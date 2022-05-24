С клиентов Wildberries стали брать «налог» на возврат. Что это значит?
При отказе от товара придется оплатить его доставку
С клиентов Wildberries стали брать «налог» на возврат товаров. Пользователи заметили уведомление о том, что, если заказ не понравится, за отказ от него придется заплатить 100 рублей.
— Я положила несколько вещей в корзину. И мне написали, что, если будет возврат, я должна за каждую единицу товара заплатить 100 рублей, — объясняет читательница E1.RU Ирина. — Но я часто возвращаю вещи, особенно детские, потому что сложно угадать размер ребенка. Если я заказываю обувь, то беру его размер, предыдущий и следующий — чтобы подобрать, ведь обувь сшита по-разному. А теперь за всё, что не подошло, придется платить.
Сервис предупреждает о новом правиле при каждом заказе. В корзине появляется уведомление о необходимости заплатить за доставку при возврате. Но коснулось нововведение не всех пользователей. В пресс-службе Wildberries объяснили E1.RU, что платить придется только покупателям, которые отказываются от товаров слишком часто.
— Для пользователей с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики в размере 100 рублей, — говорят в Wildberries. — Мы стремимся мотивировать пользователей к более осознанному заказу товаров на маркетплейсе, что позволяет им получать одежду с минимальным количеством примерок, улучшает ее внешний вид, уменьшается объем транспортировочной упаковки, которая загрязняет окружающую среду.
Кроме того, в сервисе отметили, что хотят таким образом сократить долю испорченных вещей (из-за большого числа примерок), а также снизить риски недобросовестной конкуренции для продавцов маркетплейса: например, создание фейковых аккаунтов, с которых заказывают крупные партии товара, но не выкупают их, что приводит к убыткам.
Как сообщает РИА Новости, в Wildberries опровергли введение массовых штрафов за отказ от товара и заявили, что подобная мера затрагивает около 10% клиентов.
В марте в работе маркетплейса по всей России произошел массовый сбой — клиенты не могли получить свои заказы, проблему устраняли несколько дней.
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