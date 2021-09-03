В Новосибирске закрылись магазины Natura Siberica и Organic Kitchen

Ранее новый президент компании Сергей Буйлов сообщал журналистам об остановке выпуска товаров и работы 80 розничных магазинов. По словам Буйлова, это произошло из-за того, что Трубникова расторгла лицензионный договор с основным юрлицом косметической компании на использование брендов Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других.

Трубникова же уверена, что причиной остановки стали ошибки нового руководства.

— Очевидно, что эти люди не могут справиться с управлением такой сложной компанией, как Natura Siberica. Все видят, что сейчас в компании царит хаос, вызванный неправильными решениями и ломкой корпоративной культуры. Сейчас новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, — заявила она.

Она добавила, что за несколько недель из компании уволилось более 100 сотрудников, подрядчики Natura Siberica остались без финансирования, а первые магазины начали закрываться уже через несколько дней после того, как в компании появился новый менеджмент.