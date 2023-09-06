«Ехать морду бить что ли?»: новосибирцы отдали миллионы за лестницы и остались ни с чем — салон съехал, хозяева пропали

Доказывать факты мошенничества в сфере предпринимательства очень сложно. Ведь надо убедить полицию, что человек тебя намеревался обмануть, а не просто получил деньги за какой-то товар или услугу, а потом не выполнил обязательства по независящим от него причинам. А вдруг действительно вмешались серьезные экономические факторы? Курс доллара подвел или подрядчики запили — тогда это уже и не мошенничество. А вот если почти с каждым клиентом, выложившим сотни тысяч, а то и миллионы рублей, такого предпринимателя подводит доллар — что это тогда? Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал историю, когда люди в Новосибирске платили пяти и шестизначные суммы за нужный им товар — внутридомовые лестницы и перегородки, а в ответ получали только обещания по исполнению заказа в ближайшее время.
Лестница для Алины
В сентябре 2022 года Алина Атланова заключила договор с компанией «Амарш», салон которой находился в ТВК «Большая Медведица». Компания должна была изготовить и смонтировать межэтажную лестницу в коттедже. Стоимость заказа — более 500 тысяч рублей. Предоплата по договору — 70% или почти 400 тысяч рублей. Срок изготовления — 60 рабочих дней.
В разговоре с корреспондентом НГС сибирячка вспомнила, что во время изготовления лестницы ее несколько раз заверяли, что скоро будет все сделано.
— В конце ноября 2022 года стройка дома у нас приостановилась, и мы уточнили [у производителя], в каком состоянии лестница. Нам сказали: каркас готов, ступени лежат. Тогда мы попросили оставить все на хранение и не выкрашивать пока ступени. Нам ответили, мол, нет проблем. В апреле 2023 года стройка возобновилась, и я сообщила, что установка лестницы нужна в июне, — рассказывает Алина Атланова.
После этого начались какие-то сложности: заказанный товар невозможно было увидеть и оценить степень его готовности. В итоге, говорит Атланова, им заявили, что товар не готов, потому что нужно делать контрольный замер — хотя замеры уже проводили. Женщина замечает, что они согласились на дополнительный замер в июне, и он не совпал с предыдущим на полсантиметра.
— Полсантиметра инженерно не имеют никакого значения. Мы сказали, что для нас это не критично, мы хотим забрать товар, который сделан по изначальному замеру. И вот дальше начинаются постоянные созвоны и переписка. После нового замера, который нам предложили подписать, было сказано, что теперь от него надо отсчитывать 60 дней до монтажа, — пояснила Алина.
Пока продавцы обещали поставить лестницу, настаивая на подписании новых замеров, покупатели доехали до Пашино, где находилось производство «Амарш», и узнали, что материалы для их лестницы местному мастеру еще не поступали. Сотрудник, работающий на производстве в Пашино, сообщил, что все вопросы решает Светлана Кудинова.
В салоне «Амарша» Алина общалась с менеджером Станиславом Хомлянским — как позже выяснилось, мужем Светланы Кудиновой, говорит женщина. Потом, когда стали разбираться, кто за что отвечает, обнаружилось, что договор был оформлен на юрлицо, руководителем которого является Полина Наумкина. Атланова уточняет, что она дочь Кудиновой — об этом Алина узнала уже из общения с реальной главой компании.
— Какие-то новые замеры я подписывать не стала, заметив, что надо тогда согласовывать и новые разумные сроки. Тогда нам прислали гарантийное письмо, что установка будет 27 июля 2023 года. От общения Станислав Хомлянский стал уходить, переводя все вопросы на директора — Светлану Кудинову. Но когда мы звонили Кудиновой, конструктива там не было: ругань, наезды с первых же слов и обвинения в том, что это мы сами остановили производство, — поясняет Алина.
Ничего не смог добиться и юрист, который общался с предпринимательницей от имени покупателей: ни новых сроков, ни возврата предварительной оплаты, требование о котором покупатели сделали 26 июня 2023 года. Атланова утверждает, они до последнего пытались урегулировать конфликт: 7 июля предлагали продавцу изготовить лестницу до конца июля, а 31 июля второй раз предложили вернуть деньги. Все безрезультатно. Копии переписки и других документов в распоряжении НГС имеются.
В ТВК «Большая Медведица», где находился салон «Амарш», недовольным покупателям рассказали, что к ним люди уже обращались с аналогичными проблемами по этой компании, но они сами сделать ничего не могут: салон исправно платит аренду. Договор на аренду площади в «Большой Медведице» у «Амарш» с закончился только к августу 2023 года, и его не продлили. В торговом комплексе производители лестниц арендовали помещение несколько лет.
— «Амарш» оттуда съехал, на связь не выходят, мы и еще несколько таких же покупателей подали заявления в полицию. У этих покупателей такие же истории с лестницами. И еще появляются люди, кто так же пострадал, — рассказала Алина Атланова.
Женщина подала заявление в полицию о возможном мошенничестве и иск в Заельцовский суд с требованием вернуть аванс, выплаченный компании «Амарш», и неустойку.
