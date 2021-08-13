«Новый директор отменил удаленку и угрожал увольнением»: сотрудники Natura Siberica опубликовали открытое письмо

— Мы, сотрудники компаний «Натура Сиберика» и «Первое Решение», выражаем свое категорическое несогласие с назначением на пост президента компании Буйлова С. Ю. и официально заявляем об отказе работать под его руководством, — говорится в тексте открытого письма.



Там же указано, что основатель Natura Siberica в 2017 году нанял Сергея Буйлова на должность генерального директора, но уволил через 1 год и 1 месяц «за профнепригодность».



— Именно в тот период, когда Буйлов выполнял функции генерального директора, компания не показывала роста, а продажи упали, — пишут авторы письма.

Они указывают на то, что Сергея Буйлова назначили президентом компании в августе 2021 года. При этом в уставе Natura Siberica не указана такая должность. Назначение сделал новый гендиректор компании Дмитрий Ганзер.

— О появлении нового руководителя сотрудники и даже основатель компании Ирина Трубникова узнали из личных звонков нового президента, в которых он в устной форме отменил введенный ранее из-за COVID-19 удаленный режим работы и угрожал увольнением в случае невыхода в офис всех сотрудников, — говорится в открытом письме.