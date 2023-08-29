freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 95.47
eur 103.24
СрочноПриедет ли Путин на похороны Пригожина?
Все новости
Все новости

Успеть до Нового года: Wildberries начал строить под Новосибирском склад за 9,5 миллиарда

Новый комплекс будет необычно высоким, а площадь его будет больше, чем у МЕГИ

4 764

Татьяна Бакальчук на фоне строительной площадки

Поделиться

Компания «Вайлдберриз» и администрация Новосибирской области подписали сегодня, 29 августа, соглашение о сотрудничестве. Церемония была организована прямо на строительной площадке, на фоне строящейся первой очереди фулфилмент-центра компании, который начал строиться недавно в новосибирском Промышленно-логистическом парке (ПЛП).

Комплекс, который начал строить «Вайлдберриз», будет выполнять роль так называемого фулфилмент-центра — современного склада, где будут не только храниться и обрабатываться грузы, но и формироваться отправления для покупателей. Такого же рода объект площадью 14 тыс. кв. метров появился в ПЛП в 2021 году у конкурента «Вайлдберриз» — маркетплейса «Озон».

Первая очередь логистического терминала будет площадью 50 тыс. кв. метров

Первая очередь логистического терминала будет площадью 50 тыс. кв. метров

Поделиться

Комплекс «Вайлдберриз» будет значительно больше, общая площадь его превысит 150 тыс. кв. метров. Для сравнения, площадь торгового центра МЕГА составляет порядка 130 тыс. кв. метров. Кроме того, как отметила на церемонии подписания соглашения руководитель и владелец компании Татьяна Бакальчук, новый объект строится необычно высоким — 24 метра. Прежние логистические терминалы компании были не выше 16 метров.

— К концу этого года мы уже введем в эксплуатацию первую очередь, 50 тыс. кв. м. Это очень своевременно, потому что у нас обычно в конце октября начинается сильная нехватка складских площадей, — сказала Бакальчук.

Общий объем инвестиций в проект составит 9,2 млрд рублей, в фулфилмент-центре будет работать в общей сложности 7,5 тыс. человек. Логистический терминал в ПЛП станет самым крупным объектом «Вайлдберриз» в Сибири. Его задача не только ускорить доставку товаров для покупателей, но и упростить работу предпринимателям, которые сами что-то продают на маркетплейсе.

Татьяна Бакальчук рассказала новосибирскому губернатору о строящемся объекте

Татьяна Бакальчук рассказала новосибирскому губернатору о строящемся объекте

Поделиться

Компания «Вайлдберриз» — крупнейший российский маркетплейс, основан Татьяной Бакальчук, которая является владельцем 99% долей в ООО «Вайлдберриз». По данным «Контур.Фокуса», выручка компании в прошлом году превысила 317 млрд рублей (рост — 41%), чистая прибыль составила 10,1 млрд рублей.

Комплекс «Вайлдберриз» значительный, но не самый большой проект в сфере логистики, который реализуется сейчас в Новосибирской области. О том, что еще собираются построить в окрестностях Новосибирска в ближайшие несколько лет, читайте в материале обозревателя НГС.

По теме

Wildberries в НовосибирскеЛогистикаЛогистический комплекс
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter