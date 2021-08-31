Первая жена основателя Natura Siberica взяла контроль над производством

Имущество Natura Siberica передано под контроль бывшей жены основателя компании Андрея Трубникова Ирине Трубниковой. Об этом женщина сообщила РИА Новости. Также соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте бренда.
По данным сервиса «Контур.Фокус», основатель ООО «Натура Сиберика» Андрей Трубников, который скончался в январе 2021 года, и его супруга Ирина Трубникова зарегистрировали в Новосибирске ООО «Сибирский Вертолет». По данным на 4 августа, генеральный директор фирмы — Дмитрий Ганзер. Он же возглавляет ООО «Натура Сиберика».
Ирина Трубникова — первая жена Андрея Трубникова, ей принадлежат доли во всех юридических лицах Natura Siberica. Ее доля в группе составляет около 40%. Ее сыну Дмитрию Трубникову принадлежат 15%.
После смерти Андрея Трубникова в компании начался корпоративный конфликт. Наследники бизнесмена настаивали, что первый доверительный управляющий, назначенный Айгуль Карнауховой, действует против их интересов с целью «захвата» контроля над бизнесом. В связи с этим они подали в суд на юрлица Natura Siberica.
В начале августа сотрудники Natura Siberica заявили, что отказываются работать под руководством нового генерального директора Сергея Буйлова. Они сообщили об этом в открытом письме, которое опубликовали на сайте компании и в корпоративных соцсетях. Его подписали 164 человека. Работники сообщали, что новое руководство распорядилось отключить пропуска на территорию Ирине Трубниковой и «ведущим сотрудникам компании», остальных лишили доступа к рабочим компьютерам.
Сегодня Ирина Трубникова обратилась к людям с официальным заявлением. Согласно информации бренда со страницы в соцсетях, решение о передаче контроля над имуществом компании было передано Трубниковой на основании определения Бабушкинского районного суда Москвы и предписания следственных органов. Решение вынесли в рамках уголовного дела о пожаре на заводе в 2020 году.
Сама Ирина Трубникова, пишут РИА Новости, прибыла на завод, где была составлена опись оборудования. Сейчас оно находится под арестом, а Ирина Трубникова считается ответственным хранителем.
— Я с глубокой тревогой смотрю на события, происходящие вокруг Natura Siberica. Под угрозой находится дело всей моей жизни, которое я начинала вместе с Андреем Вадимовичем, а также профессиональное будущее моих сотрудников, которые за долгие годы совместной работы стали частью нашей большой семьи. Меня возмущают методы людей, которые, используя юридические формальности, захватили управление компанией, и чьи действия ведут к гибели созданного нами уникального российского бренда. В этой связи я приняла важное решение: ограничить рейдеров, захвативших Natura Siberica, в правах пользования товарными знаками и вместе с моими партнерами возродить выдающуюся российскую компанию! — сообщила Ирина Трубникова в открытом письме.
Ранее доверительный управляющий компании, назначенный новым нотариусом, Григорий Жданов в разговоре с Forbes рассказывал, что не считает правильным поддерживать кандидатов в президенты компании, предложенных наследниками, из-за возможного конфликта интересов.
Корреспондент НГС связалась с Борисом Любшицем, бывшим доверительным управляющим долями покойного Андрея Трубникова. Он находился на своей должности вплоть до 2 июня.
Борис Любшиц поделился тем, что происходило в компании после смерти владельца бизнеса Андрея Трубникова. По его мнению, Ирина Трубникова «лукавит», рассказывая о конфликте:
— Когда умирает владелец бизнеса, нотариус назначает доверительного управляющего. Наследники не договорились между собой. Ирина Трубникова говорит — вот, нотариус такая-сякая, большинство было за меня. Какая разница, большинство или меньшинство? Есть закон — либо всё, либо ничего. Это первое. Второе — нотариус не имеет права назначить того, кого уже предлагали, но не утвердили.
Бывший доверительный управляющий сообщил, что, когда его назначили на эту должность, в здание компании не пустили:
— Нас физически не пустили в здание. Задача доверительного управляющего очень простая — нужно сделать аудит и оценку. И всем наследникам сказать — ваша доля стоит столько-то, она в безопасности, не разворовывается, через полгода вы ее получите, для этого надо сделать то-то. Нам же ничего не показали.
Борис Любшиц написал нотариусу заявление с просьбой снять с него обязанности, а затем нотариус назначил других людей. Им, сообщил Борис Любшиц, опять не предоставили документы, поэтому их стали забирать.
Борьба за доли в бизнесе после смерти основателя сейчас идет среди наследников Дмитрия Босова. Основные активы Дмитрия Босова на данный момент — Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь».
Бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года. В августе стало известно, что его вдова Катерина Босов оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек». Мать и сыновья Дмитрия Босова посчитали это действие неправомерным, так как «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года, а на Катерине Босов женился только в 2016 году. В ноябре прошлого года родственники Дмитрия доказали в суде, что Катерина не имеет прав на 43% группы «Аллтек». После этого вдова Босова подала апелляцию. Она утверждала, что бизнесмен сохранил контроль в «Аллтеке» при допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета.
Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Катерины Босов.
За долю в бизнесе Дмитрия Босова боролась еще одна женщина — Яна Толстая. Она выступала в интересах своего сына Артема Дмитриевича Вергуна. Женщина заявила о его правах на наследство как внебрачного несовершеннолетнего сына бизнесмена. Тогда мать Босова Людмила, четверо его сыновей от первых двух браков и третья жена Катерина Босов выиграли судебный спор против Толстой.