А чего добился ты: как 7-летняя Настя с ДЦП заработала за год 28 миллионов долларов и переехала в Майами

Последние несколько лет идея делать из детей успешных блогеров стала очень популярна. А что, удобно, тебе только 7 лет, а ты уже долларовый миллионер. У этого явления есть много критиков, но хватает и сторонников. Для
Тихая малышка
Настя Радзинская появилась на свет в Краснодарском крае. Врачи говорили, что девочка с ДЦП не будет ходить и разговаривать, но благодаря стараниям родителей она не только смогла вести обычную жизнь, но и стала очень богата уже в семь лет.
Блог маленькой Насти появился случайно. Изначально это было частью терапии по восстановлению. Врачи посоветовали родителям девочки с ДЦП использовать видеокамеру, чтобы она могла взаимодействовать с внешним миром и избавляться от своих страхов.
Тихой от природы Насте пришлось по душе новое занятие. С каждым разом видео получались всё интереснее и интереснее, а девочка раскрывалась с новой стороны.
Родителям пришла идея устраивать так называемые распаковки. Сейчас это очень популярное направление для видео в социальных сетях, но тогда мало кто так делал. Квартира семьи была буквально завалена игрушками, которые Настя показывала подписчикам, но, глядя на доход девочки, не оставалось сомнений — дело это крайне выгодное, так что на игрушки Радзинские не скупились.
Первые большие заработки канал Like Nastya стал приносить спустя полгода после запуска. А через год Настя набрала миллион подписчиков. Теперь девочка богата и знаменита — у нее почти 86 миллионов подписчиков на YouTube, а ролики с участием «солнечного ребенка» набирают по 300 млн просмотров.
Развивать канал оказалось настолько выгодно, что вся семья переквалифицировалась в блогеров. Родители продали имущество и бизнес в России и перебрались в Майами, откуда сейчас вещает Like Nastya.
Сколько зарабатывает мини-блогер
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