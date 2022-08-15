Четырехзвездочный действующий отель в Новосибирске продают за 120 миллионов
В отеле есть баня и зал для караоке
В Новосибирске на сайте «Авито» появилось объявление о продаже отеля «Добролюбов», который находится на Инской, 143. Как сообщают в объявлении выручка отеля 2,8 миллиона, чистая прибыль — 1,8 миллиона в месяц. Отель предлагают купить за 120 миллионов рублей.
Здание было построено в 2014 году и находится в 700 метрах от метро «Речной вокзал». Рядом со зданием парковка на 12 мест, а в собственности участок 555 кв. м. Отель четырехэтажный. В этом году, 2 августа, отелю была присвоена категория «Четыре звезды».
— В каждом номере собственная кухня с посудой и техникой. Конференц-зал, летняя веранда, зона барбекю, собственная столовая и прачечная. Сауна с комнатой отдыха и гидромассажной ванной, зал для караоке. Процесс работы отеля настроен, возможно управление дистанционно, — сообщают на сайте «Авито».
У отеля, по данным 2ГИС, рейтинг 4,6 из 5 баллов. Как сообщила по номеру телефона администратор отеля «Добролюбов», бизнес зарегистрирован на ИП Дмитрий Горец. Администратор от комментариев отказалась. С владельцем бизнеса связаться не удалось. По данным Контур.Фокус, ИП Дмитрий Горец было создано в 2017 году и зарегистрировано в Барнауле. Основной вид деятельности: аренда и управление недвижимым имуществом.
На сайте «Циан» разместили объявление о сдаче в аренду четырехэтажного здания в центре Новосибирска недалеко от площади Ленина. В этом здании ранее размещались офисы Сибирского таможенного управления, которые переехали из-за оптимизации расходов.