В Wildberries объяснили ситуацию с огромными штрафами для новосибирского предпринимателя

Компания Wildberries прокомментировала историю с гигантскими штрафами новосибирского предпринимателя Дмитрия Канищева. Напомним, статья про то, как Wildberries наложила на продавца штраф, равный его доходу, была опубликована на НГС сегодня, 16 декабря.
Объяснил ситуацию корреспонденту НГС руководитель пресс-службы Wildberries Валерий Прокопьев, который первым делом уточнил, что компания отменила доплаты за неверно указанные габариты товаров. Доплатами Прокопьев назвал штрафы, о которых в статье рассказал предприниматель Канищев.
— Данная проблема возникла неслучайно. Как и любая логистическая или курьерская компания, мы оказываем продавцам услуги по доставке товаров в соответствии с их габаритами, ежедневно мы отправляем покупателям около 10 миллионов товаров с наших складов <…> поэтому измерение каждого товара нами в ручном режиме, как это происходит на почте или в логистической компании, привело бы к серьезному удорожанию логистики для продавцов и стоимости доставки для покупателей, а также существенно бы снизило скорость доставки. Поэтому мы доверяем нашим продавцам и принимаем товары в соответствии с их размерами. Часть предпринимателей, к сожалению, злоупотребляет этим удобным сервисом и, обманывая нас, пытаются получить более низкие тарифы на перевозку товаров. <…> Мы получали товары с занижением размеров до четырех раз! В итоге убытки несли не только мы, но и наши партнеры-перевозчики… <…> Мы понимаем, что иногда продавец может ошибиться с указанием размеров, и в случае их расхождения до 10% от заявленного объема мы не просим внести доплату, — рассказал Прокопьев.
Каким образом гигантские штрафы были ошибочно начислены новосибирскому продавцу, представитель Wildberries не пояснил.
В начале декабря НГС рассказал, получится ли заработать сотни тысяч рублей у заполнителей карточек электронных магазинов на маркетплейсах.