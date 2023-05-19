Магазин с большой дороги: как супермаркеты заставляют нас тратить больше и покупать ненужные вещи — 12 хитростей

Торговые сети сделали покупки удобными — где бы вы ни жили в городе, по соседству, скорее всего, будет супермаркет (а то и не один). Но, наращивая количество магазинов, ритейлерам приходится максимизировать прибыль от работы каждого из них. Для этого они идут на самые разные уловки, побуждающие покупателя потратить больше. Большинство из них вполне законны, но стоит иметь их в виду, чтобы не смотреть с недоумением потом на чек при выходе из магазина.
Тележки
Первая опасность ждет вас уже на входе, когда вы берете тележку. На первый взгляд, это просто услуга со стороны магазина, однако возможность катить телегу, одной рукой скидывая туда понравившиеся товары, сразу же увеличивает средний чек. Особенно если вы пришли в магазин без готового списка будущих покупок. Еще более коварный вид тележки — детская. На первый взгляд, это прекрасно, что ребенок может ходить по залу со своей собственной тележкой, как взрослый. Но попробуйте потом из этой тележки что-то выбросить. А наберет он туда, скорее всего, чипсы, газировку, шоколадные батончики и игрушки.
Что делать: берите тележку поменьше (если, конечно, не планируете заранее мелкооптовых покупок), а лучше вообще ограничьтесь корзинкой, которую нужно носить. А в тележку ребенка можно складывать продукты, которые вы покупаете для всех. Пусть он чувствует себя участником общих покупок, а не индивидуальным потребителем.
Монотонная музыка
Вы будете смеяться, но играющая фоном музыка без ярко выраженной мелодии способна ввести человека в своего рода транс, когда у него снижается способность к критической оценке происходящего. Увидел интересную упаковку, протянул руку, положил в тележку. И только дома задумался, а зачем мне это было нужно. В этом смысле супермаркет, который долбит вас рекламой собственных товаров, — это даже лучше, поскольку из такого магазина хочется уйти побыстрее.
Что делать: если вы одни, ходите по магазину в наушниках, включив что-то бодрое. Вы так и время сэкономите, и деньги.
Подозрительный пол
Если вы всё-таки взяли тележку (как большинство покупателей), то вас могут ждать неровности пола или странный рисунок плитки. Достаточно положить на пол плитку с небольшими выпуклостями, чтобы при достаточно быстром движении тележка начала греметь. Увидев это, покупатель инстинктивно снижает скорость. А значит, проведет в магазине чуть больше времени. Другой уловкой является нерегулярный рисунок, на который просто физически больно смотреть при движении. Вам как бы мягко намекают: не нужно смотреть на пол, смотрите на полки — там есть много того, что магазин хотел бы вам продать.
Коварная промозона
Кроме отделов в любом крупном магазине есть промозона, куда выкладывают сезонные товары или просто то, что прямо сейчас магазин хочет продать. Вполне возможно, вы действительно заметите здесь нечто нужное, о чем вы постоянно забывали, но, скорее всего, это будут просто внеплановые покупки.
Что делать: идите к тем отделам, которые вам нужны, и даже если вы заметили в промозоне нечто интересное, потерпите до отдела, где этот товар продается. Там у вас будет возможность сравнить цены с конкурентами. Конечно, если через несколько минут вы вообще вспомните о возникшем у вас спонтанном желании.
Скидки и акции
Если вы видите товар, продающийся «по акции», на ценнике которого указаны две цены или просто размер скидки, стоит поинтересоваться, а какая действительно цена этого продукта в среднем. Для этого можно воспользоваться, например, сервисом доставки продуктов, где есть цены разных магазинов (подойдет Сбермаркет). Часто указанная как «обычная» цена оказывается явно завышенной.
Но даже если скидки реальные, стоит помнить, что товары по акции будут ждать вас в любом магазине практически в любой из товарных категорий. Таковы принципы ценообразования современного ритейла. На востребованные бренды магазин устанавливает то завышенную цену, то снижает ее до акционной. В первом случае товар продается плохо (но зато магазин зарабатывает больше за счет особенно лояльных бренду потребителей), во втором… тоже зарабатывает, но уже за счет объемов.
Что делать: сравнивайте цены и не покупайте продукт только потому, что он дешевле, чем был на прошлой неделе.
Третий в подарок
Распространенная форма поощрения продаж. Вроде бы и цена нормальная, как обычно. И экономия получается приличной. Есть только одно но — вы, возможно, и первый-то товар покупать не собирались. А так купите сразу два.
Что делать: просто спросите себя, нужен ли вам этот товар в принципе и будет ли он нужен, когда закончится не только вторая, но и третья упаковка. Если это продукт с длительным сроком хранения и вы действительно им пользуетесь, то можно брать. Если нет, просто идите дальше.
