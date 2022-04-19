Apple и Google удалили приложения российских банков. Рассказываем, как быть

— «Альфа-Онлайн» такой же, как приложение, к которому вы привыкли. В нем можно легко открывать счета и карты в разных валютах, переводить деньги, следить за расходами и делать многое другое, — пояснили в банке.



Отметим, что в Google Play приложение банка пока существует, но пользователей заранее просят обновить его.



Сбер

Приложение банка удалили из App Store 12 апреля, а 13 апреля уже и из Google Play, вместе с ним оттуда пропали сервисы «СберБизнес», «Сбербанк Инвестор» и «СберИнвестор X», «СберИнкассация», «СберKids», «Акционер Сбера», «СберСпасибо». К пользователям просьба та же: не удаляйте приложение! Если вдруг у вас сломался телефон или карта памяти, скачать приложение можно по ссылке.

— Актуальная версия работает в обычном режиме, и все операции по-прежнему доступны. Также для операций вы можете использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн», адаптированную для использования на мобильных устройствах. Системы и инфраструктура Сбера работают в штатном режиме, а средства клиентов находятся в безопасности, — уточнили в Сбере.

