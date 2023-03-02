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Приложение новосибирского банка «Левобережный» пропало из AppStore

Также невозможно теперь скачать приложения нескольких других банков

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Банк зарегистрирован в Новосибирске

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Из AppStore пропало приложение новосибирского банка «Левобережный». Как сообщают читатели НГС, поиск выдает приложения других банков.

По сообщению ТАСС также пропали приложения «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье». Сайт брокера «Финам», сообщает, что в AppStore также больше нет приложений банка «Тинькофф».

Приложения нет в магазине

Приложения нет в магазине

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Как ранее сообщал ТАСС, банк «Левобережный» попал под санкции Минфина США. В конце февраля банк приостановил SWIFT-переводы для физических и юридических лиц.

В пресс-службе банка попросили у корреспондента НГС письменный запрос.

«Левобережный» был зарегистрирован в Новосибирске в 1999 году. Конечными владельцами банка, по данным Контур.Фокус, являются Дмитрий Яровой (48,84%), Ратто Холдингс Лимитед (Ratto Holdings Limited) (18,18%), Вячеслав Перцев (9,09%) и Михаил Робканов (9,09%). За время существования банк участвовал в 1149 госзакупках. Заключено было 957 госзакупок на сумму 4,3 миллиарда рублей.

Приложения различных банков из сервисов App Store и Google Play, AppGallery начали удалять в апреле 2022 года.

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