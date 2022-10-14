Помещение с гостиницей у набережной Оби выставили на продажу в Новосибирске
Стоимость коммерческой недвижимости составляет
В Новосибирске выставили на продажу два последних этажа четырехэтажного здания на улице Инской в Октябрьском районе. В нем на четвертом этаже находится гостиница «Набережная». Стоимость объекта составляет 92 миллиона рублей.
Информация размещена на сайте N1. По данным продавца, общая площадь объекта недвижимости составляет более 1700 квадратных метров, здание построили в 2010 году. Оно находится на пересечении улиц Инской и Маковского.
— Продаются 3 и 4-й этажи в четырехэтажном здании. Четвертый этаж занимает гостиница «Набережная», — указано в объявлении.
По данным «Контур.Фокуса», ООО БЦ «Набережная» зарегистрировано в 2015 году в Новосибирске, исполнительным директором компании является Виктор Войнов. 50% доли организации принадлежат Андрею Райкову, оставшиеся 50% — самому обществу. На конец 2020 года выручка ООО БЦ «Набережная» составила 5,1 миллиона рублей, чистая прибыль —
Сообщается, что в гостинице есть 23 номера, в ней находятся конференц-зал, сауна, мини-прачечная и котельная. В гостинице также имеются кухня и кафе. В одном из помещений гостиницы стеклянный потолок.
— Площадь можно рассматривать как готовый бизнес, а также под реализацию собственного бизнеса и идеи, — уточнил продавец.
В федеральном перечне туристических объектов Федерального агентства по туризму указано, что гостинице присвоена категория «две звезды». Она действует до 14 октября этого года. В наименовании юридического лица заведения указано: ООО Бизнес Центр «Набережная».
Напомним, в конце августа в Новосибирске выставили на продажу отель «Добролюбов», который также находится на улице Инской. Его предлагают купить за 120 миллионов рублей.