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Первая жена основателя Natura Siberica взяла контроль над производством

Ее официальное заявление опубликовали в Instagram-аккаунте бренда

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Ирина Трубникова сообщила, что приняла решение «ограничить рейдеров, захвативших Natura Siberica»

Ирина Трубникова сообщила, что приняла решение «ограничить рейдеров, захвативших Natura Siberica»

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Имущество Natura Siberica передано под контроль бывшей жены основателя компании Андрея Трубникова Ирине Трубниковой. Об этом женщина сообщила РИА Новости. Также соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте бренда.

По данным сервиса «Контур.Фокус», основатель ООО «Натура Сиберика» Андрей Трубников, который скончался в январе 2021 года, и его супруга Ирина Трубникова зарегистрировали в Новосибирске ООО «Сибирский Вертолет». По данным на 4 августа, генеральный директор фирмы — Дмитрий Ганзер. Он же возглавляет ООО «Натура Сиберика».

Ирина Трубникова — первая жена Андрея Трубникова, ей принадлежат доли во всех юридических лицах Natura Siberica. Ее доля в группе составляет около 40%. Ее сыну Дмитрию Трубникову принадлежат 15%.

После смерти Андрея Трубникова в компании начался корпоративный конфликт. Наследники бизнесмена настаивали, что первый доверительный управляющий, назначенный Айгуль Карнауховой, действует против их интересов с целью «захвата» контроля над бизнесом. В связи с этим они подали в суд на юрлица Natura Siberica.

В начале августа сотрудники Natura Siberica заявили, что отказываются работать под руководством нового генерального директора Сергея Буйлова. Они сообщили об этом в открытом письме, которое опубликовали на сайте компании и в корпоративных соцсетях. Его подписали 164 человека. Работники сообщали, что новое руководство распорядилось отключить пропуска на территорию Ирине Трубниковой и «ведущим сотрудникам компании», остальных лишили доступа к рабочим компьютерам.

Сегодня Ирина Трубникова обратилась к людям с официальным заявлением. Согласно информации бренда со страницы в соцсетях, решение о передаче контроля над имуществом компании было передано Трубниковой на основании определения Бабушкинского районного суда Москвы и предписания следственных органов. Решение вынесли в рамках уголовного дела о пожаре на заводе в 2020 году.

Сама Ирина Трубникова, пишут РИА Новости, прибыла на завод, где была составлена опись оборудования. Сейчас оно находится под арестом, а Ирина Трубникова считается ответственным хранителем.

— Я с глубокой тревогой смотрю на события, происходящие вокруг Natura Siberica. Под угрозой находится дело всей моей жизни, которое я начинала вместе с Андреем Вадимовичем, а также профессиональное будущее моих сотрудников, которые за долгие годы совместной работы стали частью нашей большой семьи. Меня возмущают методы людей, которые, используя юридические формальности, захватили управление компанией, и чьи действия ведут к гибели созданного нами уникального российского бренда. В этой связи я приняла важное решение: ограничить рейдеров, захвативших Natura Siberica, в правах пользования товарными знаками и вместе с моими партнерами возродить выдающуюся российскую компанию! — сообщила Ирина Трубникова в открытом письме.

Ранее доверительный управляющий компании, назначенный новым нотариусом, Григорий Жданов в разговоре с Forbes рассказывал, что не считает правильным поддерживать кандидатов в президенты компании, предложенных наследниками, из-за возможного конфликта интересов.

Корреспондент НГС связалась с Борисом Любшицем, бывшим доверительным управляющим долями покойного Андрея Трубникова. Он находился на своей должности вплоть до 2 июня.

Борис Любшиц поделился тем, что происходило в компании после смерти владельца бизнеса Андрея Трубникова. По его мнению, Ирина Трубникова «лукавит», рассказывая о конфликте:

— Когда умирает владелец бизнеса, нотариус назначает доверительного управляющего. Наследники не договорились между собой. Ирина Трубникова говорит — вот, нотариус такая-сякая, большинство было за меня. Какая разница, большинство или меньшинство? Есть закон — либо всё, либо ничего. Это первое. Второе — нотариус не имеет права назначить того, кого уже предлагали, но не утвердили.

Бывший доверительный управляющий сообщил, что, когда его назначили на эту должность, в здание компании не пустили:

— Нас физически не пустили в здание. Задача доверительного управляющего очень простая — нужно сделать аудит и оценку. И всем наследникам сказать — ваша доля стоит столько-то, она в безопасности, не разворовывается, через полгода вы ее получите, для этого надо сделать то-то. Нам же ничего не показали.

Борис Любшиц написал нотариусу заявление с просьбой снять с него обязанности, а затем нотариус назначил других людей. Им, сообщил Борис Любшиц, опять не предоставили документы, поэтому их стали забирать.

Борьба за доли в бизнесе после смерти основателя сейчас идет среди наследников Дмитрия Босова. Основные активы Дмитрия Босова на данный момент — Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь».

Бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года. В августе стало известно, что его вдова Катерина Босов оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек». Мать и сыновья Дмитрия Босова посчитали это действие неправомерным, так как «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года, а на Катерине Босов женился только в 2016 году. В ноябре прошлого года родственники Дмитрия доказали в суде, что Катерина не имеет прав на 43% группы «Аллтек». После этого вдова Босова подала апелляцию. Она утверждала, что бизнесмен сохранил контроль в «Аллтеке» при допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета.

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Катерины Босов.

За долю в бизнесе Дмитрия Босова боролась еще одна женщина — Яна Толстая. Она выступала в интересах своего сына Артема Дмитриевича Вергуна. Женщина заявила о его правах на наследство как внебрачного несовершеннолетнего сына бизнесмена. Тогда мать Босова Людмила, четверо его сыновей от первых двух браков и третья жена Катерина Босов выиграли судебный спор против Толстой.

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наследствоNatura Siberica
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