Успеть до Нового года: Wildberries начал строить под Новосибирском склад за 9,5 миллиарда

Комплекс, который начал строить «Вайлдберриз», будет выполнять роль так называемого фулфилмент-центра — современного склада, где будут не только храниться и обрабатываться грузы, но и формироваться отправления для покупателей. Такого же рода объект площадью 14 тыс. кв. метров появился в ПЛП в 2021 году у конкурента «Вайлдберриз» — маркетплейса «Озон».