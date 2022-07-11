«Не было никакого бизнес-плана»: как маленький «Цветочный» на Ленина превратился в популярный бренд

Около четырех лет назад Наталья родила сына — Луку.



— Ему было полгода, и тяжесть декрета, мысли о том, что я не реализовала себя, пришли ко мне, — вспоминает Наталья.



Самостоятельно составленные букеты Наталья иногда показывала в соцсетях, и в какой-то момент ей начали писать: мол, хватит уже играть во флориста, пора открыть свой салон.



— У мужа были деньги, вопрос был не в них (Наталья Куркаева замужем за блокирующим новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» и сборной России по волейболу Ильясом Куркаевым. — Прим. ред.), но мне просто было страшно. Когда говорят, что мне из-за этого повезло, я отвечаю, что есть тысячи примеров, когда у мужей есть деньги, но про бизнес их жен никто не знает. Я всё же решилась на этот шаг, потому что понимала, что могу что-то дать людям, нише и миру. Смотрела и понимала, что продают не те цветы, они не так упакованы, как вижу я, сами салоны выглядят не так. Но можно долго об этом думать и ничего не делать, — рассказывает свою историю успеха Наталья Куркаева.