Четырехзвездочный действующий отель в Новосибирске продают за 120 миллионов

В Новосибирске на сайте «Авито» появилось объявление о продаже отеля «Добролюбов», который находится на Инской, 143. Как сообщают в объявлении выручка отеля 2,8 миллиона, чистая прибыль — 1,8 миллиона в месяц. Отель предлагают купить за 120 миллионов рублей.

Здание было построено в 2014 году и находится в 700 метрах от метро «Речной вокзал». Рядом со зданием парковка на 12 мест, а в собственности участок 555 кв. м. Отель четырехэтажный. В этом году, 2 августа, отелю была присвоена категория «Четыре звезды».