«Не было никакого бизнес-плана»: как маленький «Цветочный» на Ленина превратился в популярный бренд
Площадка перед салоном стала фотозоной — ее можно встретить на множестве снимков новосибирцев
Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» появились несколько новых, одна из которых — «Цветочный салон года». Пока читатели предлагают своих кандидатов, почитайте, какой вдохновляющей может быть история создания подобного бизнеса: мама в декрете открыла магазин, который стал центром притяжения для многих новосибирцев.
«Я не рассчитывала на успех»
Магазин с названием, сразу отражающим свою сферу деятельности, появился в Новосибирске в ноябре 2019 года на улице Ленина. Уже в первые месяцы своей работы он прогремел на весь город, а позже вошел в топ-10 главных бизнес-открытий года по версии третьей «Народной премии НГС».
До открытия своего бизнеса Наталья Куркаева три года работала менеджером в «Леруа Мерлен»: там она руководила продавцами, научилась выстраивать работу команды и системы продаж. Но в ее жизни всегда было много творчества: сибирячка хорошо рисует и любит делать что-то своими руками. Например, ей всегда нравилось самой составлять букеты из цветов.
Около четырех лет назад Наталья родила сына — Луку.
— Ему было полгода, и тяжесть декрета, мысли о том, что я не реализовала себя, пришли ко мне, — вспоминает Наталья.
Самостоятельно составленные букеты Наталья иногда показывала в соцсетях, и в какой-то момент ей начали писать: мол, хватит уже играть во флориста, пора открыть свой салон.
— У мужа были деньги, вопрос был не в них (Наталья Куркаева замужем за блокирующим новосибирского волейбольного клуба «Локомотив» и сборной России по волейболу Ильясом Куркаевым. — Прим. ред.), но мне просто было страшно. Когда говорят, что мне из-за этого повезло, я отвечаю, что есть тысячи примеров, когда у мужей есть деньги, но про бизнес их жен никто не знает. Я всё же решилась на этот шаг, потому что понимала, что могу что-то дать людям, нише и миру. Смотрела и понимала, что продают не те цветы, они не так упакованы, как вижу я, сами салоны выглядят не так. Но можно долго об этом думать и ничего не делать, — рассказывает свою историю успеха Наталья Куркаева.
Однажды, как говорит сама Наталья, всё сошлось: в течение двух недель она нашла помещение, первого флориста себе в команду и четко поняла, что может дать аудитории.
Для открытия салона потребовалось 3 миллиона рублей: 500 тысяч — на первую партию товара, 2,5 миллиона — на аренду, ремонт помещения и остальные расходы. Ремонт Наталья делала вместе с дизайнером. Аренда помещения изначально составляла 100 тысяч в месяц, а потом ее подняли до 150 тысяч.
— Я просто хотела сделать красивое место и привезти цветы, которые люблю. В этом и аномалия этого проекта: я не рассчитывала на успех, не было никакого бизнес-плана. Многие бизнесмены открывают классные проекты, но в итоге о них никто не знает. Да, ты можешь просчитать примерную прибыльность, но откуда ты знаешь, понравится ли это аудитории. Я не рассчитывала, что через четыре месяца у меня будет столько работы, что просто ужас. Я работала не потому, что люблю это делать, а потому что уже были груда ответственности и люди, которые хотели только мои цветы. Можно это было просчитать в бизнес-плане? Нет, конечно, — рассуждает создательница «Цветочного».
Сначала Наталья Куркаева самостоятельно собирала букеты, а сейчас делает это по желанию. Она показывала флористам, как нравится ей, чтобы привить им свое видение:
— Я помню свой первый сборный букет при клиенте — у меня тряслись руки. Мы работали три дня на тот момент, был День матери. Подобное волнение я испытывала еще пару раз, а потом стало нестрашно. Для меня важно было открыться и не искать стиль в процессе, а показать его сразу. Я хотела не блестящие атласные ленты, а матовые, хотела белую бумагу и открытки, которых не было у других.
То, что с ее бизнесом всё будет хорошо, Наталья поняла, когда выложила в соцсети первый круглый букет из кустовых роз в белой бумаге:
— Иногда говорят, что я ничего нового не придумала, так делали и раньше. Возможно, но у меня получилось открыть салон с фирменным стилем, который прослеживается до конца. Таких салонов на рынке действительно мало. Потом многие хотели такой же букет. Приходили и показывали фотографию, а цветы такие уже закончились, и я говорила: «Вам на самом деле нравятся не цветы, а то, как в целом это выглядит. Я сейчас сделаю, и вы поймете». И действительно, людям нравилось.
Работы было много, но Наталья научилась совмещать ее с декретом.
— Всё успеть невозможно — это нужно признать и расставить приоритеты. Как только ты это сделаешь, то не будет проблем с тем, что ты чего-то не успеваешь. У меня однозначно есть дни, в которые для меня важнее сын и муж, и дни, в которые важнее работа. Конечно, мы часто играем, гуляем, бегаем, но я не его путеводная звезда. Пусть ею будет что-то, что он вырастит у себя внутри и станет личностью. Чтобы Лука был успешнее, чем отец и чем я. Поэтому у меня нет проблем с тем, что у Луки есть сад и няня. Есть дни, когда он с ней, а есть — когда со мной. И это не меняется, даже если у меня нет работы. Я люблю свободу, — рассказывает Наталья о том, как расставляет приоритеты в своей жизни.
