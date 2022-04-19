Apple и Google удалили приложения российских банков. Рассказываем, как быть
Самое главное — ни в коем случае не стирайте их с телефона!
Из-за санкций приложения российских банков удалили с американских сервисов App Store и Google Play, AppGallery, а значит, пользователи Android и iOS скачать их больше не смогут. Деньги со счетов, конечно, никуда не исчезнут, но придется столкнуться с некоторыми трудностями. Главное — ни в коем случае не удаляйте приложения, они могут пропасть навсегда. Рассказываем, что пользователям нужно сделать прямо сейчас.
Альфа-Банк
15 апреля санкции добрались и до этого банка. Если у вас уже установлена последняя версия приложения, то беспокоиться не о чем. Сложнее придется владельцам айфонов: теперь скачать приложение на телефон у них точно не получится. В Альфа-Банке на этот случай порекомендовали управлять сбережениями с помощью сервиса «Альфа-Онлайн». Это не приложение, а страница банка, которую можно открыть в браузере на телефоне и с компьютера.
— «Альфа-Онлайн» такой же, как приложение, к которому вы привыкли. В нем можно легко открывать счета и карты в разных валютах, переводить деньги, следить за расходами и делать многое другое, — пояснили в банке.
Отметим, что в Google Play приложение банка пока существует, но пользователей заранее просят обновить его.
Сбер
Приложение банка удалили из App Store 12 апреля, а 13 апреля уже и из Google Play, вместе с ним оттуда пропали сервисы «СберБизнес», «Сбербанк Инвестор» и «СберИнвестор X», «СберИнкассация», «СберKids», «Акционер Сбера», «СберСпасибо». К пользователям просьба та же: не удаляйте приложение! Если вдруг у вас сломался телефон или карта памяти, скачать приложение можно по ссылке.
— Актуальная версия работает в обычном режиме, и все операции по-прежнему доступны. Также для операций вы можете использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн», адаптированную для использования на мобильных устройствах. Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, а средства клиентов находятся в безопасности, — уточнили в Сбере.
ВТБ
Приложение «ВТБ Онлайн» недоступно для скачивания в App Store и Play Market, а его работа на платформах iOS ограничена. Установленные приложения продолжают работать, но их тоже рекомендуют обновить через официальные магазины мобильных устройств, например, если у вас Samsung — через Galaxy Store, если Xiaomi — через GetApps. Для владельцев других смартфонов есть несколько советов:
- Скачайте приложение «ВТБ Онлайн» на главной странице самого банка, здесь — подробная инструкция. Она как раз подойдет для владельцев Huawei.
- Пользователям iOS рекомендуют использовать интернет-банк, терминалы и банкоматы сети ВТБ. Скачать приложение на главной странице банка можно через браузер Safari.
— Все ранее установленные приложения работают в полном объеме, никаких ограничений по их использованию нет. Для проведения необходимых операций все могут также использовать интернет-банк, — посоветовали в ВТБ. — Для входа в интернет-банк потребуется полный номер пластиковой карты или логин. Если вы не помните логин, позвоните по номеру 1000 с телефона, который указывали в банке при заключении договора, и скажите «логин для "ВТБ Онлайн"».
Промсвязьбанк
В Промсвязьбанке специально выпустили адаптированную версию приложения под устройства Apple. Для того чтобы ее скачать, нужно:
- Открыть интернет-банк в браузере Safari (ссылка здесь).
- Нажать на значок «Поделиться» в нижней части экрана.
- Добавить его на экран «Домой».
Приложение банка недоступно в App Store, AppGallery и частично в Google Play. Тем не менее те, кто пользуется Android, могут найти ссылку на приложение на главной странице Промсвязьбанка.
«Открытие»
Приложение банка «Открытие» на iOS и Android доступно для всех, однако владельцам iOS и Android скачать его через App Store, Google Store и AppGallery нельзя. Зато можно на сайте самого «Открытия»: здесь вы найдете приложение для Android, а здесь — для iOS.
— К сожалению, приложение недоступно в Google Play, AppGallery и App Store. Если приложение установлено, не удаляйте его. Если приложения на телефоне еще нет, установите его с сайта банка, — сообщают в «Открытии».
СЮЖЕТ
Рассказываем, отразится ли действие санкций США на вкладах пользователей, а также о том, что означает прекращение работы платежных систем Visa и Mastercard. Так, из-за этого у россиян не получается купить авиабилеты за границу (но мы нашли способ, как обойти санкции).