«Детям точно не дал бы ничего». Кому досталась Natura Siberica — ее основатель носил на шее жабу и не оставил завещания

У группы компаний Natura Siberica сменится владелец. 100% одной из крупнейших российских компаний по производству косметических и моющих средств купила АФК «Система». Сделке предшествовали двухлетние наследственные и корпоративные конфликты в Natura Siberica. Проблемы начались после смерти основателя компании Андрея Трубникова, который не оставил завещания. За власть над брендом боролись его наследники и доверительные управляющие. НГС вспомнил историю Natura Siberica и ее раздела.
Мечты о КГБ и «Первое решение»
Андрей Трубников родился в 1959 году в Ташкенте, учился на факультете международных экономических отношений в МГИМО. В молодости Трубников не думал о предпринимательской деятельности и хотел работать в КГБ и МИДе. Для этого учил испанский и сербско-хорватский языки, но получил отказ, говорилось в статье The New York Times 2017 года.
— Слава богу, что меня туда не взяли, потому что я бы не выдержал, — говорил он РБК.
В конце 1990-х Трубников занялся импортом алкогольной продукции, но кризис 1998 года разорил его компанию. Чтобы отдать долги, Трубников продал квартиру и жил в хрущевке. Из личных накоплений у него остались только 5000 долларов, которые он получил от продажи своей «Волги».
После он собирался торговать живыми курами, но вместо этого с подачи бывшей супруги решил наладить производство геля для мытья посуды. На те самые 5000 долларов он купил формулу моющего средства и запустил его в продажу. Бизнес оказался успешным, и через 4 года он смог продать бренд и вложить деньги в новую компанию «Первое решение». В 2003 году они вывели на рынок «Рецепты бабушки Агафьи».
Косметика «с лицом старухи»
Именно «Рецепты бабушки Агафьи» принесли бизнесмену успех, хотя изначально эксперты рынка отнеслись к ней скептически.
— Мы показывали эту «бабушку» дистрибьюторам, всяким маркетологам, но они все сказали, что нельзя продавать косметику для женщин с лицом старухи, что это вообще против всех принципов, — рассказывал он РБК.
В 2008 году Трубников расширил бизнес и запустил производство органической косметики под брендом Natura Siberica. Для этого он создал отдельную одноименную компанию. В 2012–2013 годах компании предпринимателя вышли на международный рынок, а Трубников начал покупать земли под фермы на Сахалине, на Камчатке и в Эстонии. В 2018 году Трубников рассказывал, что продукция ООО «Первое решение» поставляется в 60 стран мира.
Трудности возникли во время ковида в 2020 году: тогда проходимость в магазинах Natura Siberica упала на 60%, а общее падение составило 30%. Андрею Трубникову пришлось сократить 30% сотрудников.
— Потому что оказалось очень много дармоедов. Я их уволил, теперь даже лучше работается. Это мы в жирные времена набирали. Он будет помощником бренд-менеджера. Потом оказывается, надо второго помощника. Потом надо девочку, которая будет всем ксерить. А потом другая будет подносить бумагу. Потом нужен человек, который будет отвечать за все ксероксы… Я всех этих дармоедов поувольнял. Теперь сами ходят ксерить. И не нужны какие-то непонятные мерчандайзеры, которые якобы что-то раскладывали на полочках, их было 60 человек. Они по всей России ходили, раскладывали на полочках, — рассказывал он в одном из интервью.
Ситуация осложнилась после пожара на заводе Natura Siberica в Димитрове в марте 2020 года. Помещение завода Трубникову сдавала компания «Эн+ Рециклинг» — она оценила ущерб в 4,5 миллиарда рублей и подала на бизнесмена в суд.
— 4,5 миллиарда рублей! Это смешно. Как будто я Кремль сжег, а не сарай поганый. Они там понаписали на меня, что у них дорогостоящее оборудование было. На самом деле еще неизвестно, я же тоже встречный иск подал. Мы там арендовали склад. Старое здание 1937 года. Сами знаете, проводка, непонятно. Пришли с утра, а там какое-то замыкание короткое. И начался пожар, перекинулся на другие здания. Было расследование МЧС. Они решили, что мы не виноваты. Но против нас всё равно подали иск, мы подали против них иск, — рассказывал Андрей Трубников в 2020 году.
Тем не менее «Первое решение» Трубникова проиграло суд. Из-за разбирательств были арестованы все бренды и значительная часть имущества компании. Впрочем, Трубников успел перерегистрировать товарные знаки: их владельцем стала эстонская компания OU Good Design.
