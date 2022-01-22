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А чего добился ты: как 7-летняя Настя с ДЦП заработала за год 28 миллионов долларов и переехала в Майами

Девочка попала в топ-10 самых богатых блогеров мира, а когда-то ее родителей уверяли, что она не будет даже ходить

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Настя уже обогнала по заработкам взрослых людей, а ей всего 7 лет

Настя уже обогнала по заработкам взрослых людей, а ей всего 7 лет

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Последние несколько лет идея делать из детей успешных блогеров стала очень популярна. А что, удобно, тебе только 7 лет, а ты уже долларовый миллионер. У этого явления есть много критиков, но хватает и сторонников. Для 7-летней Насти Радзинской из Краснодарского края выступления перед камерой стали частью реабилитации. При рождении у девочки диагностировали тяжелую форму детского церебрального паралича. Сейчас Настя живет с родителями Майами, вся семья девочки переквалифицировалась в блогеров. Наши коллеги из Woman.ru узнали о судьбе маленькой миллионерши.

Тихая малышка

Настя Радзинская появилась на свет в Краснодарском крае. Врачи говорили, что девочка с ДЦП не будет ходить и разговаривать, но благодаря стараниям родителей она не только смогла вести обычную жизнь, но и стала очень богата уже в семь лет.

Блог маленькой Насти появился случайно. Изначально это было частью терапии по восстановлению. Врачи посоветовали родителям девочки с ДЦП использовать видеокамеру, чтобы она могла взаимодействовать с внешним миром и избавляться от своих страхов.

В список самых богатых блогеров Настя попадает уже в третий раз

В список самых богатых блогеров Настя попадает уже в третий раз

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Тихой от природы Насте пришлось по душе новое занятие. С каждым разом видео получались всё интереснее и интереснее, а девочка раскрывалась с новой стороны.

Родителям пришла идея устраивать так называемые распаковки. Сейчас это очень популярное направление для видео в социальных сетях, но тогда мало кто так делал. Квартира семьи была буквально завалена игрушками, которые Настя показывала подписчикам, но, глядя на доход девочки, не оставалось сомнений — дело это крайне выгодное, так что на игрушки Радзинские не скупились.

Настя — настоящая модница

Настя — настоящая модница

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Первые большие заработки канал Like Nastya стал приносить спустя полгода после запуска. А через год Настя набрала миллион подписчиков. Теперь девочка богата и знаменита — у нее почти 86 миллионов подписчиков на YouTube, а ролики с участием «солнечного ребенка» набирают по 300 млн просмотров.

Развивать канал оказалось настолько выгодно, что вся семья переквалифицировалась в блогеров. Родители продали имущество и бизнес в России и перебрались в Майами, откуда сейчас вещает Like Nastya.

Сколько зарабатывает мини-блогер

Россиянка попала в топ-10 самых богатых YouTube-блогеров. По подсчетам журнала Forbes, девочка за 2021 год заработала 28 миллионов долларов (примерно 2 миллиарда 71 миллион рублей).

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