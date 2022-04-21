Decathlon останавливает работу в Новосибирске — что осталось на полупустых полка за 4 дня до закрытия
Магазин испытывает проблемы с поставками товара
С 24 апреля французская сеть Decathlon временно закрывает свой магазин в Новосибирске. Сделать покупки онлайн и офлайн будет уже невозможно. В качестве причины закрытия компания указала, что «условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России» из-за международных санкций.
Вчера, 20 апреля, НГС решил побывать в магазине, чтобы увидеть, как обстоят дела у Decathlon незадолго до закрытия. Ассортимент значительно сократился, большая часть магазина выглядит опустевшей, а на многие товары действуют различные акции и скидки.
— О закрытии магазина я слышал еще в марте, но надеялся, что может и не закроют. Конечно, очень жаль, потому что магазин очень хороший. Здесь может представлены не самые популярные бренды, но тут было отличное соотношение цены и качества и большой ассортимент, — рассказал покупатель Игорь, с которым корреспондент НГС встретился в магазине.
Сотрудники ситуацию с закрытием магазина и свое нынешнее положение комментировать отказались. НГС отправил запрос в компанию, однако на момент подготовки материала ответ не пришел.
В Новосибирске магазин Decathlon открылся в конце ноября прошлого года. Тогда бизнесмены говорили, что планируют открыть еще минимум два гипермаркета. Сеть Decathlon — один из проектов семьи Мюлье. В Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен». Как открывался магазин в Новосибирске и с какими проблемами они сталкивались, можно прочитать в репортаже Стаса Соколова.