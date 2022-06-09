Картошка фри и бургер: «Макдоналдс» представил логотип для новой сети ресторанов в России

Новая сеть ресторанов быстрого обслуживания, которая будет работать вместо McDonald's, выбрала новый логотип — об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе компании. На нём будут изображены главные символы ресторана: две палочки картофеля фри жёлтого цвета и бургер — оранжевого. Зелёный фон, как уточнили в пресс-службе компании, символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости.