Еще 50 новосибирцев пожаловались на обман мебельщиков — предприниматель из Барнаула задолжал более 3 млн рублей

— Мы открыли и читаем — за два дня до изготовления осуществить предоплату 100%. Я вспоминаю, что этот договор нам в офисе несколько раз перепечатывали под предлогом изменения замеров. Мы читали первый экземпляр, и я уверена, что в нем не было ни слова о стопроцентной предоплате, — отметила женщина.

Ольга заявила, что не даст больше ни копейки, пока ей не привезут хотя бы часть кухни. После этого сотрудники компании пошли на попятную: сначала обещали установить гарнитур в январе, потом сослались на отсутствие фурнитуры, потом на праздничные дни, затем и вовсе начали «кормить завтраками», но до сих пор так ничего не привезли.