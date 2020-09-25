Поэтесса судится с Rich Family из-за игрушечных светофоров, говорящих её стихами

Поэтесса из Тюмени Ольга Чусовитина подала иск к новосибирской сети магазинов Rich Family. Там продавались игрушечные светофоры, которые говорили её стихами. О том, что кто-то делает игрушки, используя ее творчество, женщина узнала случайно. В прошлом году на поэтессу вышла московская таможня, которая задержала партию игрушек, среди которых были такие светофоры. Тогда конфликт был с другой компанией, его урегулировали — Ольге Чусовитиной заплатили компенсацию.

— В прошлом году я пошла за ходунками для внука в магазин и решила там посмотреть эти светофоры, — рассказала нашим коллегам из 72.RU Ольга Чусовитина. — Их несколько видов, маленький стоит 160 рублей, средний — около 400 рублей, а большой — 1,5 тысячи рублей. Сейчас этих игрушек пока в продаже нет.