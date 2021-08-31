Первая жена основателя Natura Siberica взяла контроль над производством

Ирина Трубникова — первая жена Андрея Трубникова, ей принадлежат доли во всех юридических лицах Natura Siberica. Ее доля в группе составляет около 40%. Ее сыну Дмитрию Трубникову принадлежат 15%.



После смерти Андрея Трубникова в компании начался корпоративный конфликт. Наследники бизнесмена настаивали, что первый доверительный управляющий, назначенный Айгуль Карнауховой, действует против их интересов с целью «захвата» контроля над бизнесом. В связи с этим они подали в суд на юрлица Natura Siberica.



В начале августа сотрудники Natura Siberica заявили, что отказываются работать под руководством нового генерального директора Сергея Буйлова. Они сообщили об этом в открытом письме, которое опубликовали на сайте компании и в корпоративных соцсетях. Его подписали 164 человека. Работники сообщали, что новое руководство распорядилось отключить пропуска на территорию Ирине Трубниковой и «ведущим сотрудникам компании», остальных лишили доступа к рабочим компьютерам.

Сегодня Ирина Трубникова обратилась к людям с официальным заявлением. Согласно информации бренда со страницы в соцсетях, решение о передаче контроля над имуществом компании было передано Трубниковой на основании определения Бабушкинского районного суда Москвы и предписания следственных органов. Решение вынесли в рамках уголовного дела о пожаре на заводе в 2020 году.