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Бывшие офисы сибирской таможни в Новосибирске сдают в аренду почти за миллион в месяц

В здании есть четыре этажа, подвал и гараж со смотровой ямой

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На главном входе можно разглядеть табличку «Сибирское таможенное управление»

На главном входе можно разглядеть табличку «Сибирское таможенное управление»

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На сайте «Циан» разместили объявление о сдаче в аренду четырехэтажного здания в центре Новосибирска недалеко от площади Ленина. В этом здании ранее размещались офисы Сибирского таможенного управления, которые переехали из-за оптимизации расходов.

По номеру, указанному на сайте, корреспонденту НГС сообщили, что адрес объекта — Октябрьская, 17/1, в объявлении его обещают указать завтра. Кто является владельцем недвижимости, отвечать отказались, ссылаясь на договор о конфиденциальности, но сообщили, что ранее эти помещения были в аренде у Сибирского таможенного управления.

— У нас есть подразделения по нескольким адресам, иногда они перемещаются. Съехали оттуда (с Октябрьской, 17/1. — Прим. ред.), оптимизация расходов, — рассказали НГС в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Как указано в объявлении, здание находится в центре города, его площадь — 1094 кв. м, а стоимость аренды в месяц — 929 тысяч рублей. В здании есть четыре этажа, подвал и гараж со смотровой ямой.

— Здание можно использовать под офисную деятельность, медицинский центр, — сообщают в объявлении.

Год назад НГС изучил объявления на сайте N1.RU о сдаче квартир, за которые просят от 100 тысяч рублей в месяц, чтобы понять, за что берут такие деньги и кто готов за это платить.

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