В Новосибирске банкротят известную сеть кофеен — от нее требуют вернуть займ в 16 миллионов

На сайте сети кофеен указано, что в Новосибирске всего работает четыре Coffee Collective, в том числе на Октябрьской магистрали и Морском проспекте. В 2019 году сеть кофеен Coffee Collective вышла в Кузбасс, открыв заведение в Шерегеше.



В конце 2022 года в Новосибирске выставили на продажу ресторан авторской кухни «Сытый прайд». За готовый бизнес в Заельцовском районе города потребовали 20 миллионов рублей.

