Приложение новосибирского банка «Левобережный» пропало из AppStore

Из AppStore пропало приложение новосибирского банка «Левобережный». Как сообщают читатели НГС, поиск выдает приложения других банков.
По сообщению ТАСС также пропали приложения «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье». Сайт брокера «Финам», сообщает, что в AppStore также больше нет приложений банка «Тинькофф».
Как ранее сообщал ТАСС, банк «Левобережный» попал под санкции Минфина США. В конце февраля банк приостановил SWIFT-переводы для физических и юридических лиц.
В пресс-службе банка попросили у корреспондента НГС письменный запрос.
«Левобережный» был зарегистрирован в Новосибирске в 1999 году. Конечными владельцами банка, по данным Контур.Фокус, являются Дмитрий Яровой (48,84%), Ратто Холдингс Лимитед (Ratto Holdings Limited) (18,18%), Вячеслав Перцев (9,09%) и Михаил Робканов (9,09%). За время существования банк участвовал в 1149 госзакупках. Заключено было 957 госзакупок на сумму 4,3 миллиарда рублей.
Приложения различных банков из сервисов App Store и Google Play, AppGallery начали удалять в апреле 2022 года.