Опередили McDonalds: новосибирская сеть фастфуда заняла второе место в России по скорости развития

Новосибирская сеть Cheburek.Me заняла второе место по темпам развития в России среди предприятий фастфуда. Об этом говорится в новом исследовании РБК за 2020–2021 годы.



Исследование РБК не является открытым, это аналитический продукт для профессиональных участников рынка. В «РБК Исследования рынков» согласились предоставить НГС информацию, которая имеет отношение к новосибирской компании. Как сказано в исследовании, Cheburek.Me за последний год открыл 109 новых точек (рост 237%) и уступает по этому показателю только KFC.