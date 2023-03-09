Золотые огурцы, бриллиантовые яйца: экономисты назвали 12 продуктов, которые подорожают в скором времени

В начале февраля в разных регионах России внезапно взлетели вверх цены на овощи — огурцы, помидоры и лук. Тогда мы разбирались с экспертами, в чём причина такого резкого роста и от каких овощей стоит ждать аналогичных сюрпризов. С тех пор ситуация изменилась не особенно сильно: несмотря на то, что огурцы слегка упали в цене, лук по-прежнему остается «золотым», подорожали другие овощи и сахар. В чём дело? Какие ещё продукты подорожают в ближайшее время и почему так происходит?
Что подорожает
В первую очередь эксперты отмечают вероятный рост цен на отдельные виды овощей. На 10–15% могут вырасти цены на картофель, морковь, свеклу и капусту. По словам аналитика «Финам» Анны Буйлаковой, на общую динамику цен картофеля будут влиять поставки из Египта, Ирана и Азербайджана. Что касается моркови, свеклы и капусты, то в этом случае цены могут вырасти на фоне сокращения запасов прошлогоднего урожая.
Экономист Леонид Холод удивился внезапному всплеску цен на лук, но обнадежил тем, что резкого роста больше быть не должно:
— Лук с момента закладки на хранение, конечно, должен дорожать, потому что хранение стоит денег. Но не в разы! Если до этого было резкое подорожание лука, значит, сейчас рост должен замедлиться, потому что план по росту выполнен.
Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.
Не будут резко дорожать и крупы, за исключением риса и пшена. По словам Леонида Холода, в целом бакалейные товары выполнили «план по росту» в прошлом году — рост цен на крупы, сахар, яйца и муку ожидается незначительным и медленным, а ажиотажных волн спроса на них пока нет.
— Цены на крупы (гречиху, а также ячневую и перловую крупу), а также на муку на фоне роста объемов производства зерна если и вырастут, то в пределах общей инфляции, — объяснила Анна Буйлакова.
Несмотря на это, есть опасения, что в ближайшее время цены на сахар всё-таки могут резко вырасти. Дело в том, что несколько дней назад торги на сахар на национальной товарной бирже закончились на ценнике в 68 рублей за килограмм, хотя всего неделю назад сделки заключались по цене 52,6 рубля за кило. Торговые сети рассчитывают, что момент, когда придется поднимать стоимость, может наступить совсем скоро.
— Какие бы кризисы ни случались — полки в магазинах всегда будут полными. Что касается сахара, его подорожание не могу объяснить. У нас в прошлом году урожай сахарной свеклы был больше, чем годом ранее. Продукция выпущена, в магазинах нет дефицита. На мировом рынке сахар дорожает. Но нюанс в том, что российский рынок с мировым не связан. Это предлог, который рассчитан на людей, которые в этом вопросе не разбираются. Поэтому подорожание на мировом рынке не может быть фактором, который реально повлияет на цену, — рассказал корреспондентам 72.RU независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин.
Также весной поднимутся цены на мясо, но, по мнению экспертов, рост будет незначительным, поскольку отечественные производители покрывают все необходимые потребности.
— Рост стоимости свинины и мяса птицы вряд ли будет значительным, т.к. потребности в этих видах мяса покрываются отечественными производителями на 90% и 95% соответственно. А учитывая хороший сбор урожая 2022 года, рост цен на свинину и мясо птицы не будет выше средней инфляции, — комментировала «Известиям» аналитик исследовательской компании NTech Мария Закатова.
Леонид Холод подтвердил, что в основном рост цен ожидается только на куриное мясо, более дорогое же останется на прежнем уровне.
— Если перегнуть палку, то от него могут просто отказаться. Есть два варианта: либо рынок охладит пыл подорожания, либо отдельные виды мяса просто никто не будет покупать — один покупатель разве что зайдёт, купит, но рынок будет утерян. А тогда зачем продавать то, что не имеет спроса? — объяснил экономист.
