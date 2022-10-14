Помещение с гостиницей у набережной Оби выставили на продажу в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу два последних этажа четырехэтажного здания на улице Инской в Октябрьском районе. В нем на четвертом этаже находится гостиница «Набережная». Стоимость объекта составляет 92 миллиона рублей.



Информация размещена на сайте N1. По данным продавца, общая площадь объекта недвижимости составляет более 1700 квадратных метров, здание построили в 2010 году. Оно находится на пересечении улиц Инской и Маковского.

