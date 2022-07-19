Пашинский хаб: на северо-востоке Новосибирска заработал склад онлайн-ритейлера «Ситилинк»

В окрестностях Новосибирска появляется еще один логистический кластер. В комплексе на перекрестке Пашинского шоссе и Северного обхода начал работать складской терминал компании «Ситилинк» площадью 20 тысяч квадратных метров.

Склад «Ситилинка» будет обрабатывать грузы не только для Новосибирской области, но и для соседних регионов. Как рассказал директор по логистике компании Андрей Поляков, здесь можно хранить и обрабатывать одновременно до 50 тысяч товарных позиций и до 500 тысяч изделий. Всего здесь будет работать не менее 200 человек.