. По его словам, после заявления в прокуратуру организацию «проверили».
— Всё нормально. У нас всё легально, мы 12 лет уже здесь работаем. Никто же никого не вел под дулом пистолета покупать, сами решение приняли. Они у нас не первые клиенты, кто так реагирует, — подчеркнул он.
В конце разговора предприниматель предположил, что ему решили отомстить. При этом голос на заднем плане заявил, что покупатель, «наверное, обещал детям деньги на машину, а сам купил пылесос». Мужчины рассмеялись.
В начале мая мы рассказывали, как сибиряк обманул 15 продавцов на сайте объявлений, но потом вернул им деньги.