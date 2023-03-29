«Похоже на квест»: молодой учитель открыл ферму шампиньонов и за полгода вышел на миллионные обороты

Впервые на Южном Урале фермер вырастил экзотические шампиньоны — королевские. Так называют грибы со светло-коричневой шляпкой. Сейчас идет сбор урожая. Журналисты 74.RU побывали на грибной ферме в поселке Железнодорожном под Челябинском, узнали, чем королевские шампиньоны отличаются от обычных, как учитель по образованию стал профессиональным грибником и всего за несколько месяцев вышел на миллионные обороты, а также насколько выгоден этот бизнес.
«Думал, это простой бизнес»
К ферме по выращиванию шампиньонов мы едем вдоль железной дороги и высокого забора с колючей проволокой. Здесь по соседству с колонией расположена бывшая производственная база, где когда-то ремонтировали железнодорожные вагоны. Сейчас территорию сдают в аренду. Челябинец Александр Мишуков переоборудовал бывший склад под ферму по выращиванию шампиньонов и теперь собирает богатый урожай.
По образованию он учитель истории, но сразу после окончания вуза ушел в коммерцию. Работал в сфере общепита: открывал точки казанской сети доставки суши и пиццы «Аппетит», занимался производством и доставкой готовых обедов для сотрудников предприятий. Интересовался новациями в этой сфере. Однажды Александру попался на глаза сюжет о выращивании шампиньонов. Тема зацепила. Мишуков прошелся по магазинам, проанализировал рынок.
И решил попробовать — взял билеты и махнул в Тулу, чтобы своими глазами посмотреть на ту самую ферму шампиньонов. Запустил ее Алексей Скоблицов — один из первых грибоводов нового поколения, начинавший со сбора урожая в гараже, а теперь партнер московских ресторанов. Он стал наставником для челябинца, а сейчас помогает в обучении сотрудников и развитии бизнеса.
Прошлым летом Александр Мишуков арендовал склад и занялся его переоборудованием. Стены обшили пеноплексом, чтобы помещение держало температуру в любые холода, пол залили бетоном. Первый урожай предприниматель получил осенью. На двух тоннах компоста вырастил 600 килограммов шампиньонов. Постепенно набирал обороты, сейчас ферма под Челябинском дает в среднем 10–15 тонн грибов в месяц. В планах бизнесмена — удвоить производство к концу года.
— С грибами я начинал по чуть-чуть. Потом понял, что дело масштабное. С обедами завязал, арендовал еще одно помещение. Поначалу казалось, что это очень легко, простой бизнес. Но неожиданностей все-таки много, — поделился опытом предприниматель. — Это скорее похоже на квест: всё время появляются новые задания — ты их выполняешь. Были, конечно, ошибки и промахи, например с настройкой оборудования. Казалось бы, климатику купил, кнопочку нажал — и всё будет работать. На самом деле еще настраивать и настраивать.
А собирать грибы? Казалось бы, что тут особенного. А дело в том, что у гриба нет кожи. Если брать голыми руками, то у него остается ожог и отпечаток. Поэтому сбор урожая ведется только в перчатках, добавил фермер.
Камерная жизнь
Грибы выращиваются на специальном компосте, засеянном мицелием (споры грибов. — Прим. ред.). Фермер заказывает его в Рязани, Краснодаре и Туле. Компост раскладывается на стеллажах в отдельных помещениях — камерах шириной 6 метров и 9 метров в длину.
Сейчас на ферме 10 камер. В каждую из них помещается 10 тонн компоста. Там поддерживаются влажность, уровень углекислого газа, температура от 16 до 27 градусов — в зависимости от сезона. Частично работа автоматизирована, но за оборудованием, конечно, следит технолог.
