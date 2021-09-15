Natura Siberica проиграла иск почти на 3 млрд — компания предупреждала, что это грозит закрытием сети

Суд постановил взыскать с «Первого решения» 1 миллиард 365 миллионов рублей в пользу завода и 1 миллиард 494 миллиона рублей в пользу страховой. Изначально от компании требовали 4,5 миллиарда, но иск удовлетворили частично.

В картотеке дел арбитражного суда решение пока не отображается.

Для сравнения, по данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Первое решение» за 2020 год составила 6,6 миллиарда, чистый убыток — 387,6 миллиона. Генеральный директор компании — Дмитрий Ганзер, учредители — Ирина, Алексей и Дмитрий Трубниковы.

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск предприятия ДОЗАКЛ и страховщика «Ингосстрах» к основному юрлицу компании Natura Siberica и постановил взыскать в их пользу суммарно почти 3 миллиарда рублей. Разбирательство из-за пожара на одной из площадок компании началось еще до смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова. Как выяснил The Bell, активы Дмитровского завода были оформлены на ООО « Эн+ Рециклинг », который входит в En+ Олега Дерипаски.

— Мотивировочная часть решения суда должна появиться в течение пяти рабочих дней, до этого комментировать его по существу мы не можем. Ознакомившись с полным текстом решения, сможем его оценить и подать апелляционную жалобу, — рассказал изданию представитель действующего президента Natura Siberica Сергея Буйлова.

