Еще 50 новосибирцев пожаловались на обман мебельщиков — предприниматель из Барнаула задолжал более
3 млн рублей
По словам клиентов, бизнесмен продолжает работать, изменив название компании
Жители Новосибирска объединились, чтобы привлечь к ответственности руководство мебельной компании, которая не исполняет обязательства по договорам. 50 человек, частично или полностью оплатив производство и установку мебели, не получили обещанных кухонных гарнитуров.
История одной из пострадавших клиенток
Жительница Новосибирской области
— Мы открыли и читаем — за два дня до изготовления осуществить предоплату 100%. Я вспоминаю, что этот договор нам в офисе несколько раз перепечатывали под предлогом изменения замеров. Мы читали первый экземпляр, и я уверена, что в нем не было ни слова о стопроцентной предоплате, — отметила женщина.
Ольга заявила, что не даст больше ни копейки, пока ей не привезут хотя бы часть кухни. После этого сотрудники компании пошли на попятную: сначала обещали установить гарнитур в январе, потом сослались на отсутствие фурнитуры, потом на праздничные дни, затем и вовсе начали «кормить завтраками», но до сих пор так ничего не привезли.
— Меня включили в чат обманутых клиентов «Ryks mebel», как и я. Сегодня нас там 50 человек: кого-то обманули полностью, кому то привезли корпуса, кому-то привезли мебель совершенно других размеров, потом пропали. Кто-то судится, у кого-то прошел суд, но в итоге никто ничего не получил, потому что у директора нет имущества, — отметила Ольга.
Убыточная компания и смена названия
Женщина, как и десятки других клиентов «Ryks mebel» заключали договор с ООО «М-КЕЙС». По данным сервиса «Контур.Фокус», предприятие было организовано в 2019 году в городе Барнаул. Официально в компании трудится 1 человек. По итогам 2021 года, выручка составила
В период 2021–2022 гг. «М-КЕЙС» проиграл несколько десятков дел в судах. В настоящее время долг компании по исполнительным производствам составляет 3,1 млн рублей.
Журналисты НГС попытались связаться с директором «М-КЕЙС» Антоном Илюшкиным, но его несколько номеров оказались отключены.
В настоящее время офис «Ryks mebel» на Линейной не функционирует. Новосибирцы уверяют, что те же люди сегодня принимают клиентов в офисе на Мичурина под вывеской «Дом кухни». При этом сотрудники не отрицают связи с «Ryks mebel»: например, в разговоре с Ольгой менеджер заявил, что ей привезут кухню, как только она внесет 100% предоплаты.
В Новосибирске сегодня действуют компании «Дом кухни» и «Дом Кухни», но ни к одной из них менеджеры «Ryks mebel» отношения не имеют. В настоящее время они принимают заказы через группу «ВКонтакте», где не указан ни адрес офиса, ни номер телефона. Связь с сотрудниками осуществляется только через запрос на сотрудничество. Связаться с ними на момент публикации не удалось.
Ранее журналисты НГС рассказывали историю новосибирского мебельщика, который сделал красивый сайт из фото, скачанных из интернета, собрал с нескольких клиентов предоплату в сумме более