Борьба за наследство
Решить все проблемы бизнеса при жизни Андрей Трубников не успел — 7 января 2021 года он умер у себя дома и не оставил завещания.
Основным владельцем всех компаний бренда был сам Трубников, небольшие доли в некоторых из них были у его первой жены Ирины и сына Дмитрия. Кроме того, на наследство претендовали две его дочери и третья жена.
— Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить? — говорил Трубников в своем интервью Forbes.
Наследники не смогли выбрать доверительного управляющего долями покойного: на пост претендовали первая и третья жены Трубникова Ирина и Анастасия. Родственники бизнесмена не смогли договориться, поэтому управляющего выбрал нотариус.
В итоге договор заключили с юридическим агентством «Сезар Консалтинг» и его президентом Борисом Любошицем, который и стал доверительным управляющим компаний в марте 2021 года. Затем у компаний Трубникова вновь сменилось руководство — гендиректором был назначен Дмитрий Ганзер, а президентом стал Сергей Буйлов, ранее уже работавший с Трубниковым.
Задачей нового руководства стала стабилизация ситуации в компании и улаживание наследственных процедур, однако конфликт с их приходом лишь обострился.
В августе 2021 года сотрудники Natura Siberica заявили, что отказываются работать под руководством Сергея Буйлова. Они сообщили об этом в открытом письме, которое опубликовали на сайте компании и в корпоративных соцсетях. Коллектив хотел видеть на месте президента Ирину Трубникову, которая фактически руководила компанией после смерти Андрея Трубникова.
Авторы письма утверждали, что новое руководство распорядилось отключить пропуска на территорию Ирине Трубниковой и «ведущим сотрудникам компании», остальных лишили доступа к рабочим компьютерам. Действия Буйлова называли «рейдерским захватом». Кроме того, в письме было указано, что Андрей Трубников ранее уволил Буйлова «за профнепригодность».
По данным издания vc.ru, всего в августе 2021 года уволились или ушли в отпуск более 150 человек.
Сам Сергей Буйлов утверждал в интервью Lenta.ru, что пропуска отключали в ночное время, чтобы «пресечь вывоз техники и документов» из офиса. Он также подчеркивал, что не может претендовать на доли в компании, а всего лишь выполняет работу «кризисного менеджера», пока ведется дело о наследстве.
В конце 2022 года суд в Москве аннулировал брак между Андреем и Анастасией Трубниковыми, а его дети смогли вступить в наследство и получили по 20% в структурах Natura Siberica. Оставшиеся доли были у Ирины Трубниковой, она продала их «Корпорации АГ».
Новые хозяева
ООО «Натура Сиберика», по данным «Контур.Фокуса», сейчас принадлежит АО «Органик Рус», созданному в июне 2022 года бывшим гендиректором «Нефтегазстройресурса» Дмитрием Губановым. «Органик Рус» принадлежит также компания «Сибирский вертолет», зарегистрированная в Новосибирске. Генеральным директором «Натура Сиберика» указан Феликс Либ. Организации принадлежат товарные знаки Natura Siberica, Organic Kitchen и Organic Shop, «Рецепты бабушки Агафьи». Выручка компании на конец 2021 года — 4 миллиарда, чистый убыток — 179,3 миллиона.
В мае ТАСС сообщил, что корпорация АФК «Система» приобрела 100% долей в уставном капитале «Органик Рус», которая владеет российским производителем косметики Natura Siberica.
АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Ее портфель в основном состоит из российских бизнесов. Среди них доли в МТС, МТС-Банк, Медси, Ozon и других. Президент компании — Тагир Ситдеков. Выручка компании на конец 2021 года составила 24,3 миллиарда, чистый убыток — 82,6 миллиарда.
Президент АФК «Система» Тагир Ситдеков назвал Natura Siberica «качественным активом и узнаваемым брендом с многолетней историей», писали «Ведомости». Он отметил, что у группы большой потенциал за счет расширения производства и продуктовой линейки. Natura Siberica была одним из лидеров в производстве натуральной косметики в России. В конце 2020 года сам бизнесмен оценивал ее в 500 миллионов долларов. В начале 2022 года эксперты оценивали компанию в 70–100 миллионов долларов (5,5–7,9 миллиарда рублей по курсу Центробанка), писал Forbes.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что АФК «Система» компания могла обойтись не более чем в 3 миллиарда рублей, пишет Forbes. Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что для «Системы» это хорошая инвестиция, а Natura Siberica действительно является одним из самых узнаваемых брендов на косметическом рынке России, который активно развивал свою «легенду» о натуральной продукции из Сибири.
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