С клиентов Wildberries стали брать «налог» на возврат. Что это значит?

С клиентов Wildberries стали брать «налог» на возврат товаров. Пользователи заметили уведомление о том, что, если заказ не понравится, за отказ от него придется заплатить 100 рублей.

— Я положила несколько вещей в корзину. И мне написали, что, если будет возврат, я должна за каждую единицу товара заплатить 100 рублей, — объясняет читательница E1.RU Ирина. — Но я часто возвращаю вещи, особенно детские, потому что сложно угадать размер ребенка. Если я заказываю обувь, то беру его размер, предыдущий и следующий — чтобы подобрать, ведь обувь сшита по-разному. А теперь за всё, что не подошло, придется платить.