«Похоже на квест»: молодой учитель открыл ферму шампиньонов и за полгода вышел на миллионные обороты

По образованию он учитель истории, но сразу после окончания вуза ушел в коммерцию. Работал в сфере общепита: открывал точки казанской сети доставки суши и пиццы «Аппетит», занимался производством и доставкой готовых обедов для сотрудников предприятий. Интересовался новациями в этой сфере. Однажды Александру попался на глаза сюжет о выращивании шампиньонов. Тема зацепила. Мишуков прошелся по магазинам, проанализировал рынок.



И решил попробовать — взял билеты и махнул в Тулу, чтобы своими глазами посмотреть на ту самую ферму шампиньонов. Запустил ее Алексей Скоблицов — один из первых грибоводов нового поколения, начинавший со сбора урожая в гараже, а теперь партнер московских ресторанов. Он стал наставником для челябинца, а сейчас помогает в обучении сотрудников и развитии бизнеса.