Natura Siberica проиграла иск почти на 3 млрд — компания предупреждала, что это грозит закрытием сети

Суд взыскал с Natura Siberica почти
Арбитражный суд Московской области взыскал почти 3 миллиарда рублей с компании «Первое решение», основного юрлица производителя косметики Natura Siberica, сообщает The Bell со ссылкой на участников процесса.
Как пишет издание, 14 сентября суд частично удовлетворил иск Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) и страховой компании «Ингосстрах» к компании Natura Siberica. Фирма должна выплатить в пользу ДОЗАКЛа и «Ингосстраха» почти 3 миллиарда рублей. Они судились с производителем косметики из-за пожара, произошедшего в марте 2020 года на ДОЗАКЛ, где Natura Siberica арендовала помещения.
Суд постановил взыскать с «Первого решения» 1 миллиард 365 миллионов рублей в пользу завода и 1 миллиард 494 миллиона рублей в пользу страховой. Изначально от компании требовали 4,5 миллиарда, но иск удовлетворили частично.
В картотеке дел арбитражного суда решение пока не отображается.
Для сравнения, по данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Первое решение» за 2020 год составила 6,6 миллиарда, чистый убыток — 387,6 миллиона. Генеральный директор компании — Дмитрий Ганзер, учредители — Ирина, Алексей и Дмитрий Трубниковы.
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск предприятия ДОЗАКЛ и страховщика «Ингосстрах» к основному юрлицу компании Natura Siberica и постановил взыскать в их пользу суммарно почти 3 миллиарда рублей. Разбирательство из-за пожара на одной из площадок компании началось еще до смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова. Как выяснил The Bell, активы Дмитровского завода были оформлены на ООО «
— Мотивировочная часть решения суда должна появиться в течение пяти рабочих дней, до этого комментировать его по существу мы не можем. Ознакомившись с полным текстом решения, сможем его оценить и подать апелляционную жалобу, — рассказал изданию представитель действующего президента Natura Siberica Сергея Буйлова.
При этом в июле 2020 года Natura Siberica, как сообщал Forbes, предупреждала, что из-за проигрыша в суде по этому иску компания может полностью прекратить деятельность, остановить выпуск продукции и работу фирменных магазинов.
По данным сервиса «Контур.Фокус», основатель ООО «Натура Сиберика» Андрей Трубников и его супруга Ирина Трубникова зарегистрировали в Новосибирске ООО «Сибирский Вертолет». По данным на 4 августа, генеральный директор фирмы — Дмитрий Ганзер. Он же возглавляет ООО «Натура Сиберика».
Разбирательства по делу о пожаре начались еще при жизни основателя Natura Siberica Алексея Трубникова в мае прошлого года. Сам пожар произошел 21 марта 2020 года на Дмитровском заводе, часть помещений этого предприятия сдавалась в аренду разным компаниям, в том числе фирме «Первое решение» Трубникова. Арбитражный суд принял исковое заявление о взыскании компенсации в мае 2020 года, в январе
Из-за разбирательств были арестованы все бренды и значительная часть имущества компании.
— Ответчик является компанией, которая производит парфюмерные и косметические средства, и успешность бизнеса ответчика во многом определяется узнаваемостью принадлежащих ему товарных знаков. Таким образом, ключевым активом ответчика являются исключительные права на товарные знаки, без которых компания фактически представляет собой только «корпоративную оболочку», — указано в карточке дела.
Параллельно с судом о пожаре в Natura Siberica идет громкий процесс раздела наследства основателя Natura Siberica Андрея Трубникова, который умер в январе 2021 года.
После смерти Андрея Трубникова в компании начался корпоративный конфликт. Наследники бизнесмена настаивали, что первый доверительный управляющий, назначенный Айгуль Карнауховой, действует против их интересов с целью «захвата» контроля над бизнесом. В связи с этим они подали в суд на юрлица Natura Siberica.
В начале августа сотрудники Natura Siberica заявили, что отказываются работать под руководством нового генерального директора Сергея Буйлова. Они сообщили об этом в открытом письме. Сейчас часть магазинов сети закрылась, в том числе в Новосибирске.