Магазин с большой дороги: как супермаркеты заставляют нас тратить больше и покупать ненужные вещи — 12 хитростей

Но даже если скидки реальные, стоит помнить, что товары по акции будут ждать вас в любом магазине практически в любой из товарных категорий. Таковы принципы ценообразования современного ритейла. На востребованные бренды магазин устанавливает то завышенную цену, то снижает ее до акционной. В первом случае товар продается плохо (но зато магазин зарабатывает больше за счет особенно лояльных бренду потребителей), во втором… тоже зарабатывает, но уже за счет объемов.



Что делать: сравнивайте цены и не покупайте продукт только потому, что он дешевле, чем был на прошлой неделе.



Третий в подарок

Распространенная форма поощрения продаж. Вроде бы и цена нормальная, как обычно. И экономия получается приличной. Есть только одно но — вы, возможно, и первый-то товар покупать не собирались. А так купите сразу два.

