В «Галерее Новосибирск» перестал работать фуд-корт — объясняем, что происходит

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» приостановил работу фуд-корт — вся зона, которую он занимал закрыта для публики. В самом торговом центре обещают, что общепит вернётся уже в следующем месяце, но будет работать этажом выше.
Фуд-корт в «Галерее Новосибирск» приостановил работу ещё на прошлой неделе, сообщили в отделе информации ТРЦ. Сейчас всё это пространство отгорожено высокими тканевыми щитами с символикой «Галереи». Фуд-корт должен возобновить работу этажом выше, это должно случиться в первой половине августа, сообщили в ТРЦ.
До закрытия в зоне фуд-корта работали заведения международных сетей фаст-фуда KFC, «Бургер Кинг» и Cinnabon, а так же российские «Вкусно — и точка» и Sushi Days. Кроме того, здесь же располагался ресторан «Баклажани», имевший отдельный зал. Все заведения сейчас временно приостановили работу.
О планах руководства «Галереи» перенести фуд-корт на четвёртый этаж рестораторы рассказывали НГС ещё в прошлом году. Причиной этого решения стала низкая загрузка четвёртого этажа и перегруженность существующего фуд-корта, где периодически было трудно найти свободный стол, несмотря на то, что два-три слота для заведений в последние года стабильно пустовали.
Новый фуд-корт должен стать просторней и на нём собирают открыть свои заведения новые арендаторы. Так здесь должно появиться третье кафе сети No spicy please, а так же точка сети столовых «Солнечный день» дизайн которой специально адаптировали под требования торгового центра.
В укрупнённом формате фуд-корту «Галереи» придётся конкурировать прежде всего с расположенным через дорогу «Гастрокортом» (расположен в здании Центрального рынка), где уже работает более 100 точек разных форматов. На минувших выходных к «Гастрокорту» добавился ещё и «Гастрохолл» — концертная площадка вместимостью до 4000 человек, которая будет работать вечерами в зале, где днём торгуют продуктами.