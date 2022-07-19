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Пашинский хаб: на северо-востоке Новосибирска заработал склад онлайн-ритейлера «Ситилинк»

Ранее здесь же открыли распределительные центры сети «Магнит» и Hoff

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Разные типы автопогрузчиков на складе

Разные типы автопогрузчиков на складе

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В окрестностях Новосибирска появляется еще один логистический кластер. В комплексе на перекрестке Пашинского шоссе и Северного обхода начал работать складской терминал компании «Ситилинк» площадью 20 тысяч квадратных метров.

Склад «Ситилинка» будет обрабатывать грузы не только для Новосибирской области, но и для соседних регионов. Как рассказал директор по логистике компании Андрей Поляков, здесь можно хранить и обрабатывать одновременно до 50 тысяч товарных позиций и до 500 тысяч изделий. Всего здесь будет работать не менее 200 человек.

Большая часть товаров хранится на высоких стеллажах

Большая часть товаров хранится на высоких стеллажах

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«Ситилинк» — исторически сеть магазинов бытовой электроники, в последние годы компания позиционирует себя больше как онлайн-ритейлера. В Новосибирске сейчас всего 4 магазина и 16 официальных пунктов выдачи онлайн-заказов.

На складе будут работать не менее 200 человек

На складе будут работать не менее 200 человек

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Комплекс в поселке Садовом под одноименным названием построила компания ПФО «Западная Сибирь». Общие инвестиции в проект должны составить 12 млрд рублей. В комплексе уже работает распределительный центр компании «Тандер» (сеть «Магнит»). В перспективе здесь могут открыть свои распределительные центры сети FixPrice («Бэст Прайс») и т. д. Здесь же уже работают складские терминалы сетей Hoff и RBT.

Кроме того, на другой стороне Северного объезда расположен огромный торгово-логистический центр «Нордмолл».

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