— Здесь у грибов, как и в природе, есть все времена года — осень, зима, весна и лето. Гриб питается кислородом, а выделяет углекислый газ. Вот у этих шампиньонов сейчас весна, — показал Александр Мишуков. — Температура компоста — 20 градусов, идет зарастание, гриб только набирает свою мощь. Потом мы будем делать ему лето, то есть рыхлить, сверху укладывать покрывную почву, и гриб начнет прорастать через торф.
Одна камера дает урожай в три тонны грибов. Чтобы организовать непрерывный сбор продукции, компост загружается по камерам поочередно, в каждой из них своя стадия и сезон года.
Если присмотреться, то в компосте можно увидеть мелкие точки на пересечениях — как спичечные головки или бусинки. Как раз из них потом будут расти грибы. По технологии в камерах постепенно снижают температуру, при каждом снижении образуется завязь. Так созревание грибов растягивается на несколько волн.
Срезать или выкручивать
Урожай на ферме собирают раз в 15 дней. У шампиньонов есть три волны сбора. Первый раз собрали, через некоторое время после пролива они вновь вырастают — это вторая волна. Собрали, пролили — ждут третью. Всего за три волны с одной камеры собирают три тонны грибов. Затем весь компост убирают, камеру очищают, дезинфицируют и загружают новый.
— Каждый сбор длится три-четыре дня. Гриб на 90% состоит из воды и за день прибавляет 80% своего объема. Еще вчера виднелась маленькая шляпка, а сегодня — вполне стандартный гриб, — рассказал Александр Мишуков. — Шампиньоны растут очень быстро. Мы однажды ради интереса оставили один шампиньон, он вырос до 700 граммов. Слышал, что бывали грибы по 3–3,5 килограмма.
Но для промышленного выращивания гиганты не нужны и даже вредны. Такой гриб будет забирать всё питание себе и мешать расти остальным.
С момента запуска фермы Александр выращивал только белые шампиньоны. Но недавно решил попробовать экзотику — грибы с коричневой шляпкой.
— Все привыкли к белым шампиньонам. А мы начали выращивать еще и королевские — с коричневой шляпкой. Королевские шампиньоны отличаются не только цветом, у них более насыщенные запах и вкус. Чувствуете, как пахнет? Как в настоящем лесу, — отметил владелец грибной фермы. — Посмотрим обратную связь, потом примем решение, стоит ли их выращивать и в каком количестве.
По статистике, каждый житель России в среднем съедает 1 килограмм грибов в год, в Европе этот показатель приближается к 3 килограммам на человека.
По словам фермера, в будущем он намерен выращивать и другие грибы, например из корейской и японской культур — эноки, шиитаки и другие.
Кстати, знаете ли вы, как правильно собирать шампиньоны? Сначала надо расшатать и выкрутить гриб, только потом обрезать ножку. Если же сразу срезать шампиньон ножом, то оставшаяся часть в земле или компосте начнет загнивать и убивать грибницу вокруг себя. И такой метод сбора относится, по словам фермера, не только к шампиньонам, но и ко всем грибам.
— Грибница как нервная система. Достаточно снять один грибочек, как информация передается всем остальным. Грибы друг с другом общаются, подают сигналы, — уверен Александр.
Ножка у правильно собранного гриба должна остаться не более ширины ножа. А еще шампиньоны можно есть сырыми, сообщил фермер. И тут же продемонстрировал это на собственном примере. Мы с фотокорреспондентом на всякий случай повторять не стали.
Что выбирают рестораны
При сборе грибы сортируют — стандартные (со шляпкой диаметром 4–5 см), маленькие и с приоткрытой шляпкой. По вкусовым качествам они ничем не отличаются, разница, по словам Александра Мишукова, лишь с эстетической точки зрения и вида блюд, где их будут использовать. Одним заказчикам нужна продукция для мариновки, другие, особенно рестораны кавказской кухни, берут шампиньоны покрупнее — для жарки на гриле, третьи — для первых блюд или салатов.
