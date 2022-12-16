Дикие штрафы «диких ягод». Wildberries забрал у новосибирского предпринимателя почти всё, что тот заработал

Новосибирский предприниматель Дмитрий Канищев сотрудничает с Wildberries давно: поставляет наборы для раскрашивания картин. И до сих пор серьезных проблем в общении с этим маркетплейсом у него не было. Но в начале декабря бизнесмена оштрафовали на платформе для электронной торговли на сумму, которая перекрыла почти всё, что он заработал. Причем сам Канищев утверждает, что нарушений с его стороны нет, а Wildberries повел себя странно: сначала оштрафовал предпринимателя, потом признал свою ошибку и оштрафовал снова, но уже на сумму в два раза большую якобы ошибочного штрафа. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, за что Дмитрия Канищева наказали почти на весь его заработок и почему этот скандал обещает стать громким и общероссийским.
Дикий штраф от «диких ягод»
У новосибирского предпринимателя Дмитрия Канищева ИП. Он выпускает известные наборы по раскраске картин «Мы рисуем.РФ», где на холсте контурно напечатано какое-то изображение с делением рисунка на пронумерованные участки. Когда эти участки закрашиваются красками в соответствии с указанными номерами, получается копия известного изображения.
Как рассказал сам Дмитрий, он долгое время сотрудничает и продает свою продукцию через площадки для электронных торгов Ozon и Wildberries. И если с первым маркетплейсом проблем нет, то с Wildberries в той или иной степени они существовали давно, но всё совсем «сломалось» в начале декабря.
— Непонятная история происходит уже давно: сколько работаем с ним (Wildberries. — Прим. ред.), столько аномалия и происходит. Наверное, года три работаем. Просто до этого аномалии были в виде некорректных расчетов: наш специалист постоянно пишет им в поддержку: вы здесь неправильно посчитали, тут два раза с нас вычли, тут еще что-нибудь… Это бесконечный процесс, к этому можно привыкнуть, но не получается. Потому что совсем недавно ставки выросли, — рассказывает корреспонденту НГС Дмитрий Канищев.
Еженедельные отчеты, сообщил бизнесмен, обычно расходились на какие-то небольшие суммы — три-пять тысяч рублей. Специалисты Канищева успешно разбирали с техподдержкой Wildberries каждый случай. А в конце ноября, заметил мужчина, ставки выросли.
— За неделю с 28 ноября по 4 декабря нам недоплатили в компанию 500 с копейками тысяч рублей. За реализованный наш товар. Сослались якобы на штрафы за нарушение описания габаритов товара, — рассказал предприниматель.
Причем, как заметил Канищев, всего за эту неделю он продал товара примерно на 600 тысяч рублей: после вычета штрафа в 505 тысяч рублей ему выплатили остаток — 86 тысяч.
Специалисты Wildberries начислили штрафы за каждую коробку с якобы неправильными размерами. Причем сумма штрафа за одну позицию доходила до 10 тысяч рублей. Но все эти расчеты, уточнил предприниматель, не соответствуют действительности. Например, размер их набора: 50 сантиметров на 40 сантиметров и на 3 сантиметра, а в отчете маркетплейса может быть указан такой: 50 на 40 и на 40.
— Мы написали обращение в техподдержку [Wildberries]. Привели свои факты, показали им на их ошибки в таблице. <…> После этого на портале появился общий ответ, что они признали свою ошибку и сумма будет возвращена... Там не только у нас были претензии <…> Проходит следующая неделя. И за неделю, с 5 по 11 декабря, с нас вычли уже миллион! Конечно, мы и здесь сразу написали претензию, но ответа никакого нет, — возмущается предприниматель.
Второй штраф выписали якобы за точно такое же нарушение: нарушения в описании габаритов товара. Второй штраф оказался даже больше, чем Канищев смог заработать за неделю: предприниматель уточняет, что товар у него был продан примерно на сумму в 900 тысяч.
Переписка сотрудников предпринимателя с маркетплейсом и его расчетные таблицы со штрафами в распоряжении НГС имеются.
Бунт продавцов и позиция Wildberries
Корреспондент НГС отправил журналистский запрос в Wildberries сразу по двум адресам: руководителю пресс-службы компании Валерию Прокопьеву и PR-менеджеру. Но на момент публикации материала комментариев от маркетплейса не поступило. Впрочем, это не первый случай, когда компания не отвечает на редакционные запросы: ранее здесь также не отреагировали на вопросы по истории с предполагаемым мошенничеством на торговой площадке.
Издание Forbes рассказало о начавшемся недовольстве столичных продавцов маркетплейса, которые на днях приходили разбираться в московский офис. По мнению издания, проблема началась после того, как Wildberries изменил правила расчета стоимости доставки: раньше она зависела от товарной категории, а теперь — от объема упаковки. В итоге, пишет Forbes, многочисленным продавцам стали приходить многотысячные штрафы на каждую позицию якобы из-за заниженных размеров упаковки. Недовольные продавцы — около двухсот человек с общей суммой штрафа примерно на 42 миллиона рублей — написали жалобы в ФАС и прокуратуру.
В Wildberries признают, что отдельные ошибки были, но они исправлены почти сразу.
«Если продавец не согласен с фактическими размерами вещи, он создает заявку, и мы производим перезамер. Если ошибка допущена нами, мы ее признаем и делаем перерасчет», — цитирует Forbes руководителя пресс-службы компании Валерия Прокопьева.
В конце февраля 2022 года Forbes поставил Wildberries на второе место после «Яндекса» в списке самых богатых компаний Рунета. По данным издания, она оценивается в 7 миллиардов 635 миллионов американских долларов. Владеет и управляет компанией с оборотом 844 миллиарда рублей Татьяна Бакальчук. За год компания выросла примерно в два раза, почти 40% продаж обеспечили категории одежды, обуви и аксессуаров. Покупательская аудитория — 113 миллионов человек, компания работает на рынках 19 стран. Wildberries объединяет
В начале декабря НГС рассказал, получится ли заработать сотни тысяч рублей у заполнителей карточек электронных магазинов на маркетплейсах.