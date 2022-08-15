Бывшие офисы сибирской таможни в Новосибирске сдают в аренду почти за миллион в месяц

На сайте «Циан» разместили объявление о сдаче в аренду четырехэтажного здания в центре Новосибирска недалеко от площади Ленина. В этом здании ранее размещались офисы Сибирского таможенного управления, которые переехали из-за оптимизации расходов.



По номеру, указанному на сайте, корреспонденту НГС сообщили, что адрес объекта — Октябрьская, 17/1, в объявлении его обещают указать завтра. Кто является владельцем недвижимости, отвечать отказались, ссылаясь на договор о конфиденциальности, но сообщили, что ранее эти помещения были в аренде у Сибирского таможенного управления.