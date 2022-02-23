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Опередили McDonalds: новосибирская сеть фастфуда заняла второе место в России по скорости развития

Cheburek.Me показал рост в 237%

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В сети Cheburek.Me уже 190 точек

В сети Cheburek.Me уже 190 точек

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Новосибирская сеть Cheburek.Me заняла второе место по темпам развития в России среди предприятий фастфуда. Об этом говорится в новом исследовании РБК за 2020–2021 годы.

Исследование РБК не является открытым, это аналитический продукт для профессиональных участников рынка. В «РБК Исследования рынков» согласились предоставить НГС информацию, которая имеет отношение к новосибирской компании. Как сказано в исследовании, Cheburek.Me за последний год открыл 109 новых точек (рост 237%) и уступает по этому показателю только KFC.

На момент составления рейтинга у Cheburek.Me было 155 точек (сейчас уже 190), за год количество заведений сети выросло на 237%. «Додо пицца» и McDonalds смогли открыть по 59 и 55 новых точек соответственно. Впрочем, и размеры заведений у всех этих сетей, и объем продаж существенно выше, чем у павильонов Cheburec.Me.

Основатель сети Александр Долгов рассказал «РБК Исследованиям рынков», в частности, что небольшая точка (площадью 6 кв. м), которая открылась на Ресторанном дворике за гостиницей «Центральная», могла получать выручку один миллион рублей в месяц. При этом Долгов признает, что пандемия повлияла на темпы открытия новых заведений

По количеству заведений Cheburek.Me заняла десятое место в России, а по совокупной выручке — 15-е.

Сеть была основана в 2019 году и развивается преимущественно по франчайзингу. Несмотря на успехи на национальном уровне, в Новосибирске Cheburek.Me серьезно отстает от местных лидеров уличной еды. Здесь открыты пока только 14 точек. Для сравнения: у лидеров рынка «Дяди Дёнера», «Русских блинов» и M-Grill соответственно по 78, 58 и 56 заведений.

Сам Долгов объясняет столь быстрый рост сети привлекательными условиями франшизы и хорошими результатами действующих заведений.

— В этом году наш план на сеть — сделать продаж на 1 миллиард рублей, и я так рад, что теперь мы заметный игрок. С нами считаются, — отметил предприниматель.

Cheburek.Me далеко не единственный новосибирский ресторанный бренд, который активно развивается за пределами родного города. О том, какие еще местные рестораторы смогли больше всего преуспеть в территориальной экспансии, можно узнать из обзора Стаса Соколова.

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