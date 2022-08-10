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Еще 50 новосибирцев пожаловались на обман мебельщиков — предприниматель из Барнаула задолжал более 3 млн рублей

По словам клиентов, бизнесмен продолжает работать, изменив название компании

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Несколько десятков новосибирцев заказали кухни стоимостью от 100 до 300 тысяч рублей, но мебель так и не получили

Несколько десятков новосибирцев заказали кухни стоимостью от 100 до 300 тысяч рублей, но мебель так и не получили

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Жители Новосибирска объединились, чтобы привлечь к ответственности руководство мебельной компании, которая не исполняет обязательства по договорам. 50 человек, частично или полностью оплатив производство и установку мебели, не получили обещанных кухонных гарнитуров.

История одной из пострадавших клиенток

Жительница Новосибирской области Ольга К. (попросила сохранить анонимность) рассказала НГС, что в ноябре 2021 году заказала кухню в компании «Ryks mebel». В офисе на улице Линейной подписала договор, согласно которому гарнитур должен был быть установлен 25 декабря. Женщина внесла предоплату в размере около 60% (77 500 рублей) от общей суммы, но в день установки менеджеры компании вышли на связь только ближе к вечеру. При этом Ольге заявили, что кухню ее привезут только тогда, когда она внесет предоплату полностью: мол, всё было прописано в договоре (имеется в распоряжении редакции).

— Мы открыли и читаем — за два дня до изготовления осуществить предоплату 100%. Я вспоминаю, что этот договор нам в офисе несколько раз перепечатывали под предлогом изменения замеров. Мы читали первый экземпляр, и я уверена, что в нем не было ни слова о стопроцентной предоплате, — отметила женщина.

Ольга заявила, что не даст больше ни копейки, пока ей не привезут хотя бы часть кухни. После этого сотрудники компании пошли на попятную: сначала обещали установить гарнитур в январе, потом сослались на отсутствие фурнитуры, потом на праздничные дни, затем и вовсе начали «кормить завтраками», но до сих пор так ничего не привезли.

При заключении договора у сотрудников компании не нашлось печати организации

При заключении договора у сотрудников компании не нашлось печати организации

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— Меня включили в чат обманутых клиентов «Ryks mebel», как и я. Сегодня нас там 50 человек: кого-то обманули полностью, кому то привезли корпуса, кому-то привезли мебель совершенно других размеров, потом пропали. Кто-то судится, у кого-то прошел суд, но в итоге никто ничего не получил, потому что у директора нет имущества, — отметила Ольга.

Убыточная компания и смена названия

Женщина, как и десятки других клиентов «Ryks mebel» заключали договор с ООО «М-КЕЙС». По данным сервиса «Контур.Фокус», предприятие было организовано в 2019 году в городе Барнаул. Официально в компании трудится 1 человек. По итогам 2021 года, выручка составила 4,2 млн рублей, чистый убыток — 15 тысяч рублей.

В период 2021–2022 гг. «М-КЕЙС» проиграл несколько десятков дел в судах. В настоящее время долг компании по исполнительным производствам составляет 3,1 млн рублей.

Журналисты НГС попытались связаться с директором «М-КЕЙС» Антоном Илюшкиным, но его несколько номеров оказались отключены.

Сотрудники «Ryks mebel» не скрывают, что сегодня компания работает под другим названием

Сотрудники «Ryks mebel» не скрывают, что сегодня компания работает под другим названием

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В настоящее время офис «Ryks mebel» на Линейной не функционирует. Новосибирцы уверяют, что те же люди сегодня принимают клиентов в офисе на Мичурина под вывеской «Дом кухни». При этом сотрудники не отрицают связи с «Ryks mebel»: например, в разговоре с Ольгой менеджер заявил, что ей привезут кухню, как только она внесет 100% предоплаты.

В Новосибирске сегодня действуют компании «Дом кухни» и «Дом Кухни», но ни к одной из них менеджеры «Ryks mebel» отношения не имеют. В настоящее время они принимают заказы через группу «ВКонтакте», где не указан ни адрес офиса, ни номер телефона. Связь с сотрудниками осуществляется только через запрос на сотрудничество. Связаться с ними на момент публикации не удалось.

Ранее журналисты НГС рассказывали историю новосибирского мебельщика, который сделал красивый сайт из фото, скачанных из интернета, собрал с нескольких клиентов предоплату в сумме более 2 млн, а потом перестал выходить с ними на связь.

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