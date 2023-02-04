Прибыль — сотни тысяч. История молодой мамы, которая построила бизнес на леденцах

Декрет

Несколько лет назад супруги переехали в Екатеринбург, а в 2020 году Наталья родила сына. Первое время декрет шел как у всех — новые заботы, первые улыбки, бессонные ночи. Однако через год молодой маме стало скучно.

— Я подошла к мужу и так и сказала: мол, хочу чем-то заниматься, разнообразить жизнь. Он взял паузу и ответил: «Дай мне сутки, я подумаю». А следующим вечером предложил: «Начни делать леденцы, петушки на дому, например. Их все любят», — вспоминает Наталья.