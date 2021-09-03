В Новосибирске закрылись магазины Natura Siberica и Organic Kitchen

В Новосибирске остановили работу магазины Natura Siberica в ТРЦ «Галерея Новосибирск» и Organic Shop на Красном проспекте.
Бывшая жена основателя Natura Siberica Ирина Трубникова заявила о том, что в компании «царит хаос» из-за действий новых управленцев. Предпринимательница заявила об этом Forbes.
Всего в Новосибирске два магазина компании, их телефоны не отвечают. В ТРЦ «Галерея Новосибирск» корреспонденту НГС сообщили, что магазин Natura Siberica закрылся вчера и неизвестно, когда он возобновит работу. На двери магазина Organic Shop висит табличка «Закрыто».
Ранее новый президент компании Сергей Буйлов сообщал журналистам об остановке выпуска товаров и работы 80 розничных магазинов. По словам Буйлова, это произошло из-за того, что Трубникова расторгла лицензионный договор с основным юрлицом косметической компании на использование брендов Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других.
Трубникова же уверена, что причиной остановки стали ошибки нового руководства.
— Очевидно, что эти люди не могут справиться с управлением такой сложной компанией, как Natura Siberica. Все видят, что сейчас в компании царит хаос, вызванный неправильными решениями и ломкой корпоративной культуры. Сейчас новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, — заявила она.
Она добавила, что за несколько недель из компании уволилось более 100 сотрудников, подрядчики Natura Siberica остались без финансирования, а первые магазины начали закрываться уже через несколько дней после того, как в компании появился новый менеджмент.
Трубникова намерена возобновить выпуск косметики под брендами Natura Siberica:
— Сейчас мы ведем переговоры с крупными холдингами на предмет поддержки в выпуске продукции под товарными знаками Natura Siberica, Organic Shop и другими нашими брендами. Мы не допустим остановки производственного цикла, о чем поспешил заявить новый менеджмент компании, — заявила она, не уточнив, с кем именно идут переговоры.
Новый президент компании, Сергей Буйлов, назвал обещание не допустить остановки производства «популизмом». По его словам, организация производства косметики занимает от 3 месяцев до года.
— На построение дистрибуции новых продуктов или старых продуктов с новыми штрих-кодами могут уйти месяцы, — отметил он.
Кроме того, источник в Natura Siberica сообщил, что коллектив фирмы направил открытое письмо бизнес-омбудсмену Борису Титову. В нем сотрудники просят оказать «поддержку в сопротивлении противоправным действиям Ирины Трубниковой». В письме, пишет Forbes, указано, что Трубникова вместе с лояльными сотрудниками «делают всё, чтобы препятствовать обычной бесперебойной работе Natura Siberica и завладеть контролем над бизнесом».
По данным сервиса «Контур.Фокус», основатель ООО «Натура Сиберика» Андрей Трубников, который скончался в январе 2021 года, и его супруга Ирина Трубникова зарегистрировали в Новосибирске ООО «Сибирский Вертолет». По данным на 4 августа, генеральный директор фирмы — Дмитрий Ганзер. Он же возглавляет ООО «Натура Сиберика».
Ирина Трубникова — первая жена Андрея Трубникова, ей принадлежат доли во всех юридических лицах Natura Siberica. Ее доля в группе составляет около 40%. Ее сыну Дмитрию Трубникову принадлежат 15%.
После смерти Андрея Трубникова в компании начался корпоративный конфликт. Наследники бизнесмена настаивали, что первый доверительный управляющий, назначенный Айгуль Карнауховой, действует против их интересов с целью «захвата» контроля над бизнесом. В связи с этим они подали в суд на юрлица Natura Siberica.
В начале августа сотрудники Natura Siberica заявили, что отказываются работать под руководством нового генерального директора Сергея Буйлова. Они сообщили об этом в открытом письме, которое опубликовали на сайте компании и в корпоративных соцсетях. Его подписали 164 человека. Работники сообщали, что новое руководство распорядилось отключить пропуска на территорию Ирине Трубниковой и «ведущим сотрудникам компании», остальных лишили доступа к рабочим компьютерам.