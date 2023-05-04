«Детям точно не дал бы ничего». Кому досталась Natura Siberica — ее основатель носил на шее жабу и не оставил завещания

Мечты о КГБ и «Первое решение»

Андрей Трубников родился в 1959 году в Ташкенте, учился на факультете международных экономических отношений в МГИМО. В молодости Трубников не думал о предпринимательской деятельности и хотел работать в КГБ и МИДе. Для этого учил испанский и сербско-хорватский языки, но получил отказ, говорилось в статье The New York Times 2017 года.

— Слава богу, что меня туда не взяли, потому что я бы не выдержал, — говорил он РБК.

В конце 1990-х Трубников занялся импортом алкогольной продукции, но кризис 1998 года разорил его компанию. Чтобы отдать долги, Трубников продал квартиру и жил в хрущевке. Из личных накоплений у него остались только 5000 долларов, которые он получил от продажи своей «Волги».