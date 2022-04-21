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Тема дняАкция против точечной застройки
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Decathlon останавливает работу в Новосибирске — что осталось на полупустых полка за 4 дня до закрытия

Магазин испытывает проблемы с поставками товара

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С 24 апреля сделать покупки в Decathlon будет невозможно

С 24 апреля сделать покупки в Decathlon будет невозможно

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С 24 апреля французская сеть Decathlon временно закрывает свой магазин в Новосибирске. Сделать покупки онлайн и офлайн будет уже невозможно. В качестве причины закрытия компания указала, что «условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России» из-за международных санкций.

Вчера, 20 апреля, НГС решил побывать в магазине, чтобы увидеть, как обстоят дела у Decathlon незадолго до закрытия. Ассортимент значительно сократился, большая часть магазина выглядит опустевшей, а на многие товары действуют различные акции и скидки.

Закрывается магазин из-за проблем с поставками

Закрывается магазин из-за проблем с поставками

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Большая часть магазина выглядит опустевшей

Большая часть магазина выглядит опустевшей

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Сейчас на многие товары действуют различные акции и скидки

Сейчас на многие товары действуют различные акции и скидки

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В Decathlon был большой ассортимент товаров для разных видов спорта

В Decathlon был большой ассортимент товаров для разных видов спорта

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— О закрытии магазина я слышал еще в марте, но надеялся, что может и не закроют. Конечно, очень жаль, потому что магазин очень хороший. Здесь может представлены не самые популярные бренды, но тут было отличное соотношение цены и качества и большой ассортимент, — рассказал покупатель Игорь, с которым корреспондент НГС встретился в магазине.

Decathlon пообещал, что исполнит все обязательства по гарантии на товары и по заказам, которые будут сделаны до момента закрытия магазина

Decathlon пообещал, что исполнит все обязательства по гарантии на товары и по заказам, которые будут сделаны до момента закрытия магазина

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Возобновит работу магазин, как только внешние условия позволят возобновить поставку товаров

Возобновит работу магазин, как только внешние условия позволят возобновить поставку товаров

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Также компания планирует поддерживать 2,5 тысячи своих сотрудников по всей России, выплачивая им зарплату

Также компания планирует поддерживать 2,5 тысячи своих сотрудников по всей России, выплачивая им зарплату

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До приостановки деятельности магазин планирует работать в обычном режиме

До приостановки деятельности магазин планирует работать в обычном режиме

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В период временного закрытия гарантия на все товары будет действовать

В период временного закрытия гарантия на все товары будет действовать

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Все заказы, сделанные в интернет-магазине до момента закрытия, также будут выполнены

Все заказы, сделанные в интернет-магазине до момента закрытия, также будут выполнены

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Сотрудники ситуацию с закрытием магазина и свое нынешнее положение комментировать отказались. НГС отправил запрос в компанию, однако на момент подготовки материала ответ не пришел.

В Новосибирске магазин Decathlon открылся в конце ноября прошлого года. Тогда бизнесмены говорили, что планируют открыть еще минимум два гипермаркета. Сеть Decathlon — один из проектов семьи Мюлье. В Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен». Как открывался магазин в Новосибирске и с какими проблемами они сталкивались, можно прочитать в репортаже Стаса Соколова.

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