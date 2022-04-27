Второй гипермаркет «русской ИКЕА» откроется в Новосибирске
Он расположится в ТЦ «Красный Мамонт»
В четверг, 28 апреля, в Новосибирске откроется второй гипермаркет Hoff. Он появится в ТЦ «Красный Мамонт» на Светлановской, 50/1.
— Hoff продолжает развиваться. Мы держим вектор на улучшение клиентского опыта: в торговых залах представлены разные технологичные решения, которые облегчают и ускоряют выбор покупателя, а также позволяют получить опыт онлайн в офлайне. В каждом гипермаркете выстроена удобная система навигации и имеется широкий ассортимент товаров разных ценовых категорий. Кроме этого, Hoff продолжает активно развивать онлайн-каналы продаж, — рассказал CEO компании Hoff Максим Гришаков.
Площадь нового магазина составит
Кроме того, в магазине будут кассы самообслуживания, зоны самостоятельного оформления выдачи заказа, зоны планирования шкафов и кухонь и многое другое.
— В честь открытия Hoff приготовил подарки и сюрпризы: шоколадные угощения на кассах, подушка в подарок при покупке от 1000 рублей, а для детей — раскраски и воздушные шары, — добавили в пресс-службе магазина.
Компания Hoff основана в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом. Как указано на сайте компании, это лидирующий российский ритейлер мебели и товаров для дома. В компании работает более 6500 сотрудников.
В конце марта в Новосибирске открылся первый магазин Hoff. О том, как прошло открытие, можно почитать здесь.