В Новосибирске банкротят известную сеть кофеен — от нее требуют вернуть займ в 16 миллионов

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве компании «Кофе Коллектив», принадлежащей бывшему топ-менеджеру Traveler's Coffee, основателю сети кофеен Coffee Collective Алексею Нагибину. Сумма долга организации превышает 16 миллионов рублей.
Соответствующее заявление появилось на сайте «Электронное правосудие» 27 марта. Согласно документом, истцом выступает ООО «Энергетическая компания Сибмайнинг», сумма исковых требований к организации составляет 16,4 миллиона рублей. Сейчас заявление не принято в производство судом, детали иска не сообщаются. Сама компания признана банкротом.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Кофе Коллектив» зарегистрировано в Новосибирске, соучредителями компании выступают Зуева Мария (50%) и Алексей Нагибин — экс-директор по развитию компании «Трэвэлерс кофе» Алексей Нагибин (50%). Мария Зуева (Катомина) и Алексей Нагибин являются совладельцами еще трех организаций, в том числе ООО «Кофе Коллектив Ростерс», ООО «Гедонизм», ООО «Кофе Коллектив Брю Бар». Компания «Кофе Коллектив Брю Бар» упоминается в документах на сайте сети кофеен Coffee Collective.
НГС обратился к Алексею Нагибину с просьбой прокомментировать иск, но на момент публикации предприниматель не ответил журналисту. Как сообщил конкурсный управляющий ООО «Энергетическая компания Сибмайнинг» Георгий Семенов, компания подала иск с целью взыскать средства, которые организация перечислила «Кофе Коллективу» по договору займа незадолго до своего банкротства.
По данным из документов суда, компании аффилированы через учредителей: совладелец «Кофе Коллектива» Мария Зуева (Катомина) оказалась полнокровной сестрой основного учредителя ООО «ЭК Сибмайнинг».
На сайте «Контур.Фокус» сообщается, что в 2021 году ООО «Энергетическая компания Сибмайнинг» было признано банкротом, в отношении его открыли конкурсное производство. Конкурсным управляющим компании является Георгий Семенов, 75% организации принадлежат Денису Молчанову.
— Выявлены средства, которые перечислялись в пользу «Кофе Коллектива» по договорам займа под 0,001% — фактически нулевой процент. В ситуации, когда компания практически не погашала долги перед кредиторами, — сообщил Георгий Семенов.
По словам специалиста, компания «Кофе Коллектив» частично вернула средства, но большая часть денег так и не была перечислена ООО «ЭК Сибмайнинг». В результате суд пришел к выводу, что «сделка была направлена для причинения определенного вреда кредиторам должника», сообщил Георгий Семенов.
— Нужно учитывать, что компании аффилированы через участников, из-за чего есть связи и возможности влиять на принятие решений внутри организации. Суд удовлетворил заявление, признав сделку по перечислениям недействительной, и обязал вернуть средства, — уточнил Георгий Семенов. — Деньги они не вернули, и сейчас на «Кофе Коллектив» подано заявление о банкротстве.
Отметим, соответствующий иск рассмотрел в 2022 году арбитражный суд Новосибирской области. Согласно документам, ООО «Кофе Коллектив» вернуло организации 10,3 миллиона рублей, но не сделала возврат еще 16,4 миллиона рублей. Между тем уточняется, что фирма заявила о возврате средств в пользу лица, которому уступили право требований — ООО «Горизонт», но суд не согласился с требованиями.
Первая кофейня Coffee Collective появилась в Новосибирске на Красном проспекте в 2016 году, второе заведение открылось на улице Ленина в 2018 году.
На сайте сети кофеен указано, что в Новосибирске всего работает четыре Coffee Collective, в том числе на Октябрьской магистрали и Морском проспекте. В 2019 году сеть кофеен Coffee Collective вышла в Кузбасс, открыв заведение в Шерегеше.
В конце 2022 года в Новосибирске выставили на продажу ресторан авторской кухни «Сытый прайд». За готовый бизнес в Заельцовском районе города потребовали 20 миллионов рублей.