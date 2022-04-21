Decathlon останавливает работу в Новосибирске — что осталось на полупустых полка за 4 дня до закрытия

С 24 апреля французская сеть Decathlon временно закрывает свой магазин в Новосибирске. Сделать покупки онлайн и офлайн будет уже невозможно. В качестве причины закрытия компания указала, что «условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России» из-за международных санкций.

Вчера, 20 апреля, НГС решил побывать в магазине, чтобы увидеть, как обстоят дела у Decathlon незадолго до закрытия. Ассортимент значительно сократился, большая часть магазина выглядит опустевшей, а на многие товары действуют различные акции и скидки.