В Wildberries объяснили ситуацию с огромными штрафами для новосибирского предпринимателя

— Данная проблема возникла неслучайно. Как и любая логистическая или курьерская компания, мы оказываем продавцам услуги по доставке товаров в соответствии с их габаритами, ежедневно мы отправляем покупателям около 10 миллионов товаров с наших складов <…> поэтому измерение каждого товара нами в ручном режиме, как это происходит на почте или в логистической компании, привело бы к серьезному удорожанию логистики для продавцов и стоимости доставки для покупателей, а также существенно бы снизило скорость доставки. Поэтому мы доверяем нашим продавцам и принимаем товары в соответствии с их размерами. Часть предпринимателей, к сожалению, злоупотребляет этим удобным сервисом и, обманывая нас, пытаются получить более низкие тарифы на перевозку товаров. <…> Мы получали товары с занижением размеров до четырех раз! В итоге убытки несли не только мы, но и наши партнеры-перевозчики… <…> Мы понимаем, что иногда продавец может ошибиться с указанием размеров, и в случае их расхождения до 10% от заявленного объема мы не просим внести доплату, — рассказал Прокопьев.