Цена за сто граммов
Дорогие продукты сегодня всё чаще продаются с ценником не за килограмм, а за 100 граммов. Этот нехитрый трюк торговцы проделывают даже с упакованным товаром (чаще всего это сыры). В самом деле цифра 1700 рублей на полке отпугивает, а вот 170 рублей уже выглядит как-то комфортней. Причем ценники за килограмм, за 100 граммов и за упаковку могут находиться буквально на расстоянии вытянутой руки друг от друга.
Что делать: просто будьте внимательны. Увидев подозрительно низкую цену, присмотритесь к ценнику и посчитайте, сколько будет стоить упаковка в реальности.
Обманчивая упаковка
Несколько стоящих в ряду бутылок, коробок или пакетов могут выглядеть одинаково, но содержать разное количество продукта. Поэтому простое сравнение цен, увы, не работает. Конечно, это не вина торговой сети, но производитель, уменьшающий вес товара, подстраивается под требования супермаркета, где его товар на полке должен не особенно выделяться ценой из общего ряда. К сожалению, из работающих у нас ритейлеров, похоже, только «Ашан» честно пишет на ценнике не только стоимость упаковки, но и цену за килограмм. Это действительно удобно.
Что делать: периодически просто проверяйте вес продуктов, которые вы покупаете регулярно. В этом случае вы по крайней мере будете отдавать себе отчет в том, что более низкая цена в конкретном случае не означает экономии.
Весовой товар на подложке
Овощи и фрукты, как правило, продаются на развес, но в любом крупном магазине работники уже позаботились о вас, соорудив упаковки с товаром на подложке, затянутым пленкой. Так могут продаваться и колбасы, сыры, полуфабрикаты и
Что делать: не ленитесь выбирать помидоры, персики и прочие овощи и фрукты. В конце концов, вам их есть.
Имитация брендов
Вы видите знакомую вроде бы упаковку товара, который продается по необычно низкой цене. Но приглянувшись, понимаете, что товар-то другой. К такому приему часто прибегают сети дискаунтеров, которые заказывают у производителя более дешевый вариант стирального порошка или зубной пасты, сделанных по удешевленной рецептуре. Прямого обмана тут нет, но стоит просто иметь это в виду.
Что делать: если вы пришли в дискаунтер, то просто внимательней смотрите на то, что кладете в корзину. Достаточно зафиксировать разницу хотя бы раз и решить, нужен ли вам такой товар-заменитель или нет.
Неправильные ценники
Наверное, нет человека, который не сталкивался бы с ситуацией, когда цена на кассе оказывается больше, чем было указано на ценнике. Вариантов тут может быть несколько. Чаще всего цена изменилась (почему-то всегда в сторону увеличения), но бумажки на полке не успели поменять. Бывает, что обещанная скидка уже не действует (по той же причине). Ценник может относиться к товару в более мелкой упаковке (то есть название будет совпадать, а цена — нет). Наконец, товар может вообще не соответствовать ценнику, потому что его (или ценник) сдвинули или поставили не туда.
Сами ритейлеры объясняют это ошибками персонала. На уровне торговой сети в целом подобными вещами точно никто не будет заниматься — обман быстро вылезет наружу. Но вот сотрудники конкретного магазина вполне могут немного «химичить», чтобы дотянуть продажи до плана. В любом случае стоит учитывать такой риск и внимательней смотреть и на соответствие ценника товару, и на ту цену, которую вам считают по штрих-коду на кассе.
Что делать: если вы заметили несоответствие, не стесняйтесь предъявлять претензии вплоть до отказа от покупки конкретного товара или вообще всего, что вы выбрали. В «Пятерочке», например, вполне реально добиться продажи товара по цене на ценнике.
Товары на кассе
Последний шанс вынуть из вашего кошелька какие-то дополнительные деньги — товар на кассе. В безобидном варианте это просто стеллаж в прикассовой зоне, где могут быть и вполне полезные товары. Хуже, если это всё лежит непосредственно у кассира и у него есть задача непременно вам хоть что-то из этого набора продать.
Что делать: скорее всего, если вы уже не положили это в корзину, то оно вам и не нужно вовсе. Просто улыбнитесь кассиру (он ведь делает это не по своей воле) и вежливо откажитесь.
Не стоит раздражаться по поводу уловок супермаркетов. В конце концов, люди вложили немалые деньги, чтобы настроить везде своих магазинов. Даже в удаленном районе (где могут быть проблемы со школами и больницами) обязательно найдется несколько супермаркетов разных сетей. Но расслабляться при походе за покупками тоже не стоит. В конце концов, это ваши деньги, и никто, кроме вас, не позаботится об их сохранности.
Два с лишним месяца назад специалисты составили список товаров, которые могли подорожать в ближайшем будущем. Проверить, насколько сбылись их прогнозы, вы можете сами, прочитав этот материал.