Рестораны сети «Макдоналдс» закрылись в Новосибирске
С заведений исчезли вывески, объявление на двери обещает возобновление работы на следующей неделе
Заведения сети «Макдоналдс» прекратили работу в Новосибирске. Ранее новый владелец российского бизнеса американской корпорации объявил о ребрендинге.
Заведения сети закусочных «Макдоналдс» сегодня (10 июня) не открылись для посетителей. Вчера с них были сняты вывески и другая корпоративная символика.
Посетителей сегодня встречает объявление, где уже нет упоминания о «Макдоналдсе»:
— Предприятие временно приостанавливает свою работу. Ждём вас на следующей неделе.
Американская корпорация приняла решение приостановить работу своих заведений в России ещё в марте. Однако, сибирский франчайзи «Макдоналдса» — компания «ГиД» отказалась выполнить это решение продолжив деятельность.
В 19 мая было объявлено, что компания принадлежащая владельцу «ГиД» Александру Говору стала новым хозяином всех заведений «Макдоналдса» в России. Однако, по условиям соглашения с владельцем американского бренда, российские закусочные не смогут продолжать использовать торговую марку и рецептуры принадлежащие «Макдоналдсу». Что, впрочем, не мешает им делать бургеры, наггетсы и молочные коктейли, которые просто будут называться теперь иначе. Новое название сети пока не известно, но компания уже представила свой будущий логотип, который позволяет предположить, что начинаться оно будет так же на букву М.