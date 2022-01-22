А чего добился ты: как 7-летняя Настя с ДЦП заработала за год 28 миллионов долларов и переехала в Майами

Тихая малышка

Настя Радзинская появилась на свет в Краснодарском крае. Врачи говорили, что девочка с ДЦП не будет ходить и разговаривать, но благодаря стараниям родителей она не только смогла вести обычную жизнь, но и стала очень богата уже в семь лет.

Блог маленькой Насти появился случайно. Изначально это было частью терапии по восстановлению. Врачи посоветовали родителям девочки с ДЦП использовать видеокамеру, чтобы она могла взаимодействовать с внешним миром и избавляться от своих страхов.