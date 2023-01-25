Decathlon решил продать бизнес в России — в Новосибирске магазин не проработал и года

В марте 2022 года сеть сообщила о приостановке работы в России. В качестве причины компания указала, что «условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России» из-за международных санкций. В Новосибирске магазин закрылся 24 апреля. За несколько дней до закрытия НГС решил побывать в магазине.