Прибыль — сотни тысяч. История молодой мамы, которая построила бизнес на леденцах

Наталья Сорокина — обычная девушка из Нижнего Тагила. У нее два образования, любимый муж, маленький сын — и именно декрет когда-то перевернул жизнь семьи. Из него молодая мама вышла уже с собственным делом: красивым, ярким и сладким. Девушка делает леденцы.
За год хобби для друзей превратилось в бизнес для сотен заказчиков, а простая карамель вылилась в настоящие кулинарные шедевры. Наши коллеги из E1.RU рассказывают про этот маленький, но гордый (и очень вкусный) бизнес.
Декрет
Несколько лет назад супруги переехали в Екатеринбург, а в 2020 году Наталья родила сына. Первое время декрет шел как у всех — новые заботы, первые улыбки, бессонные ночи. Однако через год молодой маме стало скучно.
— Я подошла к мужу и так и сказала: мол, хочу чем-то заниматься, разнообразить жизнь. Он взял паузу и ответил: «Дай мне сутки, я подумаю». А следующим вечером предложил: «Начни делать леденцы, петушки на дому, например. Их все любят», — вспоминает Наталья.
Тогда девушка только рассмеялась, но идею все-таки запомнила. А уже через неделю купила специальный ковшик, коврик, формочки, красители и все нужные ингредиенты. Процесс затянул, и молодая мама погрузилась в обучение: она смотрела видео про леденцы, читала рецепты и ежедневно пробовала что-то новое.
О процессе изготовления леденцов Наталья теперь может говорить часами и с упоением.
— Мне нравилось заниматься тем, чего я раньше никогда не делала. Я каждый день работала над тем, чтобы получить идеальную рецептуру, форму и вкус. Я до сих пор с восхищением наблюдаю, как карамель растекается по форме, как образуется отчетливая фигура. Я так увлеклась, мне хотелось всем подряд об этом рассказывать, — поделилась девушка.
Первые леденцы Наталья делала для себя и родственников. Заработало сарафанное радио, начались заказы. А затем она завела аккаунт в Instagram* — и понеслось.
Бизнес
Наталья не ожидала от соцсетей многого — она просто выложила несколько постов с фото. Но внезапно на нее свалился первый большой заказ: 300 красных сердечек для свадьбы. Он покрыл все прежние расходы, а хобби резко превратилось в бизнес.
— Я была безумно счастлива. Но еще я очень волновалось — это ведь такое торжество, оно должно стать для молодоженов лучшим днем в жизни. В итоге всё получилось, была довольна и я, и заказчики, — вспоминает девушка.
Каждое фото красивых сладостей из интернета становилось вызовом. Сначала идеей фикс было научиться делать идеальную карамель, затем — леденцы с картинками внутри, после — абсолютно прозрачную карамель, чтобы эти картинки было видно. Наталья экспериментировала сама, искала информацию в интернете и даже закончила курсы по карамельной флористике, простым языком — по букетам из леденцов.
Леденцы с картинками пришлись по душе компаниям, и на Наталью посыпались заказы от магазинов, банков, РЖД и даже МФЦ. Тут и пригодилось техническое образование: девушка начала сама создавать в редакторах картинки с логотипами, текстами и рамочками. Но в итоге заказов стало так много, что над дизайном теперь трудится отдельная сотрудница.
Стабильная прибыль от леденцов сравнима с хорошей зарплатой:
— Работать с леденцами прибыльно, но это требует много навыков. Особенно для создания леденцов с логотипами. Картинки выглядят несложными, но каждая из них — это разные шрифты, фоны, объекты, композиции. Я досконально знаю Photoshop, изучаю все новые приемы для него. Это непросто, — рассказала кондитер.
Семья и дело
Наталья уверена, что ребенок вовсе не мешает ей развивать бизнес, скорее наоборот — сын создал в ее жизни четкую дисциплину: каждую минуту молодая мама научилась тратить с пользой и для себя, и для него.
— Я занимаюсь леденцами каждый день, но я ни в коем случае не забываю про сына. Мы ходим в бассейн, читаем книжки, играем, рисуем, гуляем. Ему почти три, он уже плавает и отлично разговаривает, я очень им горжусь. А как он любит мамины леденцы! — улыбается Наталья.
Пока что прибыль в
— Я благодарна мужу за его поддержку и заботу. Он также занимается сыном, берет на себя какие-то домашние дела, а главное — он всегда рядом. И, конечно, я хочу сказать спасибо себе за свое упорство, желание и стремление быть лучшей в своем деле. Это и вывело меня на отличные результаты. И, наконец, хочу обратиться к мамочкам, которые также горят каким-то делом или планируют чем-то заняться.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
Мы рассказывали и другие истории о маленьком, но гордом бизнесе. Например, о многодетной маме, которая расписывает квартиры золотом (и неплохо на этом зарабатывает). Или о девушке, которая шьет белье для стриптизерш — и оно получается ну очень красивым.
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