Бердск-авиа: зачем группа S7 и бывший руководитель ФСБ по Новосибирской области купили завод и что там будут делать

Бердский электромеханический завод обрел новых владельцев и, скорее всего, новую жизнь. Из предприятия, которое могло гордиться тем, что просто осталось на плаву, БЭМЗ имеет шансы превратиться в производителя деталей и блоков для оставшейся без западных поставок российской авиаотрасли. Но запчастями дело может не ограничиться.
Что произошло
У Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) сменились владельцы. Входящее в группу компаний S7 ООО «Инжиниринг» получило 22,66% акций АО «БЭМЗ». Крупнейшим же акционером предприятия стал Сергей Савченков (59,53% акций). Акции им продали прежние держатели крупных пакетов: зампредседателя совета директоров Владимир Калганов, председатель совета директоров завода Леонид Кириллов, Светлана Пехотская, член совета директоров Анатолий Михуля и бывший гендиректор завода Виктор Осин и его сын Алексей Осин.
Группа S7 в представлении не нуждается — это один из крупнейших российских авиаперевозчиков с новосибирскими корнями (авиакомпания «Сибирь»). Большая часть карьеры Сергея Савченкова связана с КГБ и ФСБ. С 1999 года он возглавлял новосибирское отделение службы и стал известен, в частности, тем, что лично участвовал в октябре 2003 года в задержании в аэропорту Толмачево Михаила Ходорковского (признан в РФ физическим лицом — иноагентом). После ухода в отставку (в 2009 году) Савченков работал вице-президентом по безопасности компании «Сибмост». А с 2020 по 2021 год возглавлял компанию S7 Space, входящую в структуру группы S7.
Что такое БЭМЗ
Широкой публике БЭМЗ известен прежде всего своими электробритвами «Бердск», которые на предприятии выпускаются с 1965 года, когда вышла модель под номером 1. Сейчас в продаже уже модели под номерами с четырехзначными числами, но они по-прежнему востребованы, это один из немногих товаров (и брендов), который смог удержаться на рынке несмотря на глобальную конкуренцию. Кроме электробритв на предприятии делают паровые ингаляторы «Ромашка» и электрические сушилки для обуви.
Однако строили БЭМЗ не для того, чтобы делать там электробритвы и ингаляторы. Предприятие создавалось как часть масштабной государственной программы, когда в 1959 году в СССР начали строить целую сеть предприятий по выпуску гироскопических приборов и оборудования для управления ракетными комплексами. Именно это оборонное направление деятельности завода в советское время было основным, выпуск гражданской продукции воспринимался как сопутствующая деятельность (как нередко случалось на предприятиях советского ВПК).
Период, который в истории предприятия на сайте компании обозначен как «годы испытаний», начался не в
Но самое главное направление, которое, нужно полагать, и привлекло S7, — это выпуск деталей и узлов точной механики, а также производство нестандартного оборудования по заказу. В частности, на БЭМЗе совместно с институтами СО РАН делают блоки для электронно-лучевого ускорителя, а также оборудование для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний.
По данным «Контур.Фокуса», БЭМЗ последние годы стабильно работал с прибылью. Самая большая выручка предприятия за последние пять лет была зафиксирована в 2017 году, тогда на счета предприятия поступило более миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 139 миллионов рублей. Потом выручка чуть снизилась и колебалась между 840 и 958 миллионами рублей. В позапрошлом году выручка составила 937 миллионов рублей, чистая прибыль — 56,6 миллиона рублей.
У АО «БЭМЗ» есть несколько дочерних предприятий, в которые выведены отдельные виды деятельности компании. Их отчетность выглядит по-разному. Хотя судить о реальной эффективности таких компаний, работающих в составе холдинга, по их собственным финансовым результатам не всегда возможно. Тем не менее производитель упаковки ООО «БЭМЗ-Тара» в прошлом году получило чистую прибыль в 2,4 миллиона рублей при выручке 117 миллионов рублей. А вот ООО «Электроприборы-БЭМЗ» показало небольшой убыток в 124 тысячи рублей (при выручке 228 миллионов рублей).
Зачем S7 завод
Фактически одновременно с закрытием сделки по продаже акций прежними владельцами предприятия генеральным директором БЭМЗ назначили бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Комментируя сделку (о ней объявили только в апреле), Юрченко пояснил, что S7 БЭМЗ нужен для того, чтобы «группа могла производить, испытывать, сертифицировать недостающие детали».
После того как на Россию и российские компании наложили санкции, поставщики запасных деталей для самолетов компаний Airbus и Boeing прекратили поставки в Россию. То же самое произошло и с деталями для автомобилей, чьи производители ушли с российского рынка. Однако если автовладельцев в мире сотни миллионов, а значит на этом огромном рынке всегда можно найти аналоги большинства «родных» запчастей разного уровня качества, то с пассажирскими лайнерами этот фокус не проходит.
Вся система проверки состояния и замены элементов в гражданской авиации жестко контролируется и регламентируется как самими производителями самолетов, так и международными контролирующими органами. Слишком уж велика цена сбоя или отказа какого-то оборудования. В этой ситуации привезти откуда-то купленные подешевле узлы и детали — это крайне сложная и рискованная для авиакомпании операция. Так что сколько-нибудь заметного рынка «левых» авиадеталей для пассажирских самолетов просто не существует. А значит их негде будет купить в обход официальных каналов.
Сейчас российские авиакомпании чинят самолеты, вынимая нужные детали из других бортов, которые всё равно стоят без дела, поскольку значительная часть маршрутов (практически всё зарубежье) оказалась просто закрыта. Что-то, возможно, приобретается через третьи руки у компаний в странах, которые менее послушны в соблюдении направленных против РФ санкций. Но для продолжения авиаперевозок российским авиакомпаниям нужно внутреннее производство нужных им запасных частей. Это точно проще организовать, чем развернуть производство в нужном объеме российских самолетов (к которым всё равно понадобятся запчасти).
Наверняка рассчитывают в S7 и на рост госзаказа по «основной специальности» — всё же предприятие создавалось изначально не для выпуска электробритв, а для производства узлов управления ракетными комплексами. А недостатка финансирования по этому направлению в ближайшее время быть не должно.
Новосибирск может принять деятельное участие и в строительстве новых гражданских самолетов. В марте начались статические испытания планера Superjet-100 (SSJ-NEW). Фюзеляж и отъемные части крыла самолета доставили с завода ПАО «ОАК» в Комсомольске-на-Амуре, вертикальное и горизонтальное оперение — с Новосибирского авиационного завода.