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Второй гипермаркет «русской ИКЕА» откроется в Новосибирске

Он расположится в ТЦ «Красный Мамонт»

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Открытие магазина пройдет завтра, <nobr class="_">28 апреля</nobr>

Открытие магазина пройдет завтра, 28 апреля

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В четверг, 28 апреля, в Новосибирске откроется второй гипермаркет Hoff. Он появится в ТЦ «Красный Мамонт» на Светлановской, 50/1.

— Hoff продолжает развиваться. Мы держим вектор на улучшение клиентского опыта: в торговых залах представлены разные технологичные решения, которые облегчают и ускоряют выбор покупателя, а также позволяют получить опыт онлайн в офлайне. В каждом гипермаркете выстроена удобная система навигации и имеется широкий ассортимент товаров разных ценовых категорий. Кроме этого, Hoff продолжает активно развивать онлайн-каналы продаж, — рассказал CEO компании Hoff Максим Гришаков.

Площадь нового магазина составит 10 400 квадратных метров. Как уточнили в пресс-службе Hoff, магазин станет одним из каналов онлайн-продаж. Покупатели смогут выбирать товары не только из торгового зала, но и онлайн с помощью специальных цифровых панелей и планшетов продавцов.

Кроме того, в магазине будут кассы самообслуживания, зоны самостоятельного оформления выдачи заказа, зоны планирования шкафов и кухонь и многое другое.

— В честь открытия Hoff приготовил подарки и сюрпризы: шоколадные угощения на кассах, подушка в подарок при покупке от 1000 рублей, а для детей — раскраски и воздушные шары, — добавили в пресс-службе магазина.

Компания Hoff основана в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом. Как указано на сайте компании, это лидирующий российский ритейлер мебели и товаров для дома. В компании работает более 6500 сотрудников.

В конце марта в Новосибирске открылся первый магазин Hoff. О том, как прошло открытие, можно почитать здесь.

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