Золотые огурцы, бриллиантовые яйца: экономисты назвали 12 продуктов, которые подорожают в скором времени

Что подорожает

В первую очередь эксперты отмечают вероятный рост цен на отдельные виды овощей. На 10–15% могут вырасти цены на картофель, морковь, свеклу и капусту. По словам аналитика «Финам» Анны Буйлаковой, на общую динамику цен картофеля будут влиять поставки из Египта, Ирана и Азербайджана. Что касается моркови, свеклы и капусты, то в этом случае цены могут вырасти на фоне сокращения запасов прошлогоднего урожая.

Экономист Леонид Холод удивился внезапному всплеску цен на лук, но обнадежил тем, что резкого роста больше быть не должно: