Второй гипермаркет «русской ИКЕА» откроется в Новосибирске

В четверг, 28 апреля, в Новосибирске откроется второй гипермаркет Hoff. Он появится в ТЦ «Красный Мамонт» на Светлановской, 50/1.

— Hoff продолжает развиваться. Мы держим вектор на улучшение клиентского опыта: в торговых залах представлены разные технологичные решения, которые облегчают и ускоряют выбор покупателя, а также позволяют получить опыт онлайн в офлайне. В каждом гипермаркете выстроена удобная система навигации и имеется широкий ассортимент товаров разных ценовых категорий. Кроме этого, Hoff продолжает активно развивать онлайн-каналы продаж, — рассказал CEO компании Hoff Максим Гришаков.