При этом сибирячка признается, что был период, когда она уходила на работу и винила себя за то, что не проводит время с ребенком. Ее очень поддерживала мама и говорила: «Ты любишь своего ребенка, и он тебя тоже. Размер этой любви не изменился от того, что ты ушла на работу».
Как устроена работа цветочного магазина: откуда цветы и какая прибыль
Такой подход помог Наталье Куркаевой и дальше развивать своей бизнес. В этой сфере, по ее словам, много нюансов, и иногда развитие событий невозможно предугадать.
Цветы в наш город попадают двумя способами: на машине или на самолете. Воздушным путем их могут доставить примерно за пять дней, но они летят в той температуре, какая есть. А в автомобиль цветы загружают из холодного бокса в другой холодный темный бокс уже внутри машины. То есть в Голландии положили цветы в машину и только в Новосибирске открыли.
Транспортная компания выдает полную раскладку по температуре — если она станет плюсовой, то у цветка может начаться процесс жизни. Поэтому Наталья выбирает доставку на машине, которая занимает по времени около недели.
Но накануне 8 Марта Наталья Куркаева продает местные цветы, чтобы контролировать качество. В Голландии цветы к этому празднику срезают еще в январе и помещают в холодный бокс — таким образом цветок лежит в темноте в +2 градуса, то есть просто спит:
— Они так могут лежать два–три месяца: какие-то потом доедут хорошо, а какие-то — нет. Если цветы доедут без перемены температуры, то они будут просто спать, а если полетят самолетом, то у них будет как минимум три смены температуры. Это такой бизнес, в котором крайне редко можно отработать идеально, особенно в праздники, потому что приходит большой объем цветка, и он не всегда хорошего качества.
С 1 по 8 марта, добавляет она, продажи равны месяцу работы, но нельзя предугадать, какое количество людей едет мимо салона и думает: «Будет праздник — зайду». Поэтому Наталья всегда привозит цветов как можно больше: «Я лучше потеряю деньги на списании цветов, чем потеряю клиентов, которые останутся без цветов». Но пока, тут же призналась девушка, товара не хватает во все праздники — в том числе потому, что не всегда может устроить качество, могут быть задержки транспорта и дополнительный приток клиентов.
Раньше Наталья покупала всё подряд, чтобы посмотреть, какие цветы и сколько дней стоят:
— Я готова нести ответственность за качество цветка, потому что потратила много денег на то, чтобы всё это изучить и понять, какой цветок мне нужен. Я очень люблю ранункулюсы! Помню первые поставки через три месяца после открытия салона — я обнималась с охапками. И думаю: «Я открыла салон, чтобы просто обниматься с ранункулюсами». Они красивые, но дорогущие.
В карантин Наталья Куркаева вышла на прямые поставки, чтобы не зависеть от поставщиков.
— В карантин мы приросли в три раза. Мне кажется, я жила в аэропорту: в июне я стала привозить цветы сама, без поставщиков и посредников. Просто закупаю на бирже в Голландии, а транспортная компания, с которой у меня договор, везет этот заказ. Это другой уровень игры в этом бизнесе, другой уровень ответственности, но это и управление процессом. Все цветы со всего мира съезжаются в Голландию, а там проводится аукцион, на котором брокеры закупают их для разных бирж. Но риски всегда есть: не положили, забыли, перемерзли, садовник не привез цветы на биржу и так далее, — рассказывает владелица «Цветочного».
Иногда, признается Наталья Куркаева, она осознанно теряет деньги, чтобы сэкономить себе нервы в общении с клиентами, у которых завяли цветы:
— Я пообщалась с двумя клиентами по проблемным ситуациям и вышла из этих разговоров в полном минусе. Сегодня мои флористы уже знают, что делать в конфликтных ситуациях: они меняют цветы, даже если мы понимаем, что человек их не подрезал. Это одна из особенностей нашего салона в плане работы с клиентами. За последний год я заметила, что есть люди, у которых реально всё вянет, хотя они покупают такие же цветы, что и другие. Хорошо, что таких немного. А у добрых людей, у которых всё дома хорошо и атмосфера такая же, цветы очень долго стоят. У меня дома цветы понимают, что попали домой к создателю и такие: «Подсобрались и стоим».
«Если цветы завяли или не продались — это не проблема флористов»
Флористы «Цветочного» бережно относятся к цветам: подрезают, меняют воду, поэтому в салоне нет типичных 7% списаний, которые обычно распределяются между сотрудниками (так принято во многих цветочных салонах Новосибирска):
— Но если цветы завяли или не продались, то это не проблема флористов. Например, у нас остались оранжевые розы: к ним не было подходящих цветов. Флористы же не должны некрасивые букеты составлять, чтобы их не списывать. Просто я должна в следующий раз меньше оранжевых роз заказать.
Пока Наталья Куркаева планирует из одного бизнеса «выжимать» всё, что может. Второй салон в Новосибирске она открывать не хочет, хотя признает, что имеющегося помещения уже не хватает. Еще один салон работает в Омске — им занимается мама Натальи.
— Я надеюсь, что мы с мамой всё же сможем добиться истории с развитием бизнеса по стране. А в Новосибирске я хочу разделить салон и онлайн-историю, сделать сайт.
Ранее мы рассказывали о том, как пара бросила Питер ради цветочного бизнеса в Сибири — в пандемию их выручка подскочила в два раза.