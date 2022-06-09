Картошка фри и бургер: «Макдоналдс» представил логотип для новой сети ресторанов в России
Сегодня сеть запустит новую рекламную кампанию с этим логотипом
Новая сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая будет работать вместо McDonald's, выбрала новый логотип — об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании. На нём будут изображены главные символы ресторана: две палочки картофеля фри жёлтого цвета и бургер — оранжевого. Зелёный фон, как уточнили в пресс-службе компании, символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.
Сегодня сеть запустит новую рекламную кампанию, в которой будут использовать этот логотип. Ранее стало известно, что последние рестораны бренда McDonald's, расположенные на территории Сибири и Урала, сменят название с 10 июня. По всей стране с ресторанов уже снимают старые вывески.
Новое название сети ресторанов пока не известно. McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию девяти новых брендов, среди вариантов были «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так», «Тот самый», «Это он», «Точно он» и «Компас».
В начале недели в компании сообщили, что первые 15 точек нового McDonald’s начнут принимать гостей в Москве и Московской области 12 июня, а также привели адреса этих ресторанов. Ранее «Фонтанка» опубликовала возможные варианты логотипа обновленного McDonald's в России, которые проходили регистрацию в Роспатенте. Заявителем было указано ООО «Макдоналдс». Вариантов логотипа два, но цвета для них указаны одинаковые: зеленый, оранжевый, красный. Согласно заявке, логотипы будут красоваться как на брендовых вещах сети общепита (от футболок до зонтов), так и на упаковках продуктов питания.
Напомним, McDonald’s продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Бизнесмен является учредителем компании «ГиД», которая управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Рестораны должны будут работать под новым брендом, при этом рабочие места должны сохраняться за персоналом действующих ресторанов минимум два года.
СЮЖЕТ
Те рестораны, которые открыты в России по франшизе, продолжают работать в обычном режиме. Они находятся в 22 регионах России и управляются тремя партнерами-франчайзи: ООО «Развитие РОСТ», ООО «ГиД» и ООО «Региональная сеть предприятий питания». Они не зависят от американской корпорации, поэтому сами принимают решения о закрытии.