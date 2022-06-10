Рестораны сети «Макдоналдс» закрылись в Новосибирске

В 19 мая было объявлено, что компания принадлежащая владельцу «ГиД» Александру Говору стала новым хозяином всех заведений «Макдоналдса» в России. Однако, по условиям соглашения с владельцем американского бренда, российские закусочные не смогут продолжать использовать торговую марку и рецептуры принадлежащие «Макдоналдсу». Что, впрочем, не мешает им делать бургеры, наггетсы и молочные коктейли, которые просто будут называться теперь иначе. Новое название сети пока не известно, но компания уже представила свой будущий логотип, который позволяет предположить, что начинаться оно будет так же на букву М.