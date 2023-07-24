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В «Галерее Новосибирск» перестал работать фуд-корт — объясняем, что происходит

Ранее это пространство было перегружено посетителями

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Зона фуд-корта закрыта для публики

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В ТРЦ «Галерея Новосибирск» приостановил работу фуд-корт — вся зона, которую он занимал закрыта для публики. В самом торговом центре обещают, что общепит вернётся уже в следующем месяце, но будет работать этажом выше.

Фуд-корт в «Галерее Новосибирск» приостановил работу ещё на прошлой неделе, сообщили в отделе информации ТРЦ. Сейчас всё это пространство отгорожено высокими тканевыми щитами с символикой «Галереи». Фуд-корт должен возобновить работу этажом выше, это должно случиться в первой половине августа, сообщили в ТРЦ.

До закрытия в зоне фуд-корта работали заведения международных сетей фаст-фуда KFC, «Бургер Кинг» и Cinnabon, а так же российские «Вкусно — и точка» и Sushi Days. Кроме того, здесь же располагался ресторан «Баклажани», имевший отдельный зал. Все заведения сейчас временно приостановили работу.

Большая часть четвёртого этажа пока тоже закрыта на ремонт

Большая часть четвёртого этажа пока тоже закрыта на ремонт

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О планах руководства «Галереи» перенести фуд-корт на четвёртый этаж рестораторы рассказывали НГС ещё в прошлом году. Причиной этого решения стала низкая загрузка четвёртого этажа и перегруженность существующего фуд-корта, где периодически было трудно найти свободный стол, несмотря на то, что два-три слота для заведений в последние года стабильно пустовали.

Новый фуд-корт должен стать просторней и на нём собирают открыть свои заведения новые арендаторы. Так здесь должно появиться третье кафе сети No spicy please, а так же точка сети столовых «Солнечный день» дизайн которой специально адаптировали под требования торгового центра.

В укрупнённом формате фуд-корту «Галереи» придётся конкурировать прежде всего с расположенным через дорогу «Гастрокортом» (расположен в здании Центрального рынка), где уже работает более 100 точек разных форматов. На минувших выходных к «Гастрокорту» добавился ещё и «Гастрохолл» — концертная площадка вместимостью до 4000 человек, которая будет работать вечерами в зале, где днём торгуют продуктами.

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