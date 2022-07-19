Пашинский хаб: на северо-востоке Новосибирска заработал склад онлайн-ритейлера «Ситилинк»
Ранее здесь же открыли распределительные центры сети «Магнит» и Hoff
В окрестностях Новосибирска появляется еще один логистический кластер. В комплексе на перекрестке Пашинского шоссе и Северного обхода начал работать складской терминал компании «Ситилинк» площадью 20 тысяч квадратных метров.
Склад «Ситилинка» будет обрабатывать грузы не только для Новосибирской области, но и для соседних регионов. Как рассказал директор по логистике компании Андрей Поляков, здесь можно хранить и обрабатывать одновременно до 50 тысяч товарных позиций и до 500 тысяч изделий. Всего здесь будет работать не менее 200 человек.
«Ситилинк» — исторически сеть магазинов бытовой электроники, в последние годы компания позиционирует себя больше как онлайн-ритейлера. В Новосибирске сейчас всего 4 магазина и 16 официальных пунктов выдачи онлайн-заказов.
Комплекс в поселке Садовом под одноименным названием построила компания ПФО «Западная Сибирь». Общие инвестиции в проект должны составить 12 млрд рублей. В комплексе уже работает распределительный центр компании «Тандер» (сеть «Магнит»). В перспективе здесь могут открыть свои распределительные центры сети FixPrice («Бэст Прайс»)
Кроме того, на другой стороне Северного объезда расположен огромный торгово-логистический центр «Нордмолл».