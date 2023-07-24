В «Галерее Новосибирск» перестал работать фуд-корт — объясняем, что происходит

До закрытия в зоне фуд-корта работали заведения международных сетей фаст-фуда KFC, «Бургер Кинг» и Cinnabon, а так же российские «Вкусно — и точка» и Sushi Days. Кроме того, здесь же располагался ресторан «Баклажани», имевший отдельный зал. Все заведения сейчас временно приостановили работу.