Кто владеет «Амарш»
У новосибирских производителей лестниц есть несколько юридических лиц: все они в своем названии содержат слова «амарш» или «марш». Часть из них уже ликвидирована, но другие, по данным системы «Контур.Фокус», являются действующими.
На Светлану Кудинову оформлено ООО «А, Марш» (именно через запятую), образованное в сентябре 2017 года. Кудинова — и гендиректор, и единственный учредитель. Компания действующая, хотя сведения о юридическом адресе компании в ФНС считают недостоверными, а финансовые показатели у «А, Марш» есть только на конец 2019 года. Тогда на балансе компании было только 30 тысяч рублей, а выручка составила 9,5 миллионов рублей.
Станислав Хомлянский руководит (гендиректор и учредитель) компанией «Марш Проект». По данным «Контур.Фокус», она зарегистрирована в октябре 2019 года. Финансовая отчетность показана только на конец 2021 года: выручка — 5,5 миллионов рублей, чистая прибыль — 49 тысяч рублей.
У Полины Наумкиной есть компания «Амарш», которая образована в сентябре 2019 года и зарегистрирована в ТВК «Большая Медведица» — по номеру павильона № 9, где ещё недавно работал одноименный салон. Финансовые показатели «Амарш» зафиксированы только на конец 2021 года: выручка 13,1 миллионов рублей, чистая прибыль — 14 тысяч рублей. По некоторым счетам компании ФНС приняла решения о частичном или полном приостановлении операций.
Еще одна фирма Наумкиной называется «Амарш Плюс». Она образована в июле 2022 года и зарегистрирована все там же, на Светлановской. В обеих компаниях 23-летняя Полина Наумкина является гендиректором и единственным учредителем. Очевидно, что компании регистрировали по адресу нахождения по дорогу аренды помещения в торговом комплексе.
— По имеющейся информации у управляющей компании ТВК «Большая Медведица» — ООО «Арктос» — договор аренды между собственником и арендатором («Амарш». — Прим. ред.) расторгнут 31 июля 2023 года в соответствии с его условиями по инициативе арендодателя, — сообщили корреспонденту НГС в «Арктосе», которое управляет ТВК.
Кудинова и Хомлянский выступали участниками и руководителями еще нескольких фирм, которые уже ликвидированы. У них были четыре разных компании с названием «Марш Проект» (в Кемерове, Барнауле и две — в Новосибирске) и одна — «МАРШ ПРОЕКТ» (прописными буквами), зарегистрированная, опять же, по адресу павильона в «Большой Медведице».
Почти ко всем выше перечисленным юридическим лицам в Новосибирском арбитражном суде нашлось около десятка исков на общую сумму более 7 миллионов рублей.
Кто еще пострадал от производителя лестниц
С 2013 года, утверждает Алина Атланова, она насчитала 11 исков только в одном Арбитражном суде к юрлицам Кудиновой, Хомлянского и Наумкиной. Некоторые производства еще не завершены, но основная часть решений вынесена в пользу истцов.
— Но те, кто выиграли раньше, насколько я знаю, ничего не смогли получить по своим искам из-за отсутствия имущества у ответчиков, — пояснила пострадавшая заказчица лестницы.
Существует ли салон «Амарш» где-то сейчас — неизвестно. На разных сайтах с отзывами о компаниях Новосибирска можно обнаружить множество комментариев о деятельности производителей лестниц: самые ранние оставлены еще 8–10 лет назад. есть как отрицательные, так и положительные.
Корреспондент НГС разыскал одного из комментаторов сайта Gdefirmi.ru — Марину Трефилову и узнал, чем закончилась её история. Марина заключила договор на установку лестницы в марте 2022 года и сделала предоплату. Лестницу должны были смонтировать в июле. В компании заставили оплатить до монтажа всю стоимость заказа — более миллиона рублей, иначе бригада работать не стала бы.
— А в понедельник они звонят и говорят, что у них не получилось приехать, срок переносится! Мы за ними бегали в июле и августе. Написали в полицию, в Роспотребдзор и ещё куда-то — ноль! В полиции про них прекрасно знают: мы пришли, а там — «О, это опять по «Марш Проекту». В итоге мы с мужем и подругой приехали к ним в салон и сказали, что не уйдем отсюда и не дадим работать, пока они не вернут деньги или не сделают лестницу. Мы там сидели несколько часов. Нам написали гарантийное письмо и в сентябре начались работы. В октябре лестницу смонтировали. Мы ее реально выбили, — эмоционально пояснила Марина Трефилова.
Марш в полицию
В начале августа 2023 года сразу четверо новосибирцев подали на производителей лестниц заявления в полицию. Истории у всех примерно одинаковые: договор на изготовление и монтаж лестницы, предоплата от 30 до 70%, переносы сроков монтажа по разным причинам, обещания смонтировать лестницу в ближайшее время, выявление причины, по которой требуется провести новый замер, а значит рассчитать новый срок и так далее.
Виталий — один из последних клиентов фирмы Кудиновой, кто считает себя обманутым. В полицию мужчина только собирается писать заявление — ждет, когда выйдет срок, отведенный на ответ с претензией и требованием расторгнуть сделку. Он заплатил за лестницу в 2023 году 320 тысяч рублей. Это 70% от стоимости объекта. И это еще не самая высокая цена.
