Успеть до Нового года: Wildberries начал строить под Новосибирском склад за 9,5 миллиарда

Компания «Вайлдберриз» и администрация Новосибирской области подписали сегодня,
Комплекс, который начал строить «Вайлдберриз», будет выполнять роль так называемого фулфилмент-центра — современного склада, где будут не только храниться и обрабатываться грузы, но и формироваться отправления для покупателей. Такого же рода объект площадью 14 тыс. кв. метров появился в ПЛП в 2021 году у конкурента «Вайлдберриз» — маркетплейса «Озон».
Комплекс «Вайлдберриз» будет значительно больше, общая площадь его превысит 150 тыс. кв. метров. Для сравнения, площадь торгового центра МЕГА составляет порядка 130 тыс. кв. метров. Кроме того, как отметила на церемонии подписания соглашения руководитель и владелец компании Татьяна Бакальчук, новый объект строится необычно высоким — 24 метра. Прежние логистические терминалы компании были не выше 16 метров.
— К концу этого года мы уже введем в эксплуатацию первую очередь, 50 тыс.
Общий объем инвестиций в проект составит 9,2 млрд рублей, в фулфилмент-центре будет работать в общей сложности 7,5 тыс. человек. Логистический терминал в ПЛП станет самым крупным объектом «Вайлдберриз» в Сибири. Его задача не только ускорить доставку товаров для покупателей, но и упростить работу предпринимателям, которые сами что-то продают на маркетплейсе.
Компания «Вайлдберриз» — крупнейший российский маркетплейс, основан Татьяной Бакальчук, которая является владельцем 99% долей в ООО «Вайлдберриз». По данным «Контур.Фокуса», выручка компании в прошлом году превысила 317 млрд рублей (рост — 41%), чистая прибыль составила 10,1 млрд рублей.
Комплекс «Вайлдберриз» значительный, но не самый большой проект в сфере логистики, который реализуется сейчас в Новосибирской области. О том, что еще собираются построить в окрестностях Новосибирска в ближайшие несколько лет, читайте в материале обозревателя НГС.