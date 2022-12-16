Дикие штрафы «диких ягод». Wildberries забрал у новосибирского предпринимателя почти всё, что тот заработал

Дикий штраф от «диких ягод»

У новосибирского предпринимателя Дмитрия Канищева ИП. Он выпускает известные наборы по раскраске картин «Мы рисуем.РФ», где на холсте контурно напечатано какое-то изображение с делением рисунка на пронумерованные участки. Когда эти участки закрашиваются красками в соответствии с указанными номерами, получается копия известного изображения.



Как рассказал сам Дмитрий, он долгое время сотрудничает и продает свою продукцию через площадки для электронных торгов Ozon и Wildberries. И если с первым маркетплейсом проблем нет, то с Wildberries в той или иной степени они существовали давно, но всё совсем «сломалось» в начале декабря.

