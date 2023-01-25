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Спецоперация на Украине

Decathlon решил продать бизнес в России — в Новосибирске магазин не проработал и года

Стоимость всей сети в России оценивается в 13–15 млрд

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Новосибирский магазин Decathlon не успел проработать и года

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Французская сеть спортивных товаров Decathlon решила продать свой бизнес в России, пишет РБК со ссылкой на два источника в крупных торговых сетях и два источника в консалтинговых компаниях.

— Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком, сообщили три собеседника. По словам еще одного источника, ритейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость, — передает издание.

Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценивает бизнес Decathlon в России в 13–15 млрд руб., пишет РБК.

Decathlon — один из крупнейших продавцов спортивных товаров в мире. Это один из проектов семьи Мюлье. В Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен».

В Новосибирске магазин Decathlon открылся в конце ноября 2021 года. Тогда бизнесмены говорили, что планируют открыть еще минимум два гипермаркета. Как открывался магазин в Новосибирске и с какими проблемами они сталкивались, можно почитать в репортаже Стаса Соколова.

НГС направил запрос в пресс-службу сети, чтобы уточнить, что будет с магазином в Новосибирске.

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В марте 2022 года сеть сообщила о приостановке работы в России. В качестве причины компания указала, что «условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России» из-за международных санкций. В Новосибирске магазин закрылся 24 апреля. За несколько дней до закрытия НГС решил побывать в магазине.

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