«Новый директор отменил удаленку и угрожал увольнением»: сотрудники Natura Siberica опубликовали открытое письмо

Работники Natura Siberica сообщили о попытке рейдерского захвата
Сотрудники Natura Siberica заявили, что отказываются работать под руководством нового генерального директора Сергея Буйлова. Они сообщили об этом в открытом письме, которое опубликовали на сайте компании и в корпоративных соцсетях.
По данным сервиса «Контур.Фокус», основатель ООО «Натура Сиберика» Андрей Трубников, который скончался в январе 2021 года, и его супруга Ирина Трубникова зарегистрировали в Новосибирске ООО «Сибирский Вертолет». По данным на 4 августа, генеральный директор фирмы — Дмитрий Ганзер. Он же возглавляет ООО «Натура Сиберика».
— Мы, сотрудники компаний «Натура Сиберика» и «Первое Решение», выражаем свое категорическое несогласие с назначением на пост президента компании Буйлова С. Ю. и официально заявляем об отказе работать под его руководством, — говорится в тексте открытого письма.
Там же указано, что основатель Natura Siberica в 2017 году нанял Сергея Буйлова на должность генерального директора, но уволил через 1 год и 1 месяц «за профнепригодность».
— Именно в тот период, когда Буйлов выполнял функции генерального директора, компания не показывала роста, а продажи упали, — пишут авторы письма.
Они указывают на то, что Сергея Буйлова назначили президентом компании в августе 2021 года. При этом в уставе Natura Siberica не указана такая должность. Назначение сделал новый гендиректор компании Дмитрий Ганзер.
— О появлении нового руководителя сотрудники и даже основатель компании Ирина Трубникова узнали из личных звонков нового президента, в которых он в устной форме отменил введенный ранее из-за COVID-19 удаленный режим работы и угрожал увольнением в случае невыхода в офис всех сотрудников, — говорится в открытом письме.
По словам сотрудников, новое руководство распорядилось отключить пропуска на территорию Ирине Трубниковой и «ведущим сотрудникам компании», остальных лишили доступа к рабочим компьютера.
— В первый день своей работы представители нового руководства также попытались изъять документы в нескольких магазинах и в спа-салоне Natura Siberica, что привело к отключению касс и моментальной остановке обслуживания покупателей. Методы грубого рейдерского захвата компании на этот раз настолько очевидны, что их невозможно скрыть, объяснить или оправдать, — указано в письме.
Письмо с отказом работать под руководством нового президента подписали 164 человека.
На странице «Натура Сиберика» в Instagram появились видео, на которых сотрудница компании, представившаяся Евгенией Симаковой, пытается открыть двери в офисе, но ключ-карта не работает.
Ранее также сменился доверительный управляющий долями Андрея Трубникова: вместо юридического агентства «Сезар консалтинг» и его президента Бориса Любошица нотариус наследственного дела Трубниковых Айгуль Карнаухова назначила управляющим Григория Жданова, сообщает РБК.
НГС не удалось связаться с новым руководством компаний.
Ранее Сергей Буйлов комментировал свое назначение «Ленте»:
— Я намерен очень близко работать с коллективом компании и надеюсь, что вместе мы сделаем все, чтобы созданная Андреем Трубниковым компания продолжала развиваться. Впереди у нас с командой большая работа и сейчас я изучаю состояние дел. Первоочередные задачи — разобраться в происходящем, стабилизировать ситуацию и помочь уникальному коллективу компании пройти через это непростое время.
Доверительный управляющий компании, назначенный новым нотариусом, Григорий Жданов, в разговоре с Forbes рассказывал, что не считает правильным поддерживать кандидатов в президенты компании, предложенных наследниками, из-за возможного конфликта интересов.
При этом представитель совладельцев и наследников компании Ирины и Дмитрия Трубниковых Кирилл Попов в разговоре с Forbes говорил, что «три из четырех наследников» основателя Natura Siberica (за исключением его третьей жены Анастасии Трубниковой) передали Жданову письменные требования назначить президентом компании Ирину Трубникову. Однако Жданов, по словам Попова, «голосовал за предложенную им же кандидатуру».
Ирина Трубникова — первая жена Андрея Трубникова, ей принадлежат доли во всех юридических лицах Natura Siberica. Ее доля в группе составляет около 40%. Ее сыну Дмитрию Трубникову принадлежат 15%.
После смерти Андрея Трубникова в компании начался корпоративный конфликт. Наследники бизнесмена настаивали, что первый доверительный управляющий, назначенный Айгуль Карнауховой, действует против их интересов с целью «захвата» контроля над бизнесом. В связи с этим они подали в суд на юрлица Natura Siberica.
Борьба за доли в бизнесе после смерти основателя сейчас идет среди наследников Дмитрия Босова. Основные активы Дмитрия Босова на данный момент — Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь».
Бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года. В августе стало известно, что его вдова Катерина Босов оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек». Мать и сыновья Дмитрия Босова посчитали это действие неправомерным, так как «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года, а на Катерине Босов женился только в 2016 году. В ноябре прошлого года родственники Дмитрия доказали в суде, что Катерина не имеет прав на 43% группы «Аллтек». После этого вдова Босова подала апелляцию. Она утверждала, что бизнесмен сохранил контроль в «Аллтеке» при допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета.
Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Катерины Босов.
За долю в бизнесе Дмитрия Босова боролась еще одна женщина — Яна Толстая. Она выступала в интересах своего сына Артёма Дмитриевича Вергуна. Женщина заявила о его правах на наследство как внебрачного несовершеннолетнего сына бизнесмена. Тогда мать Босова Людмила, четверо его сыновей от первых двух браков и третья жена Катерина Босов выиграли судебный спор против Толстой.