— В июне приехали замерщики. В течение недели мы должны были согласовать внешний вид лестницы. В течении двух недель были какие-то отмазки: кого-то клещ укусил, кого-то кто-то еще укусил… Потом мне просто перестали отвечать. Потом мы приехали, увидели, что салона [в «Большой Медведице»] нет, а телефонные номера отключены, — описывает свою ситуацию Виталий.
А вот Николай из Казахстана заплатил по предоплате за внутридомовую лестницу 1,3 млн рублей из почти 2,5 млн общей стоимости. Договор на производство, доставку и установку заключил еще в конце 2021 года. И хоть ему удалось добиться гарантийного письма на установку объекта до конца июня 2023 года, чуда не случилось.
— Что меня насторожило: когда к концу 2022 года они начали динамить, я спрашивал у Станислава [Хомлянского]: «А где лестница?» Он отвечал, мол, скоро готова будет... И пишет: «Николай, а есть возможность еще 200–300 тысяч закинуть сейчас?» Я говорю, мол, нет, давайте сначала лестницу, а потом остаток суммы. И они начали тянуть, — рассказывает Николай.
Оставались без обещанного не только те, кто платил сотни тысяч рублей: не получил свой заказ и один из тех, кто авансом заплатил меньшие суммы. Например, всего 70 тысяч за деревянную перегородку в детскую комнату или 175 тысяч за небольшую лестницу.
— Я знаю, что они в Пашино находятся, там у них производство, но ехать туда и морду бить как-то тоже... Могут и привлечь. <…> В итоге мы объединилась пока вчетвером и подали заявления в полицию. Но к нам присоединились еще три человека, кто уже выиграл суды [по сорванным поставкам], но пока ни рубля не получил, — рассказывает Олег, тоже оставшийся без лестницы.
Как выяснилось, выиграть суд у одной из «амаршевских» компаний — не значит сразу вернуть деньги. Сергей Костин заказал лестницу в феврале 2022 года. Заплатил более полумиллиона рублей авансом, но на протяжении года не мог добиться окончательного понимания, когда изготовят объект. Ждать Костину надоело через год, он подал иск и выиграл. Сейчас ждет, чем завершится попытка ответчика опротестовать решение.
Новосибирцы, подавшие заявления в полицию, в разговоре с НГС признались, что по телефону им уже дали понять: их ждет отказной материал. Скорее всего, предположил один из пострадавших, им скажут идти в суд, потому что силовики видят в этих историях гражданско-правовые отношения.
— С фактом мошенничества никто (в полиции. — Прим. ред.) не хочет связываться. То ли трудно доказуемо это, то ли еще чего-то… Но мы специально подали четыре заявления. Этого мало? Ну ладно у меня — 70 тысяч рублей, но тот же Николай, насколько я знаю, 1,3 миллиона проплатил им. И некоторые люди месяцами-годами с ними бились, — недоумевает Юрий Татарников.
Редакция НГС направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ мы опубликуем после получения.
Комментарий Светланы Кудиновой
За комментариями по ситуации корреспондент НГС обратился к руководителю новосибирского производства лестниц, перегородок и других объектов для частных домов Светлане Кудиновой. Женщина настороженно отнеслась к просьбе журналиста представить ее точку зрения на конфликт и пояснить, что происходит.
— Ну вот, чтобы от людей писать какие-то статьи… А вы посмотрите по ним: они вам всё доложили? Или они где-то что-то утаили? Я знаю, кто к вам обратился — Атланова, — Кудинова сразу перешла на повышенный тон. — Да потому что эта женщина сама затягивала всю ситуацию: ей отправлялись ответы на претензию, отправлялись эскизы, чтобы она подписала! Сама она затянула свой заказ, потому что они не были готовы [со стройкой]. А потом она решила, чтобы мы ей за три дня все сделали! Ей сказали: подпишите допсоглашение и подпишите эскизы. Все есть у этой дамы: и на WhatsApp и по почте отправлено. Эта женщина решила на нас видимо денег заработать.
После уточнения журналиста НГС про остальных недовольных заказчиков и про выигранные ими суды, Кудинова ушла от темы разговора.
— А какие другие? По многим мы работаем! А зачем вы куда-то [лезете]… Ну и что, что выиграли. А вам-то какое дело до этого? Выиграли и выиграли — молодцы. Если вы напишите какую-то статью необоснованную… О каком-то мошенничестве… Я вас лично, у меня ваш телефон есть контактный, я вас лично подтяну к этому! До свидания! — оборвала разговор Светлана Кудинова и положила трубку.
Больше на телефонные звонки женщина не отвечала. Не ответили на звонки также и Станислав Хомлянский с Полиной Наумкиной.
В августе 2022 года НГС рассказал о новосибирцах, объединившихся против руководителя мебельной компании, которая не исполняет обязательства по договорам. Пятьдесят человек, частично или полностью оплатив производство и установку мебели, не получили обещанных кухонных гарнитуров.