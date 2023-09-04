«Ситибанк» объявил о сворачивании сети банкоматов. Коснулось ли это Новосибирска?

Ситибанк объявил о начале сворачивания своей банкоматной сети. Об этом сообщается 4 сентября на сайте компании.
По информации специалистов, банкоматы организации планируется демонтировать до конца 2023 года.
— Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк». Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года, — указано в сообщении.
В сообщении также отметили, что большинство операций клиенты могут совершить в мобильном приложении банка и на сайте кредитной организации.
На сайте банка разместили список отделений и банкоматов в России. Филиалы коммерческой организации имеются в Самаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве и других, данные о нахождении Ситибанка в Новосибирске отсутствуют.
Между тем сервис «Яндекс.Карты» сообщает о наличии двух отделений банка в Новосибирске, которые расположены на улицах Фрунзе и площади Карла Маркса. Указано, что они больше не работают.
АО КБ «Ситибанк» входит в состав финансовой корпорации Citi. На сайте Ситибанка указано, что в апреле 2021 года Citi решил продать розничный бизнес в 14 странах, которые включали Россию. Весной прошлого года он принял решение о расширении периметра продажи бизнеса в РФ путем включения в него бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями.
В марте 2023 года из AppStore пропало приложение новосибирского банка «Левобережный». Как сообщали читатели НГС, поиск выдает приложения других банков.