После сбора ящики с грибами отправляют в холодильную камеру. При температуре 2–4 градуса шампиньоны могут храниться до двух недель. Но, по словам фермера, больше двух-трех дней продукция не задерживается, постоянные клиенты всё разбирают.
Среди заказчиков в основном рестораны и заведения общепита, специализирующиеся на суши и пицце. Ферма поставляет грибы сети пиццерий «Додо Пицца», обслуживает рестораны «Своя компания» и другие заведения общепита.
— Мы берем ценой (от 200 рублей за килограмм. — Прим. ред.) — благодаря низким затратам на логистику местные грибы стоят дешевле привозных. С продуктовыми сетями переговоры тоже вели. Но с ними сложно работать, у них жесткие требования. Вовремя не привез или поставка неполная — сразу большие штрафы. Мы пока не готовы, — признался Александр Мишуков. — Если посмотреть «Ленту», «Ашан» и другие сети, то там продают грибы из Курской области, Татарстана.
По словам фермера, у таких грибов совершенно другая свежесть: местные гораздо сочнее тех, что едут неделями. Дело в том, что после сбора гриб быстро теряет влагу. Поэтому на челябинской ферме в ящик собирают не 3 кг, а 3,3 килограмма, добавил Мишуков. Чтобы у покупателей в холодильнике даже через несколько дней оставался закупленный вес.
А еще предприниматель признался, что у него появилась новая привычка. Как только приходит в продуктовый магазин, первым делом идет в овощной отдел. Смотрит, какие грибы продаются, как упакованы, сколько стоят, какого размера и даже как у них ножку отрезали.
Деньги и планы
На ферме трудятся местные жители — из поселка Железнодорожного и остального Копейска. Всего предприниматель привлекает к работе около 30 работников — сборщиков, водителей, менеджеров. Сборщик грибов получает в среднем от 1,5 до 2,5 тысячи рублей за смену — в зависимости от объема. Новичок за час собирает 10 кг, опытный сборщик — до 30 кг.
У фермера есть идея получить лицензию на дополнительное образование. Тогда сотрудники после обучения получат свидетельства, подтверждающие квалификацию сборщика грибов, технолога и прочих грибных профессий.
— В Центральной России эти профессии давно стали традиционными. А у нас воспринимаются как что-то удивительное. Мы даем объявления о приеме на работу, люди звонят и зачастую даже не понимают, о чём идет речь, — улыбнулся фермер. — А мы планируем в следующем году удвоить число сотрудников, поучаствовать в различных региональных программах.
По подсчетам Александра Мишукова, в ферму он инвестировал 15 миллионов рублей. Самые большие затраты — на профессиональное климатическое оборудование и металлические стеллажи. Кроме того, много денег уходит на компост. За
— Сейчас задумались, а не делать ли компост самим? По сути, всё для этого в регионе есть — солома, куриный помет и доломитовая мука. Сейчас присматриваем недвижимость в Копейске, которую можно приобрести в ипотеку и организовать там производство компоста. Таким образом снизим свои издержки и сможем зарабатывать на продаже компоста другим грибникам, — поделился планами Александр Мишуков. — Может, это подстегнет местных фермеров заняться производством грибов или предприятия, у которых есть подсобные хозяйства. А там и об экспорте компоста можно задуматься, например в Казахстан.
Предприниматель работает на едином сельхозналоге 3%. По оценкам Мишукова, прибыль фермы доходит до 700 тысяч рублей в месяц. Большую часть денег он старается вкладывать в обустройство и расширение производства. Продолжает поэтапную реконструкцию помещений. Сейчас, например, монтируется новый холодильник, рассчитанный на три тонны грибов.
В перспективе фермер планирует облагородить прилегающую территорию и развивать экотуризм.
— Будем устраивать экскурсии для детских учреждений, студентов аграрного университета. Они смогут не только понаблюдать за процессом, но и собирать грибы. А в будущем и свои сады разбить хочу, — помечтал Александр Мишуков.
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