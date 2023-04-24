Бердск-авиа: зачем группа S7 и бывший руководитель ФСБ по Новосибирской области купили завод и что там будут делать

Что такое БЭМЗ

Широкой публике БЭМЗ известен прежде всего своими электробритвами «Бердск», которые на предприятии выпускаются с 1965 года, когда вышла модель под номером 1. Сейчас в продаже уже модели под номерами с четырехзначными числами, но они по-прежнему востребованы, это один из немногих товаров (и брендов), который смог удержаться на рынке несмотря на глобальную конкуренцию. Кроме электробритв на предприятии делают паровые ингаляторы «Ромашка» и электрические сушилки для обуви.

Однако строили БЭМЗ не для того, чтобы делать там электробритвы и ингаляторы. Предприятие создавалось как часть масштабной государственной программы, когда в 1959 году в СССР начали строить целую сеть предприятий по выпуску гироскопических приборов и оборудования для управления ракетными комплексами. Именно это оборонное направление деятельности завода в советское время было основным, выпуск гражданской продукции воспринимался как сопутствующая деятельность (как нередко случалось на предприятиях советского ВПК).