Вырастут цены на алкоголь и табачную продукцию из-за повышения ставок акцизов. Например, минимальная стоимость игристого вина за бутылку поднимется на 40%, цены на сигареты в среднем вырастут на 4%. Кроме того, подорожают и импортные продукты.
— Это вопрос курса [рубля], который в ближайшее время укрепляться не будет, а также логистики и платежных затруднений, вызванных не первичными санкциями, а страхом вторичных. Сами товары никто санкционировать не собирался, но есть проблемы с их логистикой и с расчетами, — рассказал Леонид Холод.
Что подешевеет (или не изменится)
Как ни странно, но эксперты уверенно говорят о том, что в ближайшее время начнут снижаться цены на огурцы и помидоры. По словам аналитиков, огурцы весной будут дешеветь два раза. В марте цены на эти овощи упадут сначала на 15%, а в апреле — еще на 30%. Помидоры же будут дешеветь медленнее, и цены на них упадут в среднем на 15% лишь ко второй половине мая.
— После своих пиков цены на огурцы снизились. Они хоть и до сих пор достаточно высокие, но уже не 500–800 рублей, как было раньше. Огурцы подешевели ожидаемо после того, как поступили южные овощи, которые задержались из-за погодных условий. С наступлением весны становится больше тепличных овощей и молодой зарубежной продукции, этот объем будет увеличиваться, возможно, крупные оптовые партии будут составляться, а это значительно удешевляет товар, — объяснил Леонид Холод.
Также ожидается, что подешевеют кабачки, перец и баклажаны — цены смогут снизиться из-за роста импорта.
— Весной на удорожании плодоовощной продукции скажется сезонный фактор. Овощи открытого грунта, как картофель и морковь, будут дорожать на фоне исчерпания запасов прошлого урожая, но тенденция развернется при пополнении запасов новым урожаем, — рассказала аналитик «Финам» Анна Буйлакова.
На прежнем уровне должны остаться цены на рыбу — по мнению Леонида Холода, поднимать их в нынешних условиях уже просто некуда:
— Рыбе некуда дорожать — если цена будет выше, спрос будет меньше, удорожание ограничивается физически. У особо дорогих товаров эластичного спроса наступает момент, когда люди от них попросту отказываются, если они дорожают. Торговцам нужно понимать, что гнаться за прибылью можно не повышая цены, а увеличивая объемы продаж.
А когда подешевеют все продукты?
Ответа на этот вопрос у экспертов нет, поскольку многое зависит от общей инфляции. Если она будет высокой, то лучший из возможных вариантов — продукты просто перестанут дорожать. Всё дело в том, что в продовольственной группе инфляция выше на продукты неэластичного спроса (например, лук) — их люди покупают даже при серьезных ценовых скачках. Продукты же эластичного спроса (например, такие, как огурцы) при подорожании будут покупать меньше, поэтому повышать на них цены невыгодно.
— Насколько долго это будет продолжаться, зависит от Центробанка и общей экономической ситуации, потому что пока есть инфляция, продукты будут дорожать, и как бы это ни было, по экономическим законам они будут дорожать сильнее, чем общая инфляция, — объяснил Леонид Холод.
По словам экономиста, повышение цен на продукты обусловлено еще двумя причинами: региональными условиями и исследованием рынка.
— У торговцев всегда есть желание поднять цену, а у покупателя есть право соответствующим образом отреагировать на это желание. Например, праздничные дни продавцы используют как повод прощупать ситуацию и поднять цену. Если есть возможность не опускать ее после праздников, то потом так и делают, но если магазины от этого больше не посещают, приходится устраивать акции и распродажи. Это как будто подарок для покупателей, но на самом деле хитрый в психологическом плане вариант — он не приучает к тому, что акционная цена на самом деле и есть настоящая цена на товар, — подытожил Леонид Холод.
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