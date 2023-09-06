«Ехать морду бить что ли?»: новосибирцы отдали миллионы за лестницы и остались ни с чем — салон съехал, хозяева пропали

Лестница для Алины

В сентябре 2022 года Алина Атланова заключила договор с компанией «Амарш», салон которой находился в ТВК «Большая Медведица». Компания должна была изготовить и смонтировать межэтажную лестницу в коттедже. Стоимость заказа — более 500 тысяч рублей. Предоплата по договору — 70% или почти 400 тысяч рублей. Срок изготовления — 60 рабочих дней.



В разговоре с корреспондентом НГС сибирячка вспомнила, что во время изготовления лестницы ее несколько раз заверяли, что скоро будет все сделано.



— В конце ноября 2022 года стройка дома у нас приостановилась, и мы уточнили [у производителя], в каком состоянии лестница. Нам сказали: каркас готов, ступени лежат. Тогда мы попросили оставить все на хранение и не выкрашивать пока ступени. Нам ответили, мол, нет проблем. В апреле 2023 года стройка возобновилась, и я сообщила, что установка лестницы нужна в июне, — рассказывает Алина